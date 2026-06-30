Οι Metallica τραγούδησαν το απαγορευμένο "Delilah" του Tom Jones στο Cardiff

Οι Metallica έδωσαν μεγάλη χαρά στους Ουαλούς fans τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν έπαιξαν το θρυλικό "Delilah" του Tom Jones, στο στάδιο όπου απαγορεύτηκε. Στις 28 Ιουνίου, το συγκρότημα έκανε μία στάση στο Cardiff και το Principality Stadium, το σπίτι του εθνικού ράγκμπι της Ουαλίας.

Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν κάτι σαν ύμνος αυτού του σταδίου, μέχρι πριν 3 χρόνια, όπου απαγορεύτηκε. Ο λόγος ήταν ότι το τραγουδι περιγράφει μία γυναικοκτονία και σε μία εποχή όπου το φαινόμενο της δολοφονίας γυναίκας από σύντροφο (εξαιτίας της ζήλιας του) ολοένα και αυξάνει, αντί να μειώνεται, θεωρήθηκε αδύνατον να ακούγεται κάτι τέτοιο. «Το "Delilah" θα βγει από τα playlists των χορωδιών στο Principality Stadium. To Welsh Rugby Union καταδικάζει την ενδοοικογενειακή βία κάθε είδους».

Ο Tom Jones αντέδρασε και αναρωτήθηκε ποιος είναι αυτός που αποφάσισε ότι πρέπει να απαγορευτεί το τραγούδι του, ενθαρρύνοντας το κοινό του να το τραγουδήσει μαζί του, κατά τη διάρκεια συναυλίας. Πράγμα που, ούτως ή άλλως, κάνουν σε κάθε συναυλία ή αγώνα.

Οι Metallica το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και δεν ακολούθησαν τους κανόνες, παίζοντας το δικό τους cover του “Delilah”, όπως έκαναν και στην Ελλάδα με το «Δεν χωράς πουθενά». Με ένα πιο edgy riff από το αυθεντικό, αγνόησαν το ban και έπαιξαν το αγαπημένο κομμάτι του συγκεκριμένου κοινού.

Η μπάντα, λίγο πριν φύγει από το Cardiff, δώρισε 20.000 λίρες στην τράπεζα τροφίμων της πόλης, προσφέροντας έτσι 9.000 γεύματα.