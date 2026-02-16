Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Leatherhead – Violent Horror Stories

Οι Leatherhead επιστρέφουν με έναν δίσκο που σφραγίζει τη θέση τους ως αδιαμφισβήτητη δύναμη της νέας γενιάς heavy metal.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Leatherhead
  • Label: No Remorse Records
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Heavy Metal / Speed Metal
Δημήτρης Τσούπρος

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Foo Fighters

Η αγάπη μου για τους Leatherhead δεν είναι κρυφή. Από την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους είχα πει πως με τα σωστά βήματα η μπάντα έχει όλες τις προϋποθέσεις να αφήσει το στίγμα της τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι αυτά τα βήματα;

Συνεχής live παρουσία : Τσεκ
Ένας εξίσου καλός δεύτερος δίσκος : Ε διαβάστε και λίγο παρακάτω. Όλα στο πιάτο πια;

Το Violent Horror Stories δείχνει μια μπάντα που δεν επαναπαύεται στο hype του ντεμπούτου, αλλά δουλεύει μεθοδικά πάνω στον ήχο και την ταυτότητά της, κάτι που φαίνεται από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η αυλαία του άλμπουμ ανεβαίνει και το "V.H.S." έρχεται με καταιγιστικό 80s heavy/speed metal. Σύντομο, συμπαγές και άμεσο. Είναι το τυπικό/άτυπο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου, και οφείλω να ομολογήσω πως λατρεύω τον τίτλο. Όπως και με τον προηγούμενο δίσκο τους, έτσι και εδώ φλερτάρουν ασύστολα με το horror ιδίωμα. Έτσι ο τίτλος λειτουργεί διφορούμενα. Από την μία είναι το... Violent Horror Stories, και από την άλλη το VHS format που κατέκλεισε τα τέλη της δεκαετίας του 70 και ολόκληρα τα 80s και μας χάρισε κάποιες από τις πιο κλασσικές (και campy) ταινίες τρόμου από τις οποίες φαίνεται και να αντλούν την πλειοψηφία των προσλαμβανουσών τους.

Το "Summoning The Dead" έρχεται αρκετά πιο μελωδικά και με πολύ περισσότερο σκοτάδι. Tο σημείο στο οποίο ηρεμεί πριν την δεύτερη επέλαση των κιθαρών μοιάζει σαν άμεση αναφορά στον πρώτο δίσκο σε κομμάτια όπως το "Into The Werewolf's Lair" και "Dressed To Kill" κάτι που ελπίζω να παραμείνει ως σήμα κατατεθέν τους. Η παραγωγή εδώ αξίζει ειδική μνεία. Καθαρή αλλά ακατέργαστη όσο χρειάζεται, κρατά ζωντανή την old-school αίσθηση χωρίς να θυσιάζει τη διαύγεια των κιθαρών. Κάτι απόλυτα απαραίτητο για να αναδειχθεί ένας τέτοιος Flotsam-ικός ύμνος. 

Στο "Τhe Visitors" έχουμε ένα galloping, μελωδικό metal anthem, με riffs που θυμίζουν μια διακριτική παντριά της power-oriented μεριάς των συνήθεις υπόπτων Agent Steel με Iced Earth, Liege Lord και Iron Maiden καλπάζoντας με έναν κλασικό heavy metal δυναμισμό. Όλα έχουν πάει υπερβολικά καλά ως εδώ όμως ακούγοντας τις πρώτες στιγμές του "Children of the Beast" για λίγο πίστεψα πως το honeymoon phase μου με το Violent Horror Stories έρχεται στο τέλος του. Δεν προτιμώ τις μπαλάντες στο heavy metal και τα πρώτα λεπτά του δεν αποτελούν εξαίρεση. Έλα όμως που οι Leatherhead είχαν άλλον έναν άσσο στο μανίκι τους για μένα. Μετά την εισαγωγή, στο δεύτερο μισό με φέρνουν αντιμέτωπο με μια επικών διαστάσεων heavy metal έκρηξη και ένα αδιανόητο riff fest στην πιο Queensrÿche στιγμή της καριέρας τους (όχι για πολύ ακόμα όμως). Tέτοιες δομές μου δείχνουν μια μπάντα που πλέον σκέφτεται φιλόδοξα σε μεγαλύτερες φόρμες και ξέρει πολύ καλά πως να τις αγκαλιάσει χωρίς να κουράζει. Συνθετική ωριμότητα λέγεται αυτό κύριοι! Το "Incubus" είναι το έπος των Leatherhead. Το defacto καλύτερο κομμάτι τους και πιθανότατα το heavy metal κομμάτι του 2026. Καμία υπερβολή, κανένα πισωγύρισμα. Οι κιθάρες χορεύουν ασταμάτητα με το πρώτο μισό να είναι ένα exhibition ταχύτητας και riff. Εκεί όμως που εξυψώνεται είναι στο δεύτερο μισό. Μετά από ένα ατελείωτο solo που περνάει από όλο το φάσμα του Abigail σαν από υγρό όνειρο του Andy LaRocque επανερχόμαστε στο φρενήρες downpicking που σε αρπάζει από τον σβέρκο όπως ακριβώς η μασκότ (ελπίζω να λέγεται Leatherhead) στο εξώφυλλο. Τα φωνητικά του Τόλη επίσης λάμπουν τόσο για το εύρος όσο και για την θεατρικότητά τους σε μια σχεδόν King Diamond-esque performance. Για μένα ο κεντρικός άξονας του δίσκου. Το ένα κομμάτι που στέλνεις στους φίλους σου για να τους πείσεις να ακούσουν την νέα μπαντάρα που ανακάλυψες. 

Το "Crimson Eyes" χαμηλώνει τον ρυθμό λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα σε ένα μελωδικό και συναισθηματικό metal anthem. Αν είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που έλεγα πως κάποιο κομμάτι τους θα μπορούσε να βρίσκεται στο Operation : Mindcrime θα είχα... τουλάχιστον 2 ευρώ, δεν τα λες και λίγα. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το σερί, και σε μερικά χρόνια θα βγάλουν το part 2 που ποτέ δεν πήραμε αξιοπρεπώς από τους ίδιους. Το "Something Wicked (This Way Comes)" είναι άλλο ένα highlight. Ένα fast-paced αλλά υπέρμετρα μελωδικό κομμάτι με εκπληκτικό ρεφραίν και τα leads να λάμπουν στο προσκήνιο για ακόμα μια φορά. Το φινάλε αφήνει μια αίσθηση κύκλου που κλείνει σωστά. Το "Dreamcatcher" είναι μια άψογη και ενεργειακή έξοδος. Ένα τεχνικά πλούσιο speed metal κομμάτι που δένει την ιστορία του Violent Horror Stories και κλείνει το μάτι στον πρώτο δίσκο.

Το Violent Horror Stories είναι ένας από τους πιο ώριμους και ολοκληρωμένους δίσκους της ελληνικής heavy metal σκηνής, όχι μόνο για το 2026, αλλά με all-time χαρακτηριστικά. Το songwriting δείχνει αισθητά βελτιωμένο από το ήδη εκπληκτικό ντεμπούτο, και πιστεύω πως το κράμα US-Power, speed και heavy metal τους θα αφήσει αέναο στίγμα στη σκηνή τα επόμενα χρόνια.

Και για να επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα.

Ένας εξίσου καλός δεύτερος δίσκος : ΚΑΡΑΤΣΕΚ 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Leatherhead – Violent Horror Stories

Οι Leatherhead επιστρέφουν με έναν δίσκο που σφραγίζει τη θέση τους ως αδιαμφισβήτητη δύναμη της...

Converge – Love Is Not Enough

Η μπάντα που όρισε το metalcore, επανασυστήνεται με τον θριαμβευτικότερο δυνατό τρόπο. 
Bat For Lashes

Bat For Lashes – Fur and Gold (Deluxe Edition)

Το "Fur and Gold" της Bat for Lashes παραμένει ένα αιθέριο, μπαρόκ-folk ντεμπούτο που καθόρισε τη...
ZU – Ferrum Sidereum

ZU – Ferrum Sidereum

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου βυθίζεται στο νέο συγκλονιστικό άλμπουμ των ZU και χαρτογραφεί μια μουσική...

Mayhem – Liturgy of Death

Παρά τις μικρές αστοχίες, οι Mayhem με το "Liturgy of Death" στέκονται αξιοπρεπώς απέναντι στο...
Antibalas

Antibalas – Hourglass

Ο Θανάσης Μήνας χαιρετίζει την πολυρυθμική επιστροφή της afrobeat κολεκτίβας από το Μπρούκλιν.
MPTL Microplastics, Sod In Heaven

MPTL Microplastics – Sod In Heaven

Ένα άγριο αλλά ώριμο ντεμπούτο που μπλέκει post-punk, noise και στοιχειωμένη φολκ, όχι ως...

Hällas – Panorama

Οι Hällas με το "Panorama" μπαίνουν ηχηρά στη συζήτηση για τον καλύτερο rock δίσκο της δεκαετίας. 
Mandy, Indiana

Mandy, Indiana – URGH

Ένας δίσκος που λειτουργεί σαν καταγραφή του κόσμου σε πραγματικό χρόνο με συνθέσεις που αρνούνται τη...
By Storm

By Storm – My Ghosts Go Ghost

Οι By Storm παρουσιάζουν έναν σκοτεινό, εσωτερικό δίσκο που γεννήθηκε από το πένθος των Injury...
RONKER

RONKER – Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever

Στο δεύτερο άλμπουμ τους οι RONKER παντρεύουν noise rock, hardcore punk και post-punk ένταση σε...
Automassive – Parasite

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και...
Craven Faults

Craven Faults – Sidings

Ένα υποβλητικό ambient ταξίδι πάνω σε ξεχασμένες σιδηροδρομικές γραμμές: οι Craven Faults...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Ιανουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Imarhan – Essam

Imarhan – Essam

Με το "Essam", οι Imarhan ρισκάρουν συνειδητά, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά στοιχεία στα Tuareg...
Anser

Anser – Ανάδυση

Η αφιλτράριστη εξομολόγηση του Anser.
Backengrillen

Backengrillen – Backengrillen

Το ντεμπούτο των Backengrillen διαλύει τα όρια του death-doom, μπλέκοντας θόρυβο, σαξόφωνο και...
4 καινούργια indie-folk άλμπουμ

4 καινούργια indie-folk άλμπουμ για ήσυχες νύχτες

Τέσσερα ολόφρεσκα indie folk άλμπουμ που κινούνται ανάμεσα σε σκοτεινή folk, shoegaze, ambient και...
A$AP Rocky

A$AP Rocky – Don't Be Dumb

Μετά από 8 χρόνια αναμονής, μια πολυσυζητημένη σχέση, δύο παιδιά, δύο δίκες και τρία χρόνια...
PVA

PVA – No More Like This

Οι PVA επιστρέφουν με 12 νέα κομμάτια ηλεκτρονικής έντασης και μινιμαλιστικού spoken...

Featured

Jackie Cain & Roy Kral

"A Wider Alias" των Jackie Cain & Roy Kral: Μια ανακάλυψη που σε ανοίγει στα δύο

Από τα ατέρμονα scrolls και τις κομμένες πέτρες των social feeds, στην τυχαία εύρεση ενός δίσκου...
Bobby Charles

Bobby Charles: Μοναχικός ταξιδιώτης

Μοναχικός, αντιηρωικός και βαθιά σεβαστός από τους ομότεχνούς του, ο Bobby Charles υπήρξε ένας...

Leatherhead – Violent Horror Stories

Οι Leatherhead επιστρέφουν με έναν δίσκο που σφραγίζει τη θέση τους ως αδιαμφισβήτητη δύναμη της...

Best of Network