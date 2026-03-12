Πληροφορίες

Η Robyn μοιράζεται ένα νέο single ως φόρο τιμής στον γιο της

Η Robyn επιστρέφει με το "Blow My Mind", τέταρτο single από το επερχόμενο άλμπουμ "Sexistential", μετατρέποντας ένα τραγούδι του 2002 σε ωμή, απρόσμενη ωδή στη μητρότητα.

Robyn
Φωτ.: Marili Andre
Avopolis Team

Η Robyn επιστρέφει σήμερα με το νέο της single "Blow My Mind", το τέταρτο single μέσα από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της Sexistential που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από την Young. To τραγούδι, σε παραγωγή του Klas Åhlund, αποτελεί μια ανανεωμένη εκδοχή του "Blow My Mind" από το άλμπουμ της Robyn “Don’t Stop The Music” του 2002, με τους στίχους να έχουν γραφτεί ξανά ως φόρο τιμής στον τρίχρονο γιο της.

«Το "Blow My Mind" είναι το μοναδικό τραγούδι στο άλμπουμ που αφορά τον γιο μου», εξηγεί η ίδια. «Βρισκόμουν σε εκείνη την πρώιμη περίοδο όπου ήμουν μαζί του συνεχώς, και αυτή η εγγύτητα με έκανε να ξαναδώ το τραγούδι με άλλο τρόπο. Όταν άκουσα ξανά την αρχική εκδοχή σκέφτηκα: «Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω ηχογραφήσει ποτέ, οπότε θα το κάνω ξανά.» Έτσι ξαναέγραψα τους στίχους και λατρεύω την ωμότητα αυτής της νέας εκδοχής. Δεν είναι χαριτωμένο, γιατί η εμπειρία με τα παιδιά δεν είναι χαριτωμένη. Τα παιδιά είναι χαριτωμένα, αλλά η εμπειρία δεν είναι. Είναι πολύ punk».

 

 

