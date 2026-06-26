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Ο Jay-Z ανοίγει τα χαρτιά του στον Rick Rubin στο νέο docuseries του HBO

Ο θρυλικός παραγωγός επιστρέφει στο φορμάτ του “McCartney 3,2,1” και υπογράφει μία σειρά οκτώ συνομιλιών με τον Jay-Z γύρω από τη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη διαδρομή του δεύτερου.

Jay-Z
Δέσποινα Σακελλαρίδη

Το HBO ανακοίνωσε τη νέα ντοκιμαντερίστικη σειρά JAŸ-Z IN 8, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Πρόκειται για οκτώ επεισόδια που καταγράφουν εκτενείς συνομιλίες ανάμεσα στον Jay-Z και τον Rick Rubin, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία της σειράς.

Στο πρώτο teaser, οι δύο συζητούν για τη σχέση της δημιουργικότητας με τις δύσκολες εμπειρίες. «Χωρίς τον πόνο δεν θα είχες κάνει τη δουλειά», λέει ο Rubin, με τον Jay-Z να απαντά: «Δεν λέω ότι ο πόνος είναι απαραίτητος, αλλά αν υπάρχει, τον αξιοποιείς».

Παρότι ο Rick Rubin έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με τον Jay-Z μόνο μία φορά – στο εμβληματικό "99 Problems" από το The Black Album του 2003 – οι δυο τους συναντιούνται εδώ για μία σειρά εκ βαθέων συζητήσεων πάνω στη μουσική, τη δημιουργική διαδικασία και τη ζωή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Rubin δοκιμάζει κάτι τέτοιο. Έχει υπάρξει εξαιρετικά ενδιαφέρων καλεσμένος σε docuseries άλλων, ενώ το 2021, πάλι σε συνεργασία με το Hulu, έκανε το ιδιαίτερα επιτυχημένο McCartney 3,2,1, στο οποίο συνομίλησε με τον Paul McCartney για τη σύνθεση, την παραγωγή και την ιστορία των Beatles, καθιερώνοντας ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα ουσιαστικό φορμάτ συνεντεύξεων.

Ο Rubin παραμένει εξίσου δραστήριος και πίσω από την κονσόλα. Φέτος υπέγραψε την παραγωγή του νέου άλμπουμ των The Strokes, Reality Awaits, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη συνεργασία του με το συγκρότημα, μετά το βραβευμένο The New Abnormal του 2020.

Η ανακοίνωση της νέας σειράς δεν καθόλου τυχαία: Συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού ντεμπούτου του Jay-Z  Reasonable Doubt. Ο ίδιος πραγματοποίησε φέτος την πρώτη του σόλο headline εμφάνιση έπειτα από περισσότερα από πέντε χρόνια, ενώ τον Ιούλιο θα δώσει τρεις διαδοχικές συναυλίες στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης, αφιερωμένες σε διαφορετικές περιόδους της δισκογραφίας του.

 

 

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