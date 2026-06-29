Binging is all you need: 5 ντοκιμαντέρ για τους Beatles

Η Παγκόσμια Ημέρα των Beatles γιορτάστηκε πριν μερικές μέρες και μάλιστα ήταν η πρώτη που αναγνωρίζεται πλέον και από την Apple Corps και έχει τις ευλογίες των δύο επί γης Σκαθαριών. Με την ευκαιρία αυτή, όσοι ανήκουν στα βαμπίρ του καλοκαιριού, αυτό το Σαββατοκύριακο μπορούν να στριμάρουν χωρίς αύριο πέντε από τα καλύτερα docs και docuseries που έχουν γίνει για το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής. Μπορεί η κοινή τους πορεία να διήρκεσε μόλις 8 χρόνια αλλά τόσο το πριν και το μετά αποτελεί μέρος του μύθους τους.

The Beatles: Get Back

Ο Peter Jackson συναρμολογεί, με εντυπωσιακή επιμέλεια, το αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του Let It Be, τόσο του άλμπουμ όσο και της ομώνυμης ταινίας, δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ με τεράστια αξία.

Με διάρκεια που αγγίζει τις οκτώ ώρες, το πόνημα του Jackson δεν είναι μόνο το πιο φιλόδοξο αλλά και το πιο εκτενές ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί ποτέ για τους Beatles − δούλεψε πάνω σε περίπου 60 ώρες κινηματογραφικού υλικού και πάνω από 150 ώρες ηχογραφήσεων.

Θα νιώσεις σαν μύγα στον τοίχο, παρακολουθώντας από κοντά τις πρόβες, τις δημιουργικές στιγμές αλλά και τις εντάσεις ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος. Το αποκορύφωμα είναι, φυσικά, η προετοιμασία για τη θρυλική συναυλία στην ταράτσα, αλλά και η σπάνια ευκαιρία να δει κανείς τον Paul McCartney να συνθέτει το "Get Back" σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Χαρακτηριστική στιγμή, όταν ο Paul και ο John Lennon επιχειρούν να συζητήσουν ιδιωτικά σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Μόλις αντιλαμβάνονται ότι ένα μικρόφωνο αιωρείται από πάνω τους, αλλάζουν αμέσως κουβέντα και επιστρέφουν στα αστεία, υπενθυμίζοντας πόσο δύσκολο ήταν ακόμη και τότε για ένα διάσημο πρόσωπο να εξασφαλίσει ιδιωτικότητα.



Δείτε το στο Disney+.

https://youtu.be/Auta2lagtw4?si=yZr4xvzCHb63ZLIv

Beatles '64

Το Beatles '64, σε παραγωγή του Martin Scorsese και σκηνοθεσία του David Tedeschi, επιστρέφει στην πρώτη αμερικανική περιοδεία των Beatles τον Φεβρουάριο του 1964, αξιοποιώντας αποκατεστημένο αρχειακό υλικό και σύγχρονες συνεντεύξεις με τους Paul McCartney και Ringo Starr.



Επίσης, μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά την έκρηξη της Beatlemania στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη γέννηση του φαινομένου “let’s break America”, σημείο αναφοράς για πολλα συγκροτήματα της απέναντι όχθης του Ατλαντικού έκτοτε. Προκείται για ένα doc που καταγράφει μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της pop κουλτούρας.

Δείτε το στο Disney+.

https://youtu.be/XLzMtQJnH8k?si=rfGzkE5WTIjaahWU

The Beatles: Anthology

Αν υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που μπορεί να θεωρηθεί η οριστική αφήγηση της ιστορίας των Beatles, είναι σίγουρα αυτό. Η μνημειώδης σειρά του 1995, που δημιουργήθηκε από την Apple Corps, αφηγείται ολόκληρη την ιστορία του συγκροτήματος: Από τα πρώτα χρόνια πριν ακόμη σχηματιστούν, μέχρι όσα ακολούθησαν τη διάλυσή τους – όλα μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των μελών.

Το αποκατεστημένο αρχειακό υλικό, που αξιοποιεί την ίδια τεχνολογία αποκατάστασης η οποία χρησιμοποιήθηκε αργότερα και στο Get Back, δίνει νέα πνοή στις ιστορικές εικόνες, ενώ το επιπλέον υλικό από τις ηχογραφήσεις των "Free As A Bird" και "Real Love" λειτουργεί ως ένας ιδανικός επίλογος στη μεγαλύτερη ίσως μουσική ιστορία του 20ού αιώνα.

Δείτε το στο Disney+.

https://youtu.be/UpCwdkGby6E?si=pGziC_c9KpZM2nb3

John Lennon: Love Is All You Need

Όσοι έχουν διαλέξει «στρατόπεδο» εντός του γκρουπ, θα βρουν μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την αναδρομή στη ζωή του Lennon. Το αυτοτελές ντοκιμαντέρ συνδυάζει σπάνιο αρχειακό υλικό, παλαιότερες συνεντεύξεις του Lennon αλλά και νέες μαρτυρίες από μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους και η πρώτη σύζυγός του, Cynthia Lennon, η οποία εμφανίζεται σπάνια σε αντίστοιχες παραγωγές.



Το εγχείρημα, παρότι δεν επιχειρεί να ανατρέψει όσα ήδη γνωρίζουμε για τον Lennon, καταφέρνει να σκιαγραφήσει μία πιο σύνθετη εικόνα για την προσωπικότητα του, σίγουρα και δίκαια, πιο ηρωποιημένου Beatle.

Δείτε το στο Netflix.

https://youtu.be/-TgU-vkxkSw?si=1BZcgf4TD6eEA-qE

Paul McCartney: Man On The Run

Πρόκειται για μία από τις πιο πρόσφατες ματιές στη ζωή του Paul μετά τη διάλυση των Beatles. Το ντοκιμαντέρ του Morgan Neville, που κυκλοφόρησε το 2025, ακολουθεί τον McCartney στην προσπάθειά του να βγει από τη σκιά του διασημότερου συγκροτήματος στον κόσμο. Μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό παρακολουθεί τα πρώτα του προσωπικά βήματα και τη δημιουργία των Wings.

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δίωρο τόσο για αυτούς που ανήκουν στην πλευρά του Macca, όσο και για τους απέναντι που θα τον δουν με διαφορετικό μάτι εδώ.

Δείτε το στο Amazon Prime.

https://youtu.be/pBcllNrY0u8?si=-5Wsm3eQ3SvUEkLo

Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο γίνεται όλο πιο φανερό ότι οι Beatles είναι ανεξάντλητοι. Κάθε νέο ντοκιμαντέρ, κάθε αρχειακή ανακάλυψη και κάθε κινηματογραφική προσέγγιση φωτίζει μια ακόμη πτυχή του συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα την ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Το βλέμμα είναι ήδη στραμμένο στο επόμενο project – ίσως να αποδειχθεί και το πιο συγκινητικό. Πρόκειται για ντοκιμαντερ John Lennon: The Last Interview, σε σκηνοθεσία Steven Soderbergh, το οποίο έκανε ήδη πρεμιέρα στις Κάννες τον περασμένο μήνα. Καταγράφει τον Lennon στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξή, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για το παρελθόν και ό,τι ονειρεύεται για την «επόμενη μέρα». Αυτά, ώρες μόνο πριν δολοφονηθεί στην είσοδο του Dacota Building στη Νέα Υόρκη, στις 8 Δεκεμβρίου του 1980.