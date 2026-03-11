Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Bruno Mars – The Romantic

Στο "The Romantic", ο Bruno Mars επενδύει στη λεπτομέρεια της παραγωγής και στη φωνητική εκφραστικότητα, χτίζοντας όμως έναν μέτριο δίσκο ρομαντικής λιτότητας και προσεγμένου ήχου.

  • Βαθμολογία: 5
  • Καλλιτέχνης: Bruno Mars
  • Label: Atlantic
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Pop
Χρήστος Κορναράκης

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Google, Gemini

Δεν υπάρχουν ακραία στιγμιότυπα ή ανατροπές που να σπρώχνουν τον ακροατή σε απρόβλεπτα συναισθηματικά τοπία. Αντίθετα, η νέα του δουλειά μοιάζει με μια μεθοδική, σχεδόν σεμνή, επανατοποθέτηση των προϋπάρχοντων στοιχείων του. Η παραγωγή είναι πεντακάθαρη. Κάθε ήχος μοιάζει να έχει κοπεί και να έχει τοποθετηθεί με τη μέγιστη προσοχή. Οι χαμηλές συχνότητες δίνουν αίσθηση βάθους χωρίς να βουλιάζουν τη μίξη. Τα πνευστά, είτε σε mariachi τόνους στο "Risk It All" είτε σε Motown-φλερτάρουν με τα "yeah-yeah-yeah" του "Something Serious", σμιλεύουν τον αέρα με ελαφριά ευχαρίστηση.

Βέβαια, υπάρχει μια παράξενη αίσθηση πληρότητας μέσα στη λιτότητα των εννέα κομματιών. Οι σιωπές ανάμεσα σε φράσεις και στα όργανα, αφήνουν χώρο στον ακροατή να βιώσει τις μετατοπίσεις της έντασης. Μπορεί να παρατηρήσει τις λεπτές χρωματικές διαφορές στη φωνή του Bruno Mars. Ο ίδιος παραμένει ο κυρίαρχος της φωνητικής εκφραστικότητας. Περνά από τον ρουμπινένιο, σχεδόν νοσταλγικό ψίθυρο στην ρηχή αλλά συγκινητική κραυγή των υψηλών τόνων του.

Στο "Why You Wanna Fight?", η φωνή του μοιάζει να αιωρείται πάνω από ένα χαμηλό, αργό bossa nova ρυθμό. Αυτή η λεπτή αντίθεση δημιουργεί μια αίσθηση αναμονής, την αμήχανη ένταση που υπάρχει πριν από τα λόγια. Αντίστοιχα, το "God Was Showing Off" χρησιμοποιεί την ισορροπία ανάμεσα στην καθαρότητα των πλήκτρων και τα σβησίματα της κιθάρας για να δημιουργήσει μια αίσθηση λαμπερού, αλλά ευάλωτου ρομαντισμού. Το άλμπουμ αποκαλύπτει την πολιτική και πολιτισμική ταυτότητα του Mars. Οι λανθάνουσες latin αναφορές, από το χορευτικό "Cha Cha Cha" έως τις bolero στιγμές του "Risk It All", λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Είναι ένας γεωγραφικός και συναισθηματικός διάλογος που ο Mars παρακολουθεί με διακριτικότητα και σεβασμό. Ωστόσο, παρά την ακριβή παραγωγή και την πλούσια ηχητική παλέτα, η αφήγηση παραμένει σε κλασικά ρομαντικά μοτίβα.

Οι στίχοι σπάνια δίνουν εσωτερικότητα. Μερικές φορές μοιάζουν με εκδοχές των προηγούμενων επιτυχιών του, με αμεσότητα που είναι ταυτόχρονα γοητευτική και περιοριστική. Στο "Nothing Left", η κλίμακα των συναισθημάτων είναι τεράστια. Η φωνή στροβιλίζεται σε μια τραχύτητα που αποκαλύπτει ευαισθησία. Ωστόσο, η συνολική φόρμα του τραγουδιού αισθάνεται γνωστή. Σαν να περιμένεις τον επόμενο στίχο πριν καν τελειώσει ο προηγούμενος. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχία του Mars έγκειται στην εκτέλεση. Κάθε φράση, κάθε μικρή παύση, κάθε αναπνοή, γίνεται στοιχείο ερμηνευτικής έντασης που αναπληρώνει τη λεκτική απουσία βάθους.

Υπάρχει μια λεπτή αίσθηση χιούμορ και παιχνιδιού στον δίσκο, αν κοιτάξει κανείς πέρα από τις φαινομενικά τυπικές δηλώσεις αγάπης. Το "I Just Might" μοιάζει με παιχνίδι σωματικής αλληλεπίδρασης. Είναι μια μικρή σωματική φιλοσοφία πάνω στο πώς η χαρά και η έλξη συναντιούνται στη μουσική. Οι αντιστικτικές δυναμικές μεταξύ χαλαρών, ρυθμικών σολισμών και μελωδικών κορυφών, όπως στο "On My Soul", δημιουργούν την αίσθηση ότι η μουσική αναπνέει μαζί με τον ακροατή. Δεν χρειάζεται να φωνάξει την αλήθεια της.

Το The Romantic είναι, τελικά, ένα άλμπουμ της λεπτομέρειας και της προσοχής στη φόρμα. Δεν παίζει με το ανατρεπτικό, ούτε υπονομεύει τον εαυτό του. Αντίθετα, στέκεται σαν ένα καθαρό παράδειγμα ακέραιης δουλειάς. Κάθε στοιχείο έχει τη θέση του και κάθε στίχος, όσο κλισαρισμένος κι αν μοιάζει, παίρνει ζωή μέσα από την ερμηνεία. Είναι ένας δίσκος που επιτρέπει στον Bruno Mars να αναδειχθεί όχι μέσα από την επινοητικότητα της αφήγησης, αλλά μέσω της υπομονετικής, σχεδόν τελετουργικής φροντίδας του ήχου, της φωνής και των μετατοπίσεων ανάμεσα σε ένταση και σιωπή. Σε αυτό το ηχητικό περιβάλλον, η ρομαντική του αίσθηση γίνεται πραγματική, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να το πει φωναχτά.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Bruno Mars – The Romantic

Στο "The Romantic", ο Bruno Mars επενδύει στη λεπτομέρεια της παραγωγής και στη φωνητική...
The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

Το ιστορικό "Live at the Plugged Nickel 1965" του Miles Davis επιστρέφει με πλήρη έκδοση,...
Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Στην πρώτη τους κοινή δισκογραφική συνεργασία, οι Larry June και Curren$y κυκλοφορούν το "Spiral...
Falooda

Falooda – Recipe for Concussion

Το ντεμπούτο άλμπουμ "Recipe for Concussion" των Falooda φέρνει την αθηναϊκή σκηνή σε σύγκρουση με το...
Heavenly – Highway to Heavenly

Heavenly – Highway to Heavenly

Μετά από τρεις δεκαετίες σιωπής, οι Heavenly επιστρέφουν με το "Highway to Heavenly", ένα ώριμο...

Rob Zombie – The Great Satan

Σατανικά grooves και βρώμικο grindhouse industrial metal: ο Rob Zombie επιστρέφει με το The Great...
Morrissey

Morrissey – Make-up is a Lie

O Morrissey επιστρέφει με έναν αντιφατικό αλλά βαθιά προσωπικό δίσκο, γεμάτο μελαγχολία, ειρωνεία...
Various – HELP(2)

Various – HELP(2)

Τριάντα χρόνια μετά το ιστορικό "HELP", το "HELP(2)" επαναφέρει το πνεύμα αλληλεγγύης της pop με...
Charli XCX

Charli XCX – Wuthering Heights

Η Charli XCX μετατρέπει τα "Ανεμοδαρμένα Ύψη" της Emily Brontë σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό pop άλμπουμ, μακριά από...
Εθισμός – Metropolis

Εθισμός – Metropolis

Με ένα απροσδόκητο Instagram live το βράδυ της κυκλοφορίας και χωρίς καμία άλλη προώθηση, ο...
Maria BC – Marathon

Maria BC – Marathon

Το "Marathon" της Maria BC είναι ένας ατμοσφαιρικός folk δίσκος γεμάτος ambient υφές, ηλεκτρονικά στοιχεία και...
Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Η αμερικανή τραγουδοποιός επιστρέφει με έναν δίσκο που οργανώνεται μεταξύ εσωτερικότητας και...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Φεβρουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Aaron Shaw

Aaron Shaw – And So It Is

Jazz πνοή υπό το χείλος της σιωπής ή αλλιώς η essential δισκογραφική κατάθεση του Aaron Shaw.
Baby Keem

Baby Keem – Ca$ino

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σιωπής, ο Baby Keem επιστρέφει με το "Ca$ino", ένα προσωπικό αλλά...
sister – blood

sister – blood

Στο "blood", οι sister μετατρέπουν την κιθαριστική ένταση σε ένα ζωντανό ηχητικό πεδίο, όπου η...
Gorillaz

Gorillaz – The Mountain

Οι Gorillaz παραδίδουν τον πιο ακατέργαστο και αναγκαίο δίσκο τους από την εποχή του "Plastic...
Whitelands

Whitelands – Sunlight Echoes

Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν αν ξέρεις πού πρέπει — και κυρίως πού μπορείς — να κοιτάξεις.

Bill Callahan – My Days of 58

Ο συνήθης ύποπτος Bill Callahan μετατρέπει τη δική του απότομη επαφή με τη θνητότητα σε ένα νέο...
Bibi Club

Bibi Club – Amaro

Στο "Amaro" οι Bibi Club μετατρέπουν την απώλεια σε μια μαύρη άνοιξη από synths, πένθος και...

Featured

Bruno Mars – The Romantic

Στο "The Romantic", ο Bruno Mars επενδύει στη λεπτομέρεια της παραγωγής και στη φωνητική...
The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

Το ιστορικό "Live at the Plugged Nickel 1965" του Miles Davis επιστρέφει με πλήρη έκδοση,...
Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Στην πρώτη τους κοινή δισκογραφική συνεργασία, οι Larry June και Curren$y κυκλοφορούν το "Spiral...

Best of Network