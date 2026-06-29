Όταν έκλαψε ο Trent Reznor: Δεν είναι εύκολο να μαντέψεις με το ποιο τραγούδι

Ο Trent Reznor ήταν καλεσμένος στο podcast Tetragrammaton του Rick Rubin, όπου, σε μια δίωρη συζήτηση, μίλησε για τη μουσική του διαδρομή, τη διαδικασία της σύνθεσης, τη στροφή του στη μουσική για τον κινηματογράφο, αλλά και το μέλλον των Nine Inch Nails.

Ο Reznor χαρακτήρισε τη σύνθεση τραγουδιών ως το δυσκολότερο κομμάτι της δουλειάς του. «Το πιο δύσκολο για μένα είναι να γράψω ένα τραγούδι. Να έχω πραγματικά κάτι να πω, κάτι αληθινό, κάτι που να αξίζει να υπάρχει και να μην είναι απλώς ακόμη ένα τραγούδι», είπε στον Rubin.

Eπίσης, αναφέρθηκε στη σχέση του με την pop μουσική για την οποία παραδέχτηκε ότι άλλαξε οπτική, χάρη στα παιδιά του. «Για χρόνια τα κρατούσα σχεδόν απομονωμένα από την pop μουσική, γιατί πίστευα ότι, συνολικά, είναι χάλια», είπε γελώντας. Όλα όμως άλλαξαν όταν άκουσε την εξάχρονη κόρη του να τραγουδά το "Levitating" της Dua Lipa. «Ήταν τόσο ενθουσιασμένη, ήταν, καταλαβαίνεις, η μουσική της. Και έτσι ξαφνικά μου θύμισε την τέχνη του να γράφεις ένα πραγματικά καλοφτιαγμένο τραγούδι. Ναι, συγκινήθηκα ακούγοντας ένα κομμάτι της Dua Lipa. Ήταν απλώς ένα εξαιρετικά δουλεμένο τραγούδι. Έξυπνο. Σε έκανε να νιώθεις όμορφα.»

Ο Reznor παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι θεωρεί πολύ δύσκολο να πετύχει ο ίδιος κάτι αντίστοιχο, καθώς η δική του δημιουργική διαδικασία ξεκινά πάντα από προσωπικά βιώματα και εσωτερικές αναζητήσεις. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχει βρει ιδιαίτερη δημιουργική ικανοποίηση στη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο, εξηγώντας ότι εκεί λειτουργεί περισσότερο ως άνθρωπος που υπηρετεί μια ιστορία και καλείται κάθε φορά να «σπάσει έναν νέο κώδικα».

Η συζήτηση με τον Rubin στράφηκε μοιραία και στους Nine Inch Nails, με τον Reznor να δηλώνει πως δεν τον ενδιαφέρει πλέον να βρίσκεται διαρκώς σε περιοδεία. «Δεν θέλω να λείπω από τα παιδιά μου. Δεν θέλω να χάνω τη ζωή τους, για να κάνω κάτι που αγαπώ και για το οποίο είμαι ευγνώμων, αλλά το έχω κάνει αμέτρητες φορές.»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε όταν μίλησε για τη θέση της μουσικής στη σύγχρονη κουλτούρα. «Μου λείπει η προσοχή που λάμβανε κάποτε η μουσική. Όχι επειδή με ενδιαφέρει η γνώμη των κριτικών, αλλά επειδή ένιωθες ότι ένα έργο έβγαινε στον κόσμο και κάποιος πραγματικά το άκουγε. Σήμερα αυτό το πολιτισμικό βάρος μοιάζει να έχει χαθεί». Δεν έκρυψε, μάλιστα, τον σκεπτικισμό του απέναντι στη σημερινή μουσική κριτική, σχολιάζοντας με δόση ειρωνείας ότι «το ChatGPT πιθανότατα θα μπορούσε να γράψει καλύτερες κριτικές − ή ίσως ήδη το κάνει».

Κλείνοντας, ο Reznor εξήγησε πως η ενασχόλησή του με τις κινηματογραφικές μουσικές έχει ανανεώσει τη σχέση του με τη σύνθεση, οδηγώντας τον σε μονοπάτια που δύσκολα θα ανακάλυπτε μέσα από την πορεία των Nine Inch Nails. «Με έκανε να συνειδητοποιήσω ξανά πόσο ισχυρή είναι η μουσική, πόσα πράγματα δεν γνωρίζω ακόμη γι' αυτήν και πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για να επηρεάσει συναισθηματικά έναν άνθρωπο.»

Τώρα έχετε δύο επιλογές: Ή να ξανακούσετε το “Levitating” της Lipa με άλλο μάτι ή το podcast των Rubin / Reznor – και τα δύο, αντικειμενικά, τα σπάνε.