Rumours: H Stevie Nicks ακούγεται πως θα τραγουδήσει στον γάμο της Taylor Swift

Η paraphernalia για τον γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce καλά κρατεί στην Αμερική. Το Σαββατοκύριακο, οι τελευταία φήμες έλεγαν πως η Stevie Nicks θα αναλάβει το μουσικό μέρος της τελετής. Όπως αναφέρουν τα Page Six και Rolling Stone, επικαλούμενα πολλαπλές πηγές, η θρυλική frontwoman των Fleetwood Mac αναμένεται να εμφανιστεί ζωντανά στην τελετή, η οποία φημολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί στο Madison Square Garden.

Τις φήμες πυροδότησε ακόμη περισσότερο η πρόσφατη εμφάνισή της Swift στους ημιτελικούς των Νew York Knicks με t-shirt που έφερε το λογοπαίγνιο "Stevie Κnicks". Για πολλούς fans, η επιλογή του είναι ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά "Easter eggs", τους γνωστούς υπαινιγμούς, που συνηθίζει να αφήνει η Swift.

Η στενή σχέση των δύο καλλιτέχνιδων είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Πέρσι η Swift είχε δηλώσει πως αισθάνεται «πολύ τυχερή» που είχε την παρουσία και δημιουργική καθοδήγηση της Stevie Nicks στη ζωή της. Επίσης, οι δυο τους γιόρτασαν μαζί στο Δουβλίνο, μετά την ολοκλήρωση των τριών εμφανίσεων της Eras Tour στην πόλη πίσω το 2024. Την ίδια βραδιά, η Nicks είχε εμφανώς συγκινηθεί κατά τη διάρκεια της συναυλίας, όταν η Swift ερμήνευσε το "You're On Your Own, Kid" από το Midnights – η Nicks είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι το αυτό το τραγούδι περιέγραφε με ακρίβεια το συναίσθημα της απώλειας της στενότερης φίλης και συνεργάτιδάς της, Christine McVie, και την είχε βοηθήσει να διαχειριστεί την απώλειά της. Στην ίδια συναυλία, η Taylor Swift είχε αφιερώσει στη Nicks την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του "Clara Bow", από το The Tortured Poets Department.

Μέχρι στιγμής, ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε η Stevie Nicks έχουν επιβεβαιώσει τις πληροφορίες γύρω από τη φημολογούμενη συμμετοχή της τρίτης στην τελετή. Το μόνο γεγονός είναι ότι η Swift νωρίτερα μέσα στον μήνα κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι "I Knew It, I Knew You" για το soundtrack του πέμπτου κατά σειρά Toy Story.