Tέρμα τα δίφραγκα: Η Tidal σταματά να πληρώνει δικαιώματα για μουσική που δημιουργείται με AI

Η Tidal υιοθετεί μία από τις πιο αυστηρές πολιτικές απέναντι στη μουσική που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, ανακοινώνοντας ότι τα πλήρως AI-generated κομμάτια δεν θα αποφέρουν πλέον έσοδα από δικαιώματα στην πλατφόρμα. Παράλληλα, θα επισημαίνονται ως τέτοια και θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους, με στόχο την προστασία των δημιουργών και της αξιοπιστίας του περιεχομένου.

Η Tidal ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στους όρους χρήσης της σχετικά με τη μουσική που δημιουργείται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας μια σαφή διαφοροποίηση από άλλες μεγάλες streaming υπηρεσίες όπως το Spotify και το Apple Music.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να δέχεται έργα που έχουν παραχθεί με AI, ωστόσο αυτά δεν θα μπορούν πλέον να αποφέρουν έσοδα από δικαιώματα, ενώ θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας και ελέγχου.

Οι αλλαγές, που δημοσιεύθηκαν στις 29 Ιουνίου, προβλέπουν ότι κάθε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη θα επισημαίνεται με ειδική σήμανση, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν τι ακούνε. Παράλληλα, η Tidal μεταφέρει μέρος της ευθύνης και στους διανομείς μουσικής, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να δηλώνουν εξαρχής αν ένα έργο έχει παραχθεί μέσω AI, πριν αυτό φτάσει στην πλατφόρμα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, στόχος είναι η διατήρηση της «ακεραιότητας του περιεχομένου», ενώ κάθε AI-generated μουσική που σχετίζεται με παραπλανητικές ή δόλιες πρακτικές θα αφαιρείται ή θα μπλοκάρεται. Η ανακοίνωση παραπέμπει έμμεσα σε περιστατικά όπως εκείνο του Spotify, όπου είχε εμφανιστεί τραγούδι που παρουσιαζόταν ως νέο έργο του Blaze Foley, του Αμερικανού τραγουδοποιού που δολοφονήθηκε το 1989, πριν τελικά αποσυρθεί όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι πολιτικές επισήμανσης και ελέγχου θα τεθούν σε εφαρμογή από τα μέσα Ιουλίου. Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή ισχύει ήδη από τις 29 Ιουνίου: η μουσική που αναγνωρίζεται ως εξ ολοκλήρου παραγόμενη από AI δεν θα δικαιούται πλέον καταβολή royalties.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της εποχής της μουσικής που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει η Tidal, αναγνωρίζοντας ότι η συζήτηση για το κατά πόσο ορισμένα AI έργα, ιδίως εκείνα που βασίζονται σε νόμιμα αδειοδοτημένα μοντέλα εκπαίδευσης, θα πρέπει να αμείβονται, παραμένει ανοιχτή.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητά της είναι «να διασφαλίσει πως τα δικαιώματα καταλήγουν σε πρωτότυπα έργα που παράγονται, γράφονται και ερμηνεύονται από ανθρώπους». Για τον λόγο αυτό, δηλώνει ότι δεν θα αποδίδει εν γνώσει της δικαιώματα σε μουσική που ταυτοποιείται ως πλήρως παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη.

Η νέα πολιτική θα ισχύει οριζόντια σε ολόκληρη την υπηρεσία, τόσο για τον βασικό κατάλογο των περισσότερων από 100.000 καλλιτεχνών όσο και για το Tidal Upload, μέσω του οποίου ανεξάρτητοι δημιουργοί διανέμουν και αποκομίζουν έσοδα από τη μουσική τους.

Η απόφαση αναμένεται να ενισχύσει το προφίλ της Tidal ως μιας από τις πιο φιλικές προς τους καλλιτέχνες streaming πλατφόρμες, καθώς η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει τη φήμη ότι προσφέρει πιο δίκαιη αποζημίωση στους δημιουργούς σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές της.