Fun Lovin' Criminals: «Η "δημοφιλής" μουσική έχει γίνει ένα παράδοξο»

Ιστορίες μικροαπατεώνων, χιούμορ, αυτοσαρκασμός, μπαρτέντερ, αστικοί αντιήρωες, χαμένοι ρομαντικοί, ένας κόσμος γεμάτος κινηματογραφικές αφηγήσεις! Τριάντα χρόνια αυτό το έργο ανθρώπων που ονομάζονται Fun Lovin Criminals και γεννήθηκε στο Limelight της Νέας Υόρκης, εξακολουθεί να έχει τη μουσική ως οδηγό, σε ένα ανεξάντλητο ταξίδι με προορισμό ένα κοκτέιλ από τα καλύτερα στοιχεία των τελευταίων 75 χρόνων της pop ιστορίας. Δεν είναι ακριβώς hip hop, δεν είναι rock, δεν είναι funk, είναι ανοιχτά μουσικά σύνορα όπου μπορούν να συνυπάρξουν ο Isaac Hayes, ο Tarantino, οι latin ρυθμοί, ο Mel Brooks και οι Boards Of Canada. Μοιάζουν σχεδόν αλλεργικοί στην ιδέα του «μουσείου». Όπως μου λένε, δεν θεωρούν τους εαυτούς τους συγκρότημα των ‘90s, αλλά επιμένουν με σθένος να παραμένουν εκτός κάδρου. Μετά από χρόνια αλλαγών, αμφισβήτησης και την αποχώρηση του Huey Morgan, θα ήταν εύκολο να αντιμετωπίσουν το όνομα τους ως ένα ιστορικό λογότυπο και ίσως θα έλεγα εδώ ως νοσταλγικό απομεινάρι. Αντ’ αυτού, επέλεξαν να το βλέπουν ως ζωντανή ιδέα, διατηρώντας την ανάγκη να υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο από τα πρόσωπα που απλά το αποτελούν.

- Καλωσορίσατε στο Avopolis Music Network, Fun Lovin’ Criminals! Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της μουσικής, και ανυπομονούμε να σας δούμε στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Ας μοιραστούμε μερικές σκέψεις! Πολλά συγκροτήματα της δεκαετίας του '90 επιβιώνουν κυρίως χάρη στη φήμη του παρελθόντος. Εσείς φαίνεται να είστε σχεδόν αλλεργικοί σε αυτή την ιδέα. Όταν λέτε «Δεν είμαστε ένα συγκρότημα των 90s, είμαστε το συγκρότημα που κράτησε ό,τι άξιζε να κρατηθεί από τα ’90s», τι ακριβώς εννοείτε ότι άξιζε να το κουβαλήσετε μαζί σας από εκείνη την εποχή;

Δημιουργούμε ένα μουσικό κοκτέιλ από τα καλύτερα στοιχεία της ποπ κουλτούρας των τελευταίων 75 χρόνων. Τα ’90s ήταν μια σπουδαία δεκαετία και μια εξαιρετική εποχή για να ζεις και να αναπνέεις στη Νέα Υόρκη. Οι FLC εξελίσσονται εδώ και 30 χρόνια, κουβαλώντας μαζί τους τις εμπειρίες του παρελθόντος που αποτελούν τη «συνταγή» με την οποία δημιουργούμε τη μουσική μας.

- Το τρίτο σας στούντιο άλμπουμ, A Matter of Time, δεν προσπαθεί να ακούγεται «σύγχρονο», ούτε μοιάζει με restart. Ήταν συνειδητή απόφαση να φτιάξετε έναν δίσκο χωρίς καμία προσπάθεια να ακολουθήσετε τις τρέχουσες τάσεις;

Μετά την κυκλοφορία των δύο EP μας το 2022 και το 2023, θέλαμε να ηχογραφήσουμε έναν ολοκληρωμένο δίσκο, καθώς το τελευταίο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό ήταν το Classic Fantastic του 2010. Δεν ακολουθούμε πραγματικά κανόνες όταν γράφουμε μουσική, απλώς δοκιμάζουμε ιδέες και βλέπουμε τι λειτουργεί. Πάντα γράφαμε ιδέες και beats που κρατούσαμε στην άκρη για όταν θα ερχόταν η ώρα του άλμπουμ. Οι θαυμαστές μας ζητούσαν συνεχώς νέα μουσική, κάτι που δεν ήταν εύκολο μέχρι το 2021, όταν αλλάξαμε σύνθεση. Η συγγραφή, η ηχογράφηση, η μίξη και οι περιοδείες για το A Matter of Time αποτέλεσαν ένα μεγάλο βήμα μπροστά για τους FLC.

- Υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ωριμότητας στο άλμπουμ, αλλά ούτε ίχνος κόπωσης ή επανάληψης. Αυτό είναι σπάνιο. Πώς αποφεύγετε να γίνετε κυνικοί ύστερα από τρεις δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία;

- Σας ευχαριστούμε. Είμαστε πολύ περήφανοι για το νέο άλμπουμ. Το γεγονός ότι εξακολουθούμε να κυκλοφορούμε μουσική που μας αρέσει μετά από 30 χρόνια είναι πραγματικά επίτευγμα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή δημιουργική περίοδο και ελπίζουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Όσο παραμένουμε πιστοί στον εαυτό μας και ειλικρινείς απέναντι στους θαυμαστές μας, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.

- Σε παλαιότερες συνεντεύξεις μιλούσατε ανοιχτά για «χρόνια εγωισμού», για συναυλίες όπου βλέπατε το κοινό να μικραίνει και για ένα συγκρότημα που είχε χάσει την επαφή με τον εαυτό του. Πόσο δύσκολο είναι για μουσικούς με μακρά πορεία να παραδεχτούν ότι κάποια στιγμή έχασαν τον δρόμο τους; Και τελικά, είναι αυτή η ειλικρίνεια που συμβάλλει στην αναγέννηση;

Για να λειτουργήσουν οι FLC, πρέπει να υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους. Ο εγωισμός και η αλαζονεία δεν προσθέτουν καμία αξία σε αυτό που κάνουμε. Όσο συνεχίζουμε να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο, όπως από την πρώτη μέρα, θα συνεχίσουμε να φέρνουμε το πάρτι των FLC στον κόσμο.

- Οι περισσότεροι συνδέουν το όνομα Fun Lovin’ Criminals με μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και φωνή. Μετά την αποχώρηση του Huey Morgan, υπήρξε έστω και μια στιγμή που αναρωτηθήκατε πραγματικά αν είχε ακόμη νόημα να συνεχίσει το συγκρότημα;

Μόνο για μια πολύ σύντομη στιγμή, μέχρι να θυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι οι FLC δεν αφορούν ένα μόνο άτομο. Είναι κάτι καλύτερο από αυτό.

- Τι είναι πιο δύσκολο; Να συνεχίζεις χωρίς ένα ιστορικό μέλος ή να κουβαλάς το βάρος μιας χημείας που δεν υπάρχει πλέον;

Αυτή η ερώτηση δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν βλέπουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Ούτε και οι πραγματικοί φίλοι των FLC.

- Ήσασταν πολυσυλλεκτικοί ως προς τα είδη μουσικής πριν καν υπάρξει αυτός ο όρος. Τώρα όλοι μιλούν για «fusion», «crossovers» και μουσική χωρίς σύνορα. Σας φαίνεται ειρωνικό ότι στα ’90s πολλοί δημοσιογράφοι δεν ήξεραν καν πού να σας κατατάξουν;

Όχι ιδιαίτερα. Ήμασταν απλώς χαρούμενοι που κάποιος έδειχνε ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε ένα μουσικό ταξίδι που μας έχει οδηγήσει πολλές φορές σε όλο τον κόσμο μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια. Το να παίζουμε τη μουσική μας στον κόσμο και να ακούμε τις ιστορίες τους μετά τις συναυλίες είναι ο λόγος που το κάνουμε.

- Ακούγοντας ξανά το 100% Colombian, υπάρχει κάτι σχεδόν προφητικό στον τρόπο που συνδυάζατε hip-hop, funk, latin grooves, κινηματογραφικές αναφορές και alternative rock. Πιστεύετε ότι η μουσική σήμερα είναι πραγματικά πιο ανοιχτόμυαλη ή απλώς οι αλγόριθμοι έχουν γίνει καλύτεροι στο να κατηγοριοποιούν και να αρχειοθετούν τον πειραματισμό ή ίσως, πιο σωστά, το χάος;

Δεν έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς. Δεν είμαστε κριτικοί τέχνης, απλώς κάνουμε αυτό που κάνουμε, το αφήνουμε να πετάξει και βλέπουμε πού θα προσγειωθεί. Ποτέ δεν σκεφτόμασταν ιδιαίτερα σε ποιο είδος ανήκαν οι ήχοι που μας ενέπνεαν. Μας ενδιέφερε περισσότερο το συναίσθημα.

- Το "Scooby Snacks" δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι, ήταν ένα κολάζ ποπ κουλτούρας. Αν οι Fun Lovin’ Criminals ξεκινούσαν σήμερα, ποια κινηματογραφικά samples ή ποιοι σκηνοθέτες θα σας ενέπνεαν περισσότερο;

Δύσκολη ερώτηση, αλλά θα πούμε το εξής, πάντα θέλαμε να συνεργαστούμε με τον Mel Brooks.

- Οι στίχοι σας είχαν πάντα μικροαπατεώνες, μπάρμεν, χαμένους, ρομαντικούς και μικρούς αστικούς αντιήρωες. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη μουσική έχει χάσει την τέχνη της αφήγησης;

Μιλάμε για τις δικές μας εμπειρίες, οι οποίες πάντα σχετίζονταν με κάποιον τρόπο με την αστική ζωή. Με την ανάμειξη διαφορετικών πολιτισμών σε περιορισμένους χώρους και με τα αποτελέσματα που αυτό παράγει. Οι ήχοι και οι ιστορίες μας απευθύνονται περισσότερο σε νέους ενήλικες και μεγαλύτερους ανθρώπους, που έχουν αποκτήσει κάποιες εμπειρίες ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που εξακολουθούν να λένε τα πράγματα όπως είναι.

- Πάντα είχατε χιούμορ χωρίς να γίνεστε ποτέ γραφικοί. Πιστεύετε ότι η ροκ μουσική έχει πάρει τον εαυτό της υπερβολικά στα σοβαρά τα τελευταία χρόνια; Και έχασε κάτι όταν άρχισε να κυνηγά την τελειότητα;

Αυτό που εκτιμούμε στη σύγχρονη μουσική είναι ότι πρέπει να ψάξεις για να βρεις αυτό που πραγματικά θέλεις να ακούσεις. Η «δημοφιλής» μουσική έχει γίνει ένα παράδοξο.

- Σήμερα το κοινό καταγράφει τα πάντα με τα κινητά του. Πώς αλλάζει η ενέργεια μιας ζωντανής εμφάνισης όταν ξέρεις ότι κάθε αυθόρμητη στιγμή μπορεί να γίνει περιεχόμενο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα;

Ευτυχώς για εμάς, οι περισσότεροι θαυμαστές μας είναι μεσήλικες, οπότε δεν τραβούν πολλά βίντεο στις συναυλίες. Απλώς απολαμβάνουν τη στιγμή, όπως κι εμείς.

- Ακόμη και στα τέλη των ’90s μιλούσατε ήδη για τη στιγμή που «η τέχνη και το εμπόριο μπήκαν μαζί στην τράπεζα». Αν το βλέπατε ήδη τότε, πώς διαβάζετε τη σημερινή εποχή, όπου οι μουσικοί αναμένεται να είναι ταυτόχρονα καλλιτέχνες, influencers και μηχανές παραγωγής περιεχομένου;

Είναι απλώς περισσότερα εργαλεία στην εργαλειοθήκη. Αρκεί να μάθεις πώς να τα χρησιμοποιείς με τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα το «brand» σου, είτε πρόκειται για συγκρότημα, ταινία, εστιατόριο ή οτιδήποτε άλλο.

- Έχετε περάσει τρεις δεκαετίες σε τουριστικά λεωφορεία, καμαρίνια, αεροδρόμια και άγρυπνοι στις πόλεις όπου του κόσμου. Υπάρχει ακόμη κάτι στη ζωή του δρόμου που μπορεί πραγματικά να σας ενθουσιάσει;

Οι συναυλίες είναι το κομμάτι που απολαμβάνουμε περισσότερο. Το να βρισκόμαστε με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές πόλεις, ενώ όλοι απολαμβάνουν μουσική που δημιουργήσαμε εμείς. Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα. Τα ταξίδια είναι η δουλειά.

- Ποιος δίσκος άλλαξε τον τρόπο που ακούτε μουσική;

Ακούμε συνεχώς νέους δίσκους που είναι εξαιρετικοί. Ο Fast αυτή την περίοδο λατρεύει το νέο άλμπουμ των Boards Of Canada, Inferno. Τα άλμπουμ επιστρέφουν δυναμικά. Έτσι είναι φτιαγμένη για να ακούγεται η μουσική ενός συγκροτήματος, σαν ένα ταξίδι.

- Τι σας θυμίζει ακόμη γιατί ξεκινήσατε να παίζετε μουσική εξαρχής;

Το να συναντάμε κάποιον μετά από μια συναυλία μας που πέρασε καλά και έχει μια ιστορία να μας διηγηθεί.

- Μια τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας και για τη χαρά να φιλοξενούμε ένα συγκρότημα που αποτελεί μέρος της playlist μας εδώ και τόσα χρόνια. Αν μπορούσατε να μιλήσετε στους εαυτούς σας λίγο πριν από εκείνες τις πρώτες εμφανίσεις στο Limelight της Νέας Υόρκης, τι θα λέγατε; Ή ίσως καλύτερα, τι δεν θα τους λέγατε, γιατί ήταν κάτι που έπρεπε να μάθουν μόνοι τους;

«Απολαύστε τη διαδρομή, παιδιά… και μην γυρίσετε εκείνο το βίντεο στο Μαϊάμι!» (Enjoy the ride fellas, and don’t shoot that video is Miami!)

INFO: Fun Lovin’ Criminals (US) live στην Ελλάδα

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2026 | Gazarte Roof Stage – Αθήνα

Τα εισιτήρια κοστίζουν 20€ (περιορισμένη προπώληση), 23€ (προπώληση), 27€ (ταμείο).

Online προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/fun-lovin-criminals-live-in-athens

Σάββατο 17 Ιουνίου 2026 | Soul Roof Stage – Θεσσαλονίκη

Τα εισιτήρια κοστίζουν 20€ (περιορισμένη προπώληση), 23€ (προπώληση), 27€ (ταμείο).

Online προπώληση: https://cometogether.live/event/4945/fun-lovin-criminals-us-thessaloniki