Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Bibi Club – Amaro

Στο "Amaro" οι Bibi Club μετατρέπουν την απώλεια σε μια μαύρη άνοιξη από synths, πένθος και ρυθμούς που επιμένουν να κρατούν τη ζωή ζωντανή.

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Bibi Club
  • Label: Secret City Records
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Dark Pop
Bibi Club
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Google, Gemini

Σαν άνοιξη που έφτασε νωρίς αλλά ξέχασε να φέρει το φως μαζί της, υγρό χώμα, ανθη που τρέμουν κρύο, αέρας που μυρίζει αναγέννηση και φθορά μαζί. Το Amaro σε τυλίγει από την πρώτη στιγμή του, σαν τελετή πένθους που τελείται μέσα σε ανθισμένο τοπίο. Η τρίτη δουλειά των Καναδών Bibi Club είναι ένας παλλόμενος χώρος απώλειας, μια σκοτεινή pop λειτουργία όπου ο ρυθμός δεν θέλει να απαλύνει τη θλίψη, αλλά να την κρατήσει ζωντανή.

Η Adèle Trottier-Rivard και ο Nicolas Basque, μετά από απώλειες που διαπέρασαν την προσωπική ζωή τους, παρουσιάζουν στο Amaro ένα σύνολο αισθητά πιο σκοτεινό από το ήδη σκιοκρατούμενο (και εξαιρετικό) Feu de garde, και το κάνουν όχι απλά πάνω στην θεματική αισθητική του αλλά και στην υλική πραγματοποίησή του. Οι φωνές ακούγονται σαν να ηχογραφήθηκαν μέσα σε δωμάτιο χωρίς φως, τα συνθεσάιζερ πάλλονται με γοτθική πυκνότητα, οι κιθάρες κλωτσάνε νότες σαν να θέλουν να τις βγάλουν από ένα μεσαιωνικό κάδρο, και οι ρυθμοί κουβαλούν μια παράδοξη ενέργεια, χορευτική μεν, σχεδόν μανιακή δε, σαν ένα σώμα που αρνείται να καταρρεύσει.

Στο "Washing Machine" η Adèle ψιθυρίζει μια ερώτηση που διαλύει κάθε αφήγηση αντοχής: «Where do we go after the death of our child? We hold onto each other». Κι εδώ καταλαβαίνεις ότι η παρηγοριά δεν μπορεί να είναι υπόσχεση, ούτε λύση, ίσως ένα σφίξιμο στο κενό, δύο σώματα που στέκονται όρθια και αντέχουν επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην καταρρεύσουν. Καθώς το κομμάτι διογκώνεται με τύμπανα σε κρίση, και μπάσο που ξεφεύγει πάνω από τις ισορροπίες των συχνοτήτων σχεδόν βίαια, η επιμονή μοιάζει περισσότερο με σύσπαση παρά με λύτρωση.

Το Amaro είναι γεμάτο τέτοιες αντιφάσεις: η ομώνυμη σύνθεση στήνει ένα γοτθικό warehouse μέσα στο πένθος, το "The Pine on the Corner" λειτουργεί σαν μονόφωνη επιτάφια ψαλμωδία, ενώ στο "George Sand" κάποια σαξόφωνα ξεπροβάλλουν σαν μέλη δαιμονικού σώματος πάνω από βιομηχανικό υπόστρωμα. Στο "Le château" τα χάλκινα ξεπροβάλλουν σαν μεσαιωνικές σάλπιγγες μέσα από ένα σύννεφο κρουστών που σκάει σαν σποραδικός πυροβολισμός. Είναι μουσική που θυμάται σώματα — ακόμη κι όταν αυτά απουσιάζουν.

Κι όμως, ανάμεσα στα σπασίματα αυτού του άλμπουμ, κάτι επιμένει. Στο "A Different Light", ίσως το πιο καθαρό post-punk στιγμιότυπο του δίσκου, η κιθάρα απλώνεται σε έναν σκοτεινό ορίζοντα και η Adèle ψιθυρίζει: «I want to love. I want to live». Μια φράση που δεν ακούγεται σαν δήλωση, αλλά σαν υπόσχεση που κανένας δεν έχει ακόμα πιστέψει ότι είναι αλήθεια. Όχι άδικα, αφού κάθε ελπίδα στο Amaro, φαίνεται να τρεμοπαίζει στον άνεμο, να αναβοσβήνει, να μην μπορεί να αντέξει την χαρά της άνοιξης. 

Οι επιρροές που μπορεί να ακούσει και να διακρίνει (εύκολα) κανείς είναι πολλές: dark folk μελαγχολία, Stereolab στροβιλισμοί, Velvet Underground υπνωτικές ευθείες, ίχνη goth και neofolk, ακόμη και μια υπόγεια EBM παλμικότητα στην επανάληψη. Κι όμως, τίποτα εδώ δεν λειτουργεί ως αναφορά ή μίμηση αφού όλα απορροφώνται σε ένα ενιαίο, αυτόνομο σώμα ήχου, μια σκοτεινή pop μηχανή που επεξεργάζεται τη θλίψη χωρίς να την εξηγεί. Kι έτσι το άλμπουμ παραμένει ένα αυτόνομο σώμα που εξωτερικεύει τον dark-pop μηχανισμό του και τον εμπλουτίζει ακόμα και με μπαρόκ στοιχεία (τσέμπαλα, τρομπέτες, τελετουργικά μοτίβα) που λειτουργούν σαν αρχαία αντικείμενα μέσα σε σύγχρονη αποθήκη ήχου.

Το σημαντικότερο σε αυτό το τρίτο τους άλμπουμ είναι πως οι Bibi Club δεν «μαλάκωσαν», δεν παραδόθηκαν στα μεγαλεία της φήμης μετά την αναγνώριση (και ειδικά για την υποψηφιότητα τους στο βραβείο Polaris). Κάνουν ακριβώς το αντίθετο, τολμούν και βαθαίνουν την μουσική τους. Οπότε εδώ έχουμε ένα έργο που δεν επιδιώκει καμία συμφιλίωση με τον ακροατή, αλλά στέκεται γενναία εκεί και τον προσκαλεί να σταθεί μέσα στη σκιά μαζί του. Κι εκεί, μέσα στον ανθισμένο αέρα μιας μαύρης άνοιξης, η επιμονή αποκτά μια σωματική πυκνότητα, κάτω από έναν ρυθμό που επιμένει να πάλλεται από ένστικτο, όχι από ελπίδα, γιατί η ζωή, ακόμη και σπασμένη, δεν γνωρίζει άλλον τρόπο να συνεχίζεται.

Το Amaro συνεχίζει την πορεία των Bibi Club και σε κρατάει στην αγκαλιά του.. Και αυτό, ίσως, είναι το πιο αληθινό και σημαντικό στοιχείο του.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Gorillaz

Gorillaz – The Mountain

Οι Gorillaz παραδίδουν τον πιο ακατέργαστο και αναγκαίο δίσκο τους από την εποχή του "Plastic...
Whitelands

Whitelands – Sunlight Echoes

Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν αν ξέρεις πού πρέπει — και κυρίως πού μπορείς — να κοιτάξεις.

Bill Callahan – My Days of 58

Ο συνήθης ύποπτος Bill Callahan μετατρέπει τη δική του απότομη επαφή με τη θνητότητα σε ένα νέο...
Bibi Club

Bibi Club – Amaro

Στο "Amaro" οι Bibi Club μετατρέπουν την απώλεια σε μια μαύρη άνοιξη από synths, πένθος και...
Moby – Future Quiet

Moby – Future Quiet

Ο Moby αποσύρεται από τον θόρυβο και δημιουργεί έναν δίσκο που ζητά να τον ακούσεις με προσοχή...
4 jazz κυκλοφορίες του 2026

Spiritual έκσταση και cinematic grooves σε 4 jazz κυκλοφορίες του 2026

Από την αυστριακή kraut αυτοσχεδιαστική δύναμη, και το βρετανικό deep spirit jazz, μέχρι τις...
Geologist

Geologist – Can I Get a Pack of Camel Lights?

Στο πρώτο του ολοκληρωμένο σόλο άλμπουμ, ο Geologist αφήνει για λίγο τον συλλογικό κόσμο των...
Victoryland

Victoryland – My Heart Is A Room With No Cameras In It

Ένα χρόνο κι ένα φθινόπωρο μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του δημιουργικού κύκλου των Blood,...
The Do Nots

The Do Nots – Unwish

Το post-punk revival επιμένει ως στάση δυσπιστίας στη σημερινή υπερ-στυλιζαρισμένη εποχή, με τους...
Μουσικό catch-up

Μουσικό catch-up: Keep Shelly In Athens, Oλίνα, Στέλιος Λαλούσης, TSO

Ονειρικά τοπία από τους Keep Shelly In Athens, προσωπικές αφηγήσεις με ιδιαίτερη neo-soul infused...
Angel Du$t

Angel Du$t – Cold 2 The Touch

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με το "Cold 2 The Touch", ένα 26λεπτο hardcore σοκ που επαναφέρει τη...

Leatherhead – Violent Horror Stories

Οι Leatherhead επιστρέφουν με έναν δίσκο που σφραγίζει τη θέση τους ως αδιαμφισβήτητη δύναμη της...

Converge – Love Is Not Enough

Η μπάντα που όρισε το metalcore, επανασυστήνεται με τον θριαμβευτικότερο δυνατό τρόπο. 
Bat For Lashes

Bat For Lashes – Fur and Gold (Deluxe Edition)

Το "Fur and Gold" της Bat for Lashes παραμένει ένα αιθέριο, μπαρόκ-folk ντεμπούτο που καθόρισε τη...
ZU – Ferrum Sidereum

ZU – Ferrum Sidereum

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου βυθίζεται στο νέο συγκλονιστικό άλμπουμ των ZU και χαρτογραφεί μια μουσική...

Mayhem – Liturgy of Death

Παρά τις μικρές αστοχίες, οι Mayhem με το "Liturgy of Death" στέκονται αξιοπρεπώς απέναντι στο...
Antibalas

Antibalas – Hourglass

Ο Θανάσης Μήνας χαιρετίζει την πολυρυθμική επιστροφή της afrobeat κολεκτίβας από το Μπρούκλιν.
MPTL Microplastics, Sod In Heaven

MPTL Microplastics – Sod In Heaven

Ένα άγριο αλλά ώριμο ντεμπούτο που μπλέκει post-punk, noise και στοιχειωμένη φολκ, όχι ως...

Hällas – Panorama

Οι Hällas με το "Panorama" μπαίνουν ηχηρά στη συζήτηση για τον καλύτερο rock δίσκο της δεκαετίας. 
Mandy, Indiana

Mandy, Indiana – URGH

Ένας δίσκος που λειτουργεί σαν καταγραφή του κόσμου σε πραγματικό χρόνο με συνθέσεις που αρνούνται τη...

Featured

Stegi Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί – μια απολαυστική γέφυρα στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον της μουσικής

Στέγη Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί, μια γέφυρα μουσικής χρόνου

Το Stegi.Radio Takeover 2026, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, για άλλη μια φορά ήταν μια εμπειρία, ένα ταξίδι...
Gorillaz

Gorillaz – The Mountain

Οι Gorillaz παραδίδουν τον πιο ακατέργαστο και αναγκαίο δίσκο τους από την εποχή του "Plastic...
Whitelands

Whitelands – Sunlight Echoes

Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν αν ξέρεις πού πρέπει — και κυρίως πού μπορείς — να κοιτάξεις.

Best of Network