"A Wider Alias" των Jackie Cain & Roy Kral: Μια ανακάλυψη που σε ανοίγει στα δύο

Είχαμε τα εκατομμύρια χέρια που ξύριζαν σαπούνια, βασικά τα έκοβαν σε φέτες, σε χιλιάδες κομμάτια μικρά που αυτό ήταν κάπως χαλαρωτικό ώσπου ήρθε κάτι άλλο, και μετά κάτι άλλο, για να ξεχάσουμε τι προηγήθηκε. Εννοώντας πως λόγω της social media εποχής όλοι είμαστε κολλημένοι στα rabbit holes που λένε και οι φίλοι μας οι ξένοι με αποτέλεσμα να αφιερώνουμε τα χρόνια μας στις ξέρες τους που έλεγε και ο Ανεστόπουλος κάποτε. Μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα που βρίσκει τον Ζώη να χαζεύει όλες αυτές τις σπουδαίες (μάλλον όχι τόσο βασικά) ανακαλύψεις διαφόρων επιτήδειων που πάνε και ρημάζουν στις ακρογιαλιές και τα βουνά για να βρουν αυτές τις παλαιολιθικές πέτρες, τα απολιθώματα που είναι από την εποχή την δεινοσαύρων και που κρύβουν μέσα τους πέρα από ομορφιά και πλούτο. Όλοι θα έχετε δει που τις κόβουν στην μέση για να αποκαλύψουν τι ζυμώθηκε με τα χρόνια και τι τελικά δημιουργήθηκε. Να 'χαμε να λέγαμε θα πω. Πες μου τώρα πως θα το ενώσεις με το θέμα της στήλης αυτή την εβδομάδα και θα σου βγάλω το καπέλο.

Μιλώντας για ανακαλύψεις ας σας μεταφέρω στο δικό μου πεδίο μάχης που είναι οι δίσκοι και να σας πω πάντα υπάρχει σοβαρή περίπτωση να βρεις κάτι που δεν ξέρεις και που θα σε κάνει να χάσεις τα λογικά σου κι ας μην ειναι σπανιο ή ακριβό. Αυτό έπαθα με το A Wilder Alias του 1974 στην αγαπημένη και πάντα απρόσμενη CTI Records από το δίδυμο των Jackie Cain & Roy Kral. Αν και δεν μ αρέσουν οι επικεφαλίδες το εν λόγω έπος ειναι contemporary jazz, jazz, vocal, jazz funk και κάτι άλλο διάολε που δεν θυμάμαι και guess what! Είναι όλα αυτά. Φλάουτα, κιθάρες, modal ρυθμοί με βαλς- ευρωπαϊκού τύπου υπόβαθρο, vocals με spiritual αισθητική, breaks σε μια όχι τόσο big band λογική. Σιγουρα blessed απο μεγάλους παίχτες όπως ο Horace Silver και ο Yusef Lateef κι ας μην είναι τα ονόματα τους στο gatefold γραμμένα. Μεταξύ μας ο Hubert Laws στο φλάουτο και ο τεράστιος Rudy Van Gelder στην παραγωγή μου αρκούν και με το παραπάνω. Πολύ θα ήθελα να σας πείσω με λέξεις αλλά και μόνος νιώθω μικρός σε αυτό που ακούω. Feeling overwhelmed έχοντας φτάσει η βελόνα στο επικό "Good and Rich" της δεύτερης πλευράς.

H τραγουδίστρια Jackie και ο πιανίστας και τραγουδιστής Roy υπήρξαν παντρεμένο ζευγάρι στην ζωή και δεν προσπαθώ να βγάλω κάτι από αυτό. Κρατήστε μόνο την φανταστική αρμονία που επικρατει στις κυκλοφορίες τους και που προφανέστατα πηγάζει από μέσα τους. Μεγάλη η δισκογραφία τους επίσης που σιγά σιγά ανακαλύπτω και συνειδητοποιώ πως αξίζει 100%. Μιλήσαμε για ανακαλύψεις απο το πουθενά όπως τους τύπους με τις περιβόητες πέτρες. Να σας δώσω άλλη μια σύνδεση τώρα και να κλείσω την στήλη για μια ακόμα εβδομάδα. Μα το εξώφυλλο που έχει από αυτήν την απόκοσμη φωτογραφία με τα βράχια κοντά στην θάλασσα. Ποιός ξέρει τι κρύβουν μέσα τους. Τουλάχιστον για το A Wilder Alias υπάρχει τρόπος να μάθετε.