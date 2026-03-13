Ο Olof Dreijer ανακοινώνει το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ "Loud Bloom"

Ο Σουηδός μουσικός και παραγωγός Olof Dreijer, γνωστός από τη συμμετοχή του στους The Knife, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο Loud Bloom, που αναμένεται τον Μάιο.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 14 κομμάτια και συγκεντρώνει αρκετά από τα club tracks που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια σε labels όπως οι Hessle Audio, Dekmantel και AD 93, μαζί με νέο υλικό.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης καλλιτέχνες από διαφορετικές μουσικές σκηνές και γεωγραφίες, όπως η Νοτιοαφρικανή MC Toya Delazy, η Κολομβιανή τραγουδίστρια και percussionist Diva Cruz και ο Σουδανός τραγουδιστής MaMan.

Μιλώντας για το νέο του έργο, ο Dreijer ανέφερε ότι μετά από μια περίοδο αποχής από τη δημιουργία ένιωσε ξανά την ανάγκη να προσεγγίσει τη μουσική με μεγαλύτερη ελευθερία: «Μετά από ένα διάλειμμα, είμαι πολύ χαρούμενος που έφτασα στο σημείο να επιτρέψω στον εαυτό μου απλώς να διασκεδάσει ξανά με τη μουσική του».

Με αφορμή την ανακοίνωση του άλμπουμ, ο Dreijer μοιράστηκε και το πρώτο single "Echoed Dafnino", στο οποίο συμμετέχει ο MaMan με φωνητικά στα αραβικά.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η ιδέα για το κομμάτι γεννήθηκε όταν άκουσε για πρώτη φορά την αρχική εκδοχή του "Dafnino". «Η φωνή του MaMan είναι τόσο όμορφη. Ήθελα να το προσαρμόσω για τα DJ sets μου, κι έτσι έφτιαξα μια δική μου εκδοχή που τελικά ξεπέρασε την ιδέα ενός απλού remix και βρήκε τη θέση της στο άλμπουμ», σημείωσε. Οι επιπλέον φωνητικές ηχογραφήσεις του MaMan, πρόσθεσε, έδωσαν στο τραγούδι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.