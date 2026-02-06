Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Mandy, Indiana – URGH

Ένας δίσκος που λειτουργεί σαν καταγραφή του κόσμου σε πραγματικό χρόνο με συνθέσεις που αρνούνται τη σταθερότητα και αποτυπώνουν τη σύγχυση της σύγχρονης ζωής.

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Mandy, Indiana
  • Label: Sacred Bones
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Electro - Industrial
Mandy, Indiana
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ
Jean-Michel Jarre

Οι Mandy, Indiana δεν είναι πια το «νέο όνομα που γεφυρώνει rock και club κουλτούρα». Με το URGH μοιάζουν περισσότερο με σχήμα που δοκιμάζει τα όρια της ίδιας του της μεθόδου, όχι για να δει αν ακόμα μπορεί να εντυπωσιάσει, αλλά για να δει αν αντέχει. Και δύο χρόνια μετά το I’ve Seen a Way, όπου η ένταση λειτουργούσε ως βασικό εργαλείο διαφοροποίησης από πιο «δοκιμασμένα» crossover σχήματα, το URGH είναι πιο απρόβλεπτο, πιο ανήσυχο, περισσότερο «πειραματικό» και λιγότερο καθοδηγητικό. Η διαδικασία δημιουργίας του, ηχογραφημένο μεταξύ Βερολίνου και Μάντσεστερ, εν μέσω προβλημάτων υγείας για τα μέλη της μπάντας, αφήνει ένα μικρό αποτύπωμα νευρικότητας, και όχι απαραίτητα μουσικής συνοχής. Αυτό δεν λειτουργεί πάντα εις βάρος του δίσκου, αν και συχνά τον κάνει να μοιάζει περισσότερο με καταγραφή κατάστασης παρά με μια ολοκληρωμένη δήλωση.

Το άνοιγμα με το "Svestopol" είναι χαρακτηριστικό: η φωνή της Valentine Caulfield περνά από autotune, distortion και κάθε είδους ψηφιακή παραμόρφωση, πλέκοντας γύρω από έναν σκελετό κατεστραμένων beats που θυμίζει post-Yeezus industrial hip hop. Η ένταση είναι άμεση, αλλά το κομμάτι αποσυντίθεται σχεδόν πριν προλάβει να σταθεροποιηθεί, σαν να αρνείται συνειδητά οποιαδήποτε μορφή άνεσης, ακόμα και όταν το pad σκεπάσει (και καθησυχάσει) το τέλος του. Το "Magazine", γνωστό ήδη από την προ-κυκλοφορία του, είναι πιο ευανάγνωστο: live drums, loops, φωνητικές εκρήξεις και ψίθυροι που κορυφώνονται σε μια απότομη post-hardcore κατάρρευση. Η μουσική ακολουθεί το βάρος των στίχων χωρίς να τους «υπογραμμίζει» υπερβολικά, κάτι που ευλόγως λειτουργεί υπέρ της έντασης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το "A Brighter Tomorrow", όπου οι Mandy, Indiana επιβραδύνουν και αφήνουν χώρο να αναπνεύσουν τα industrial στοιχεία της μουσικής τους. Εδώ φαίνεται καθαρότερα η δυναμική τους: οι λούπες και τα λιγοστά χτυπήματα σχηματίζουν κάτι πιο κοντά σε τραγούδι, δίνοντας στη φωνή κεντρικό ρόλο. Αυτή η στιγμή λειτουργεί ως απαραίτητη ανάσα και κάνει τα επόμενα κομμάτια (όπως το "Life Hex", με το μπλεγμένο feedback και τις απότομες ρυθμικές μετατοπίσεις του), να αποκτούν μεγαλύτερη αιχμή.

Παράλληλα, οι στίχοι της Caulfield δεν περιορίζονται στο εσωτερικό τοπίο και συχνά στρέφονται καθαρά προς τον κόσμο γύρω μας. Και η διάθεση των Mandy, Indiana να αποδομούν και να ξαναχτίζουν τις ίδιες τους τις συνθέσεις μετατρέπει κάθε κομμάτι σε μια αυτόνομη, ανορθόδοξη διαδρομή. Το "Dodecahedron" λειτουργεί ως έκκληση ενάντια στην απάθεια απέναντι στην καταπίεση. Το "Life Hex" πνίγεται μέσα σε έναν βιομηχανικό όγκο που ασκεί πραγματική σωματική πίεση, ενώ η ψυχρή, αιχμηρή ηλεκτρονική του λογική λειτουργεί σαν ηχητική κινούμενη άμμος: όσο περισσότερο προσπαθείς να βρεις σταθερό ρυθμικό έδαφος, τόσο πιο βαθιά σε τραβάει. Οι υφές τρίβονται μεταξύ τους, μέχρι να σκάσουν τα hi-hats που μετατοπίζονται διαρκώς και το κομμάτι αρνείται πεισματικά κάθε αίσθηση ισορροπίας, μετατρέποντας την ακρόαση σε εμπειρία αντοχής περισσότερο παρά σε απλή κατανάλωση ήχου. Αντίστοιχα, στο "ist halt so" μια παράξενη, σχεδόν ειρωνική αίσθηση funk μεταφράζεται σε art-punk και αποδομημένο club ήχο, με νευρικά toms και παλαμάκια που χτίζουν ένταση πριν το κομμάτι εκτροχιαστεί στιγμιαία σε hardcore techno. Και αυτή η ελεγχόμενη αταξία θυμίζει την περσινή, σκοτεινή υπερδιέγερση του hexed! της aya.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το "Sicko!" φέρνει μια απρόσμενη στροφή με τη συμμετοχή του billy woods, του οποίου το guest verse (με τη φράση «harm reduction is hiding the body so they can keep hope alive») λειτουργεί σαν ψυχρό σχόλιο πάνω στην παράνοια και τη στρεβλή λογική της σύγχρονης ύπαρξης. Είναι στιγμές όπου ο δίσκος δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο·, απλώς τον βάζει να κοιταχτεί στον καθρέφτη γυμνός, με όλες τις ρωγμές του εκτεθειμένες.

Τα κρουστά που ανοίγουν το "Cursive" σε βάζουν από νωρίς σε θέση ετοιμότητας, σαν τελετουργικό κάλεσμα για ένα techno–παγανιστικό ταξίδι χωρίς χάρτη. Η Caulfield τραγουδά στα γαλλικά και σε παρασύρει στη δίνη χωρίς να σου εξηγεί πού πας και γιατί, απλώς σε τραβάει μέσα. Σαμπλαρισμένες φωνές πετάγονται από δεξιά και αριστερά, σε βομβαρδίζουν από το πεδίο μάχης του στερεοφωνικού τοπίου, μέχρι που το techno σκληραίνει, αγριεύει, γίνεται punk. Και τότε το κομμάτι σκάει, πέφτει, διαλύεται, ξανασηκώνεται μισοτραυματισμένο και αρχίζει πάλι να τρέχει μανιασμένα, σαν σώμα που αρνείται να μείνει κάτω.

Το τελευταίο κομμάτι, "I'll Ask Her" ωστόσο, δίνει το πιο καίριο, και δικαιολογημένο, χτύπημα: μια ευθεία επίθεση στη bro-culture και στον βαθιά ριζωμένο μισογυνισμό που συγκαλύπτει σεξουαλικούς θύτες στο όνομα της «κανονικότητας». Τραγουδισμένο στα αγγλικά, είναι φτιαγμένο για να ακουστεί και να γίνει κατανοητό από όλους. Είναι, χωρίς υπερβολή, από τα πιο ωμά punk attitudes που έχουμε ακούσει εδώ και καιρό: με στοιχειωτική ακρίβεια στην αποτύπωση της υποκρισίας, του gaslighting και της συστηματικής άρνησης των ανδρών να αναλάβουν ευθύνη.

Το URGH συνομιλεί έμμεσα με το λεξιλόγιο της hyperpop, όχι ως αισθητική ταυτότητα αλλά ως σύνολο τεχνικών: κοφτά stop-starts, υπερκορεσμένες υφές, βιομηχανικά drones, και πάνω απ' όλα μια ρυθμική αστάθεια που θυμίζει χίλια πράγματα. Εδώ όμως αυτές οι ιδέες έχουν ενσωματωθεί σε μια πιο «γλυπτική» rock δομή, δείχνοντας ότι το είδος δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά ίσως έχει μεταλλαχθεί και συνεχίζει ακάθεκτο να πρωταγωνιστεί σε ένα αβέβαιο body-horror movie. Γι' αυτό και η όποια συγγένεια με άλλα σχήματα όπως οι Pain Magazine ή οι Gilla Band μοιάζει περισσότερο λειτουργική παρά επιφανειακή.

Αν το δεις, ψύχραιμα, όμως, το URGH δεν είναι δίσκος που θα σε κερδίσει εύκολα, αλλά πάλι δεν ζητά επαναλαμβανόμενες ακροάσεις για ευχαρίστηση. Είναι όμως ένα έργο που δείχνει μια μπάντα πρόθυμη να ρισκάρει τη δική της φόρμα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι κάποια σημεία μοιάζουν ηθελημένα ατελή ή μεταβατικά. Δεν είναι απαραίτητα το άλμπουμ που «ορίζει» τους Mandy, Indiana, αλλά είναι αυτό που καταγράφει με ακρίβεια πού βρίσκονται σήμερα: σε μια στιγμή έντασης, αβεβαιότητας και (δημιουργικής) υπερφόρτωσης. Και αυτό, από μόνο του, έχει σημασία για μια μπάντα που δεν ενδιαφέρεται να παγιώσει ταυτότητα, αλλά να αποτυπώσει πιστά το θόρυβο, τη σύγχυση και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Mandy, Indiana

Mandy, Indiana – URGH

Ένας δίσκος που λειτουργεί σαν καταγραφή του κόσμου σε πραγματικό χρόνο με συνθέσεις που αρνούνται τη...
By Storm

By Storm – My Ghosts Go Ghost

Οι By Storm παρουσιάζουν έναν σκοτεινό, εσωτερικό δίσκο που γεννήθηκε από το πένθος των Injury...
RONKER

RONKER – Respect The Hustle, I Won’t Be Your Dog Forever

Στο δεύτερο άλμπουμ τους οι RONKER παντρεύουν noise rock, hardcore punk και post-punk ένταση σε...
Automassive – Parasite

Automassive – Parasite

Ωμό post-hardcore από τη Θεσσαλονίκη: οι Automassive παραδίδουν έναν δίσκο one-take έντασης, noise και...
Craven Faults

Craven Faults – Sidings

Ένα υποβλητικό ambient ταξίδι πάνω σε ξεχασμένες σιδηροδρομικές γραμμές: οι Craven Faults...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Ιανουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Imarhan – Essam

Imarhan – Essam

Με το "Essam", οι Imarhan ρισκάρουν συνειδητά, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά στοιχεία στα Tuareg...
Anser

Anser – Ανάδυση

Η αφιλτράριστη εξομολόγηση του Anser.
Backengrillen

Backengrillen – Backengrillen

Το ντεμπούτο των Backengrillen διαλύει τα όρια του death-doom, μπλέκοντας θόρυβο, σαξόφωνο και...
4 καινούργια indie-folk άλμπουμ

4 καινούργια indie-folk άλμπουμ για ήσυχες νύχτες

Τέσσερα ολόφρεσκα indie folk άλμπουμ που κινούνται ανάμεσα σε σκοτεινή folk, shoegaze, ambient και...
A$AP Rocky

A$AP Rocky – Don't Be Dumb

Μετά από 8 χρόνια αναμονής, μια πολυσυζητημένη σχέση, δύο παιδιά, δύο δίκες και τρία χρόνια...
PVA

PVA – No More Like This

Οι PVA επιστρέφουν με 12 νέα κομμάτια ηλεκτρονικής έντασης και μινιμαλιστικού spoken...

Megadeth – Megadeth

Οι Megadeth με τον τελευταίο τους δίσκο, κλείνουν έναν λογαριασμό με την ιστορία. 

The James Hunter Six – Off The Fence

Αγέραστο και συνεπές r&b από το αιώνιο κρυφό μυστικό της βρετανικής σκηνής.
YEAH!

YEAH! – Dust Comes Up EP

Οι YEAH! επιστρέφουν με το νέο EP "Dust Comes Up", ένα σετ 5 εξαιρετικών κομματιών που ισορροπεί...
Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Μουσικό Catch-Up : Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Τέσσερις διαφορετικές διάλεκτοι του ίδιου εναλλακτικού, εγχώριου οικοσυστήματος από το 2025 που...

Kreator – Krushers Of The World

Ενώ συνήθως οι Kreator κρατούν την μπάλα χαμηλά, στο Krushers of the World δείχνουν να έχουν πάρει αρκετά...
Xiu Xiu

Xiu Xiu – Xiu Mutha Fuckin' Xiu: Vol.1

Στη νέα συλλογή Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1, η μπάντα αποδομεί το οικείο, διαλύει τις ποπ δομές από μέσα και μετατρέπει κάθε μελωδία σε...

Uuhai – Human Herds

Σε μια εποχή όπου το “ethnic” συχνά λειτουργεί ως εύκολο περιτύλιγμα για ιδέες χωρίς βάθος, οι...
Sleaford Mods

Sleaford Mods – The Demise of Planet X

Οι Sleaford Mods καταγράφουν έναν κόσμο που δεν «άλλαξε» απλώς, αλλά κομματιάστηκε σε μικρές,...

Featured

Mandy, Indiana

Mandy, Indiana – URGH

Ένας δίσκος που λειτουργεί σαν καταγραφή του κόσμου σε πραγματικό χρόνο με συνθέσεις που αρνούνται τη...
22-20s

Tο blues rock των 22-20s που έκαψε γρήγορα, αλλά άφησε σημάδι

Οι 22-20s έμοιαζαν με μπάντα φτιαγμένη για να αλλάξει τον χάρτη του blues rock: νέοι, εκρηκτικοί,...
By Storm

By Storm – My Ghosts Go Ghost

Οι By Storm παρουσιάζουν έναν σκοτεινό, εσωτερικό δίσκο που γεννήθηκε από το πένθος των Injury...

Best of Network