Πληροφορίες

Ο Olof Dreijer ανακοινώνει το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ "Loud Bloom"

Ο Olof Dreijer, γνωστός από τους The Knife, κυκλοφορεί τον Μάιο το πρώτο του σόλο άλμπουμ "Loud Bloom" και παρουσιάζει το single "Echoed Dafnino".

Olof Dreijer
Avopolis Team

Ο Σουηδός μουσικός και παραγωγός Olof Dreijer, γνωστός από τη συμμετοχή του στους The Knife, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο Loud Bloom, που αναμένεται τον Μάιο.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 14 κομμάτια και συγκεντρώνει αρκετά από τα club tracks που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια σε labels όπως οι Hessle Audio, Dekmantel και AD 93, μαζί με νέο υλικό.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης καλλιτέχνες από διαφορετικές μουσικές σκηνές και γεωγραφίες, όπως η Νοτιοαφρικανή MC Toya Delazy, η Κολομβιανή τραγουδίστρια και percussionist Diva Cruz και ο Σουδανός τραγουδιστής MaMan.

Μιλώντας για το νέο του έργο, ο Dreijer ανέφερε ότι μετά από μια περίοδο αποχής από τη δημιουργία ένιωσε ξανά την ανάγκη να προσεγγίσει τη μουσική με μεγαλύτερη ελευθερία: «Μετά από ένα διάλειμμα, είμαι πολύ χαρούμενος που έφτασα στο σημείο να επιτρέψω στον εαυτό μου απλώς να διασκεδάσει ξανά με τη μουσική του».

Με αφορμή την ανακοίνωση του άλμπουμ, ο Dreijer μοιράστηκε και το πρώτο single "Echoed Dafnino", στο οποίο συμμετέχει ο MaMan με φωνητικά στα αραβικά.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η ιδέα για το κομμάτι γεννήθηκε όταν άκουσε για πρώτη φορά την αρχική εκδοχή του "Dafnino". «Η φωνή του MaMan είναι τόσο όμορφη. Ήθελα να το προσαρμόσω για τα DJ sets μου, κι έτσι έφτιαξα μια δική μου εκδοχή που τελικά ξεπέρασε την ιδέα ενός απλού remix και βρήκε τη θέση της στο άλμπουμ», σημείωσε. Οι επιπλέον φωνητικές ηχογραφήσεις του MaMan, πρόσθεσε, έδωσαν στο τραγούδι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Borderline Festival 2026

Μετράμε αντίστροφα για το Borderline Festival 2026 - 3 & 4 Απριλίου 2026, Onassis Ready

Το Borderline 2026, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο...
David Gilmour

Η θρυλική "Black Strat" του David Gilmour πουλήθηκε για 14,5 εκατομμύρια δολάρια

Η εμβληματική Fender Stratocaster του David Gilmour που χρησιμοποιήθηκε σε κλασικά άλμπουμ των...
Από τα ρεμπέτικα… στο metal - Οι String Demons έρχονται για ένα εκρηκτικό live στο Gazarte Roof Stage στις 3 Απριλίου

Από τα ρεμπέτικα… στο metal: Οι String Demons έρχονται για ένα εκρηκτικό live στο Gazarte Roof Stage

Οι String Demons επιστρέφουν με μια εκρηκτική μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, ένταση και απρόβλεπτες ηχητικές διαδρομές. 

Featured

Kim Gordon – PLAY ME

Kim Gordon – PLAY ME

Στο "PLAY ME", η Kim Gordon μετατρέπει το χάος της εποχής των δισεκατομμυριούχων και της AI...
Wormhog

Oι Wormhog μιλούν για το "Transience", τη σκηνή και την τέχνη που πονάει

Λίγο πριν το release show του νέου τους άλμπουμ "Transience", οι Wormhog μιλούν για τον νέο δίσκο, τη...
The Black Crowes

The Black Crowes – A Pound of Feathers

Οι Νότιοι hard blues-rockers από την Ατλάντα και υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame για το...

Best of Network