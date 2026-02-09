Antibalas – Hourglass

Η μουσική συλλογικότητα που είναι γνωστή ως Antibalas (στα ισπανικά σημαίνει «αλεξίσφαιρος») συγκροτήθηκε από τον Martín Perna στην Πόλη του Μεξικού και το τελικό της σχήμα αποκρυσταλλώθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το φθινόπωρο του 1997. Ο αρχικός πυρήνας του συγκροτήματος εναλλάσσονταν, αλλά περιλάμβανε αρκετά άλλα μέλη (Gabriel Roth ή Bosco Mann, Michael Wagner, Del Stribling ή Binky Griptite, Victor Axelrod, Fernando Bugaloo Velez, Anda Szilagyi) από τα γκρουπ των Soul Providers και των Dap Kings. Πραγματοποίησαν την πρώτη τους συναυλία τον Μάιο του 1998 στην παμπ St. Nick's στο Χάρλεμ, σε μια βραδιά μουσικής και ποίησης που επιμελήθηκε η καλλιτέχνης Xaviera Simmons.

Λίγους μήνες μετά τη δημιουργία του συγκροτήματος, ο Perna και ο Roth, σε μια βόλτα στη νότια γειτονιά τους στο Γουίλιαμσμπουργκ, συνάντησαν τον (Duke) Amayo, ο οποίος εκείνη την εποχή διεύθυνε μια σχολή κουνγκ-φου, που συγχρόνως λειτουργούσε ως χώρος τέχνης όπου πουλούσε τα δικά του σχέδια μόδας και διοργάνωνε επιδείξεις μόδας. Με καταγωγή από το Λάγος της Νιγηρίας, ο Amayo ήταν λάτρης του afrobeat. Τον κάλεσαν λοιπόν να δει μια παράσταση στη γειτονιά. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον κάλεσαν ξανά για να τον ζητήσουν να αντικαταστήσει έναν περκασιονίστα για μια συναυλία και λίγο αργότερα εντάχθηκε στο συγκρότημα. Μέσα σε λίγους μήνες άρχισε να συνθέτει και να ερμηνεύει στίχους και τα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε στον ρόλο του βασικού τραγουδιστή.

Το νεοσύστατο συγκρότημα πέρασε τους πρώτους μήνες του κάνοντας πρόβες και συνθέσεις στα στούντιο Desco στην οδό 41st και αργότερα στα πρώτα Daptone Studios στο Afro Spot του Amayo. Αποφεύγοντας όλους τους εμπορικούς χώρους για τον πρώτο χρόνο, εμφανίστηκαν αποκλειστικά σε εναλλακτικούς χώρους όπως loft, κοινοτικές αγορές, πάρκα, χώρους τέχνης.

Τον Αύγουστο του 1999, η ιδιοκτήτρια δισκοπωλείου στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, Ayo Osinibi, τους σύστησε στον ιδιοκτήτη του κλαμπ NoMoore στην Tribeca, όπου απέκτησαν εβδομαδιαία διαμονή για 18 μήνες, μέχρι που το κλαμπ έκλεισε απότομα από την πόλη. Στο No Moore, ο πυρήνας και το ρεπερτόριο του συγκροτήματος επεκτάθηκαν, καθώς έπαιζαν τακτικά τρία σετ των 75-90 λεπτών κάθε Παρασκευή.

Το 2000, κυκλοφόρησαν σε αυτοέκδοση το πρώτο τους άλμπουμ Liberation Afrobeat Vol. 1, το οποίο στη συνέχεια επανεκδόθηκε από την Ninja Tune. Γύρω στο 2003, μετά το τρίτο άλμπουμ τους Who Is This America, οι Dap Kings και οι Antibalas άρχισαν να διαχωρίζονται. Κάθε συγκρότημα ανέπτυξε το δικό του ξεχωριστό full-time lineup, αν και τα συγκροτήματα παρέμειναν κοντά, και αργότερα επανενώθηκαν με την Sharon Jones, τους Dap Kings και τον Charles Bradley για το Daptone Super Soul Revue του 2014 σε καλοκαιρινά φεστιβάλ και θέατρα στην Ευρώπη, με αποκορύφωμα μια τριήμερη συναυλία στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης.

Από το 2007 έως το 2012, πολλά μέλη και πρώην μέλη των Antibalas συμμετείχαν στο βραβευμένο με Tony μιούζικαλ του Broadway με τον τίτλο FELA!, συμπεριλαμβανομένων του μουσικού διευθυντή της παράστασης Aaron Johnson, του κύριου σαξοφωνίστα Stuart Bogie και του βοηθού τρομπετίστα MD Jordan McLean.

Το 2012, το συγκρότημα επέστρεψε στο Daptone House of Soul για να ηχογραφήσει το άλμπουμ Antibalas. Το έκτο άλμπουμ τους, Where the Gods Are in Peace ακολούθησε το 2017. Το καλοκαίρι του 2018 το γκρουπ ηχογράφησε μια συλλογή από συνθέσεις του Amayo, με τίτλο Fu Chronicles. Κυκλοφόρησε από την Daptone Records στα τέλη του 2020 και ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία World Music. Η περιοδεία για αυτό το άλμπουμ διακόπηκε από την πανδημία. Κατά τη διάρκεια της παύσης του συγκροτήματος λόγω της πανδημίας, o Amayo αποχώρησε από το συγκρότημα.

Τα πνευστά των Antibalas έχουν συμμετέχει σε δεκάδες άλμπουμ, soundtrack και ζωντανές εμφανίσεις με καλλιτέχνες όπως οι Angelique Kidjo, Mark Ronson The Roots, My Morning Jacket, TV on the Radio, Santigold, Jovanotti, Nneka, Alabama Shakes, The String Cheese Incident και πολλοί άλλοι. Προηγούμενα μέλη έχουν ηχογραφήσει και εμφανιστεί με τους The Dap Kings, Mark Ronson, Black Keys, Arks, Menahan Street Band, El Michels Affair, Arcade Fire, Iron and Wine, Bat For Lashes και Imogen Heap.

Το φθινόπωρο του 2021, το συγκρότημα συγκεντρώθηκε στο Μπρούκλιν για να συνθέσει μουσική για δύο νέα άλμπουμ και πέρασε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022 περιοδεύοντας στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη και το Μεξικό, βελτιώνοντας το νέο ρεπερτόριο. Αυτό το υλικό, συνολικά δεκατρία τραγούδια, ηχογραφήθηκε στο Studio G στο Μπρούκλιν τον Νοέμβριο του 2023. Έξι από αυτά τα τραγούδια αποτελούν το άλμπουμ Hourglass που κυκλοφόρησε στα τέλη του Οκτώβρη.

Όπως λένε και οι ίδιοι οι Antibalas, «ο ρυθμός δεν είναι μόνο το ρυθμικό τμήμα, αλλά και ο ρυθμός των κόρνων, ο ρυθμός των φωνητικών, ο ρυθμός των πλήκτρων, ο ρυθμός όλων. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να έχεις δίκιο ή άδικο στον ρυθμό σου, ή να είσαι καλός σε αυτόν, αλλά με το να νιώθεις κάτι με τον ίδιο τρόπο, να αιωρείσαι με τον ίδιο τρόπο, να προβλέπεις τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και να χτυπάς τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο — όλοι να ακούν μουσική με τον ίδιο τρόπο και να μπορούν να μετατρέψουν όλα αυτά τα όργανα σε μία φωνή».

Η πρόσληψη το 1999 του περκασιονίστα και τραγουδιστή Duke Amayo, γεννημένου στο Λάγος, προσανατόλισε περαιτέρω τους Antibalas στους βασικούς ρυθμούς του afrobeat, οι οποίοι έκτοτε παραμένουν στον πυρήνα του ήχου του συγκροτήματος. Ένας άλλος βασικός παράγοντας που ενέταξε τους Antibalas στη μυθολογία του afrobeat είναι ο Gabriel Roth, αρχηγός μπάντας, μπασίστας, τραγουδοποιός και παραγωγός των Dap-Kings, του backing group της Sharon Jones και της Amy Winehouse, μεταξύ άλλων.

Ο Roth έπαιξε με τους Antibalas για τα πρώτα έξι χρόνια της ύπαρξής τους, μέχρι που έγινε παραγωγός και επικεφαλής της δισκογραφικής τους εταιρείας, ως συνιδρυτής της Daptone Records.

«Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για το afrobeat ή για τον Fela», θυμάται ο Roth για τις πρώτες μέρες των Antibalas. «Εξαιτίας αυτού, πολλοί άνθρωποι τους είδαν ως πρωτοπόρους στο δεύτερο κύμα του afrobeat που έκτοτε έχει ανθίσει σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν σπουδαία afrobeat συγκροτήματα τώρα στη Βραζιλία, στο Σικάγο, στην Αγγλία, σε πολλά μέρη - και, εκτός από τους Fela, νομίζω ότι πολλά από αυτά τα συγκροτήματα έβλεπαν τους Antibalas ως μία από τις εμπνεύσεις τους».

Είναι μια σχεδόν τέλεια σύνοψη του πώς η κοινή μαγεία των Antibalas έχει παραμείνει άθικτη μέσα από τις πολυάριθμες αλλαγές στο line-up. «Το afrobeat είναι μια διαχρονική μουσική βασισμένη στη δυτικοαφρικανική ρυθμική έννοια του clave», λέει ο Perna.

«Δεν είναι ένας συγκεκριμένος ρυθμός, είναι μια ευαισθησία, όπως οι πόλοι ενός μαγνήτη ή οι ακροδέκτες μιας μπαταρίας - και όταν τα συνδυάζεις αυτά τα δύο και τα συνδυάζεις σε οποιοδήποτε είδος μουσικής, δίνεις μια αίσθηση αέναης κίνησης».

Με το Hourglass, οι Antibalas επιστρέφουν στις οργανικές τους ρίζες. Προηγούμενα άλμπουμ περιείχαν στίχους που ασχολούνταν με θέματα όπως η πατριαρχία, η κλιματική αλλαγή, ο μιλιταρισμός, ο καπιταλισμός στα τέλη του σταδίου, η ολιγαρχία, ο λευκός εθνικισμός και η γενοκτονία των ιθαγενών Αμερικανών. Σε αυτό το άλμπουμ, το συγκρότημα επαναδιατυπώνει αυτά τα θέματα, μιλώντας όμως μέσω μελωδίας και ρυθμού.

«Μόλις ένα τραγούδι αποκτήσει στίχους, όλοι όσοι δεν μιλούν αυτή τη γλώσσα βρίσκονται απέξω. Χρησιμοποιούμε ρυθμό και μελωδία για να μεταφράσουμε τα συναισθήματα στο άλμπουμ και να το κάνουμε παγκοσμίως προσβάσιμο», εξηγεί ο συμπαραγωγός/ιδρυτής Martin Perna.

Το νέο άλμπουμ βασίζεται σε συνθέσεις που έχουν γραφτεί από αρκετά νυν και επίτιμα μέλη του συγκροτήματος. Το “Solace” ανοίγει με το σταδιακό κρεσέντο των κρουστών, ακολουθούμενο από τον τόνο ενός συνθεσάιζερ που σoλάρει ως μελωδική και αρμονική φωνή, πριν εισαγάγει μια σειρά από πλούσια κόρνα. Παρά την οργανική και αργή του δομή, το “Solace” χρησιμεύει ως ένα εξαιρετικό εναρκτήριο τραγούδι για το Hourglass, θέτοντας τον τόνο για το άλμπουμ καθώς μια χορωδία από κόρνα τραβάει τον ακροατή. Ομοίως, το “Lo Life” οδηγείται από εξωτικά κρουστά, με τη βοήθεια αυτή τη φορά ενός riff και πλήκτρων που θολώνουν τα όρια της μεταβαλλόμενης αρμονικής δομής με την ελεύθερη χρήση μελαγχολικών νοτών. Το “Lo Life” είναι μια εκπληκτική μοντέρνα διασκευή του παραδοσιακού afrobeat. Το συγκρότημα περιστρέφεται ρυθμικά, με μια ικανότητα που παραπέμπει σε latin-jazz μαέστρους όπως ο Machito ή τους ηγέτες χορευτικών συγκροτημάτων από τη Γκάνα της δεκαετίας του 1970, όπως ο Guedu Blay-Ambolley.

Στα μισά της διαδρομής, στο ομώνυμο κομμάτι, το συγκρότημα βυθίζεται σε πιο κοσμικά στυλ. Το “Hourglass” είναι γεμάτο χώρο και ελικοειδής γραμμές, καθώς ένα ροκ γρύλισμα χαρακτηρίζει τις κιθαριστικές υφές του

Άλλα κομμάτια, όπως τα “Escape” και “Lo Ceiba”, θυμίζουν τον κλασικό afrobeat ήχο του Λάγος, αν και με προφορά από το Μπρούκλιν. Το “Oasis”, το φινάλε του άλμπουμ, είναι ένα πιο προχωρημένο βήμα σε ένα ψυχεδελικό άγνωστο μέλλον, με μια βαθιά αίσθηση απελευθερωτικής funk, αιώνιας στον πυρήνα της.

Πόσο πολιτική μπορεί να είναι η οργανική μουσική; Οι Antibalas δεν έχουν διστάσει στο παρελθόν να καταδικάσουν τον μιλιταρισμό, την πατριαρχία και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων∙ έστω και χωρίς στίχους, το Hourglass εξακολουθεί να εντοπίζει ένα μέτρο ανυπακοής στα έξι κομμάτια του από τεντωμένα χάλκινα πνευστά και κρουστά.

Το Hourglass είναι μια εκπληκτική συλλογή μουσικής που αντλεί έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Το πιο σημαντικό είναι ότι η οργανική προσέγγιση στο άλμπουμ επιτρέπει στο συγκρότημα να εμπλουτίσει τη σύνθεση των τραγουδιών του, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να πειραματιστούν με αυτοσχέδια περάσματα. Η μουσικότητα σε όλο το δίσκο είναι αξιοσημείωτη. Οι Antibalas εξακολουθούν να βρίσκονται ένα βήμα παραπέρα από τους περισσότερους σύγχρονούς τους.