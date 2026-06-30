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Έρχεται νέο άλμπουμ από τον Peter Hammill μετά από σχεδόν μία δεκαετία

Ο εμβληματικός frontman των Van der Graaf Generator επιστρέφει με το "Tears In Time", ένα άλμπουμ νέων συνθέσεων που κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Peter Hammill
Avopolis Team

Ο Peter Hammill, εμβληματική μορφή του progressive rock και ηγετική φυσιογνωμία των Van der Graaf Generator, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου προσωπικού του άλμπουμ Tears In Time, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου από την Esoteric Antenna Records.

Το Tears In Time αποτελεί την πρώτη συλλογή πρωτότυπου υλικού του Hammill έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία, μετά το From The Trees του 2017. Αν και μεσολάβησε το In Translation (2021), εκείνος ο δίσκος περιλάμβανε αποκλειστικά διασκευές.

Τα τραγούδια του νέου άλμπουμ ηχογραφήθηκαν σε διαφορετικές περιόδους, από το 1991 έως το 2026, στο προσωπικό στούντιο του μουσικού, Terra Incognita, σχηματίζοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα συνεκτικό έργο παρά την ποικιλία των μουσικών του προσεγγίσεων.

«Αυτά τα τραγούδια χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Παρότι κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα στυλ, αισθάνομαι ότι λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. Δεν έχω σταματήσει ακόμη και χαίρομαι που τα τραγούδια συνεχίζουν να βρίσκουν τον δρόμο τους στα χέρια μου», δήλωσε ο Hammill.

Το Tears In Time θα είναι διαθέσιμο σε βινύλιο και CD.

 

 

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