Spiritual έκσταση και cinematic grooves σε 4 jazz κυκλοφορίες του 2026

Shake Stew - Ten One Two (Traumton Records)

Ιδιαίτερο ensemble οι Αυστριακοί Shake Stew. 2 ντραμς, 2 μπασίστες, 3 πνευστά, εφέ και άλλα πολλά, στη δεκαετή τους πορεία. Εδώ, οι JJ Whitefield και Pablo Herrasti-Fajardo βοηθούν στη δισυπόστατη σούμα των One / Two, ενός διπλού βινυλίου υπνωτικού στην afro spiritual όψη του, και Kraut impro free στο αχαλίνωτο σκέλος του. Ας ιδωθεί όχι ως αναδρομική συλλογή, αλλά ως πλουραλιστική εξελικτική κατάθεση μιας κολλεκτίβας που σωστά, έστω και στη δελτιοτυπική ανάγνωση, περιβάλλεται από αναφορές στους Can, Joe Zawinul, Getatchew Mekurya και Pharoah Sanders. Δώστε τους το χρόνο που απαιτούν και θα αποζημιωθείτε μέχρι τελείας.

Work Money Death - A Portal To Here (ATA Records)

Κοντεύει περίπου μια δεκαετία, από τότε που διαβάζαμε το σαξοφωνίστα Nat Birchall και τον Gerald της Jazzman Records να μιλούν για το ντεμπούτο ενός τύπου με το όνομα Tony Burkill, που φυσούσε και ξεφυσούσε deep spirit brit jazz για μια μικρή εταιρεία με έδρα τo Leeds. Λίγα χρόνια μετά, εκείνος ο τίτλος έγινε group κι υπό τις Pharoah Sanders και Alice Coltrane διδαχές, οι Work Money Death κυκλοφόρησαν το δίσκο με τον τίτλο The Space in Which the Uncontrollable Unknown Resides, Can Be the Place from Which Creation Arises. Μεσολάβησαν κι άλλα lps, προβλήματα υγείας του Burkill, ο χαμός του κιθαρίστα Chris “Earl” Dawkins (μέλος της παρέας για τα δύο πρώτα της άλμπουμ), επομένως το A Portal To Here έρχεται ως αφιέρωση, ψαλμός και πένθιμη πομπή για το φίλο τους, με afro spiritual Sun Ra-κες ανατάσεις, και το γνώριμο ύφο του σχήματος μέσα από τέσσερα θέματα. Οι ίδιοι ακριβολογούν στο «spiritual jazz ως μαρτυρία και φόρος τιμής. Μουσική για θεραπεία. Μουσική για μνήμη. Μουσική για υπέρβαση», επομένως αυτή η ψυχωμένη διεισδυτική κατάθεση είναι πράγματι από τις πρώτες καλές jazz κυκλοφορίες για το 2026.

Andrei Nikolsky - Music For Terminals (Palace Records)

Παραμένουμε σε βρετανικό έδαφος και στη λονδρέζικη Palace Records, με τον ιδρυτή αυτής να πιάνει από το χεράκι τον ήρωα του John Cameron (o οποίος συμμετέχει και στο δίσκο), αλλά κι όλα τα library/ost/modal jazz/disco groove διδάγματα, και μαζί με τους Charlie Searle, Euan McGinty, Dan Kabakov, Filippo Galli, Mike Bandoni και Felix Weldon, να στήνει 16 cinematic και άλλα τέτοιου εύρους θέματα, space age αισθητικής. Συμπαθές, καλοπαιγμένο χαλί για τα μετόπισθεν, σαφώς ιδανικότερο ως ηχητικό background για τους τερματικούς σταθμούς των αναμονών και των προσδοκιών. Tα “Swiftly” και “Waltz For Everyone” πάντως με τις modal-ιστικες απολήξεις τους θα είχαν περισσότερο ψωμάκι, σε μακροσκελέστερες εκτελέσεις.

Momoko Gill - Momoko (Strut)

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο συνάδελφος Παπαϊωάννου είχε πιάσει το συναπάντημα των Matthew Herbert και της drummer/τραγουδίστριας Momoko Gill όπου στο Clay, «ακροβατούσαν ανάμεσα στη χορευτική ενέργεια και στις πιο ενδοσκοπικές στιγμές». Τώρα έφτασε η στιγμή για την Gill να κάνει και το επίσημο solo ντεμπούτο της για λογαριασμό της Strut, με τον Herbert εκ νέου να βάζει το χεράκι του, αλλά και με τους Shabaka Hutchings, Soweto Kinch, Alabaster DePlume και Coby Sey, καθώς και την Marysia Osu, να αγκαλιάζουν τη φρέσκια, ανάλαφρη electronic soulful jazzy πνοή της. Σωστά πολλοί θυμούνται την Martina Topley-Bird για την jazztronica της αγγλογιαπωνέζας, που και στο περιπετειώδες trip-hop επιχειρεί αλλά και στο χτιστό uk nu jazz με το όμορφο When Palestine Is Free.

… Κι ένα εφτάρι bonus

Atabasca - Cacopoulos / Kundera Mawedi (Killer Groove Records)

Μην κοιτάτε το bandcamp που λέει πως πρόκειται για εξαντλημένο επτάιντσο. Ή καλύτερα κοιτάξτε το πιο προσεκτικά για το παραπεμπτικό link εντός του. Στέκομαι στο ντεμπούτο 45άρι του ιταλικού cinematic funk τρίο Atabasca, όχι γιατί πρόκειται για σπουδαία κυκλοφορία, αλλά γιατί εσείς φίλοι djs και diggers που αρέσκεστε σε κυκλοφορίες τύποι Khruangbin, Surprise Chef και λοιπών instrumental grooves, πιθανολογώ πως θα τσιμπήσετε κυρίως για τη smooth β’ πλευρά. Επομένως το καταθέτω εγκαίρως στα πρακτικά, ώστε να μην τρέχετε στις υπερτιμολογήσεις της δευτερογενούς αγοράς, αναζητώντας μία από τις 300 κόπιες αυτής της κυκλοφορίας.