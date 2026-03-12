Bruce Springsteen, Tom Waits και Primal Scream σε tribute άλμπουμ για τον Shane MacGowan

Ένα μεγάλο all-star tribute άλμπουμ προς τιμήν του εμβληματικού frontman των Pogues, Shane MacGowan, βρίσκεται καθ’ οδόν. Το άλμπουμ με τίτλο 20th Century Paddy: The Songs of Shane MacGowan θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας μια εντυπωσιακή λίστα καλλιτεχνών που αποτίουν φόρο τιμής σε έναν από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς της ιρλανδικής μουσικής.

Ο MacGowan, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πολλά χρόνια, πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2023 από πνευμονία. Μετά τον θάνατό του, οι Pogues πραγματοποίησαν συναυλίες στη μνήμη του, ενώ πλήθος tribute εμφανίσεων οργανώθηκαν διεθνώς για να τιμήσουν την κληρονομιά του.

Το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο: μια διασκευή του Bruce Springsteen στο κλασικό τραγούδι των Pogues "A Rainy Night In Soho". Παράλληλα, ο Springsteen δημοσίευσε και ένα συγκινητικό κείμενο για τον εκλιπόντα φίλο του.

Σε αυτό, ο "Boss" γράφει μεταξύ άλλων ότι πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες «έζησαν δύσκολες ζωές, αδύνατο να περιοριστούν από τους κανόνες της συμβατικότητας», προσθέτοντας πως «η μεγάλη τέχνη είναι από τη φύση της άναρχη». Αναφερόμενος ειδικά στον MacGowan, σημείωσε ότι η φωνή του ήταν «απόλυτα αληθινή, βλάσφημη και ειλικρινής», ενώ τα τραγούδια του «έσφυζαν από ζωή και ιστορία».

Ο Springsteen περιέγραψε τον MacGowan ως «γυμνή, απύθμενη ανθρωπιά» και έναν δημιουργό που μας προκαλούσε να αναρωτηθούμε «αν ζούμε βαθιά και αυθεντικά». Και κατέληξε με μια χαρακτηριστική φράση: «Δεν ξέρω ποιος θα ακούει τη δική μου μουσική σε εκατό χρόνια, αλλά ξέρω ότι θα ακούνε του Shane».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές από Tom Waits, Steve Earle, The Libertines, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain, Lisa O’Neill, Damien Dempsey, καθώς και ένα ντουέτο της Imelda May με τον Johnny Depp, ενώ Hozier και Jessie Buckley συνεργάζονται σε άλλη διασκευή. Συμμετοχή θα έχουν και οι ίδιοι οι Pogues.

Η σύζυγος του MacGowan, Victoria Mary Clarke, που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία του άλμπουμ, δήλωσε ότι «το πνεύμα και η τραγουδοποιία του Shane εξυψώνονται μέσα από αυτή τη θαυμάσια συλλογή», προσθέτοντας ότι κάθε τραγούδι ερμηνεύεται με μοναδικό τρόπο από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν.

Το 20th Century Paddy: The Songs of Shane MacGowan θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα: το 50% των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών θα διατεθεί στην οργάνωση Dublin Simon Community, η οποία στηρίζει αστέγους στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Η πλήρης λίστα τραγουδιών του άλμπουμ αναμένεται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.