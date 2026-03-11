Οι Iceage επιστρέφουν με το νέο single "Star"

Το δανέζικο συγκρότημα Iceage επιστρέφει με το νέο single "Star", σηματοδοτώντας το πρώτο του νέο υλικό μετά το άλμπουμ Seek Shelter του 2021.

Το τραγούδι κυκλοφορεί μέσω της Mexican Summer και συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Thinh T. Petrus Nguyen.

Στα 18 χρόνια της πορείας τους, οι Iceage (με τους Elias Rønnenfelt, Johan Suurballe Wieth, Dan Kjær Nielsen, Jakob Tvilling Pless και Casper Morilla Fernandez) έχουν χτίσει τη φήμη τους πάνω σε έναν ήχο που μοιάζει να κινείται «μέσα στην ιδέα της κατάρρευσης», δημιουργώντας μουσική που ταυτόχρονα διαλύεται και συναρμολογείται ξανά.

Το "Star" σηματοδοτεί μια νέα φάση για το συγκρότημα, εγκαταλείποντας μέρος της γνωστής σκοτεινής τραχύτητας τους για κάτι που οι ίδιοι περιγράφουν ως ένα «απόλυτο τραγούδι αγάπης». Με κιθάρες που λάμπουν πάνω σε ένα επίμονο jangle ρυθμό και μελωδίες που κορυφώνονται με απρόσμενα χειροκροτήματα, το κομμάτι ανοίγει έναν πιο φωτεινό ορίζοντα για την μπάντα.

Στους στίχους, ο frontman Elias Rønnenfelt εξερευνά το παράδοξο της αγάπης μέσα από την εικόνα ενός άστρου που σβήνει: μια καταστροφική εξαφάνιση που, παρ’ όλα αυτά, γεννά την πιο εκτυφλωτική ένταση.

Μετά τα πρόσφατα σόλο πρότζεκτ του Rønnenfelt, το "Star" σηματοδοτεί την επιστροφή των Iceage στη συλλογική τους ταυτότητα, και ίσως την αρχή ενός νέου, πιο λαμπερού κεφαλαίου.