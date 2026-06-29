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Madonna: «Η χρήση του ΑΙ είναι το εντελώς αντίθετο από το να κάνεις τέχνη»

Η βασίλισσα της ποπ θυμάται τις εποχές που έπρεπε να αποσυνδεθείς από τα πάντα προκειμένου να κάνεις μουσική.

Κλέλια Φατούρου

Σε νέα συνέντευξη που έδωσε στην ιταλική Vogue, η Madonna προστίθεται στους καλλιτέχνες που τίθενται ξεκάθαρα εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης.

«Κάποτε περιβαλλόσουν από ζωγράφους και μουσικούς και χορευτές και καλλιτέχνες που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο και συνεργάζονταν με μία αθωότητα. Εκτιμώ πολύ το ότι βίωσα μία τέτοια εμπειρία. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Αν θες να κλείσεις συμφωνία για δίσκο, πρέπει να έχεις πολλούς followers», είπε η βασίλισσα της ποπ, και δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε ήδη.

Από αυτό εμπνεύστηκε για να γράψει το “Bring Your Love”, το ντουέτο της με τη Sabrina Carpenter. «Ένας στίχος λέει μην με αποπροσανατολίζετε με τους αριθμούς. Κάποτε είχε να κάνει με τα νούμερα των πωλήσεων και τον αριθμό στριμαρίσματων. Οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το ακριβώς αντίθετο του να κάνεις τέχνη και να παίρνεις ρίσκα».

Όταν η Madonna δημιουργεί μουσική, απομακρύνεται από την τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα, έτσι όπως συνέβαινε κάποτε. «Τώρα πια είναι πολύ δύσκολο να φτιάχνεις δίσκους. Χρειάζεσαι διαλείμματα για να δώσεις το απαραίτητο καύσιμο στη φαντασία σου. Κάποιες μέρες πρέπει να μένεις ακίνητος και να συνδέεσαι με τη φύση, τα άλογα, τα παιδιά».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Madonna εναντιώνεται στη ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. «Τα social media έχουν ενσταλάξει στους πάντες την επίμονη ανάγκη να καταγράφουν τα πάντα», ανέφερε στην πρεμιέρα της ταινίας της “Confessions II – The Film”, ενώ ενθάρρυνε τους ανθρώπους στο κοινό να αφήσουν κάτω τα γα@@@@α κινητά τους και να συνδεθούν.

 

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