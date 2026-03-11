The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

Το ομώνυμο 2LP, που κυκλοφόρησε για την περσινή Black Friday, δεν ήταν απλώς η επανέκδοση μιας τυχαίας ζωντανής εμφάνισης. Αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis (26 Μαΐου 1926). Η Columbia/Legacy το χρησιμοποίησε ως τρέιλερ για το κύριο γεγονός: The Complete Live at the Plugged Nickel 1965, ένα τεράστιο box set 10LP ή 8CD τα οποία επαναφέρουν ολόκληρες τις επτά και πλέον ώρες μουσικής μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια που ήταν εκτός κυκλοφορίας (η προηγούμενη ολοκληρωμένη έκδοση ήταν το box LP της Mosaic Records του 1995).

Μέχρι το 1965, το δεύτερο μεγάλο κουιντέτο του Miles Davis, με τους Herbie Hancock (πιάνο), Tony Williams (τύμπανα), Ron Carter (μπάσο), Wayne Shorter (σαξόφωνο), είχε ήδη ηχογραφήσει ένα από τα πιο δυνατά άλμπουμ στον κατάλογο του τρομπετίστα της δεκαετίας του '60: το ESP του 1963. Αρκετοί από τους μουσικούς ήταν απασχολημένοι με παράλληλες συναυλίες ή ξεκινούσαν σόλο καριέρες, με πιο αξιοσημείωτο τον Hancock, ο οποίος εξέδωσε το σπουδαίο άλμπουμ Maiden Voyage το 1965 (έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τα Takin’ Off και My Point Of View). Ο Davis είχε φέρει τον Shorter στο κουιντέτο από τους Jazz Messengers του Art Blackey, αφού είχε αποχωρήσει o George Coleman και είχε κάνει μια σύντομη δοκιμαστική συνεργασία με τον Sam Rivers, ο οποίος θεωρήθηκε υπερβολικά «πρωτοποριακός». Η σχέση του Davis με την avant-garde και την free jazz, η οποία έχτιζε μια δυναμική στα μέσα της δεκαετίας του '60, ήταν αμφίθυμη.

Το Live At The Plugged Nickel 1965 ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Σικάγο στις 22 και 23 Δεκεμβρίου του 1965. Το κουιντέτο είχε απουσιάζει από τις περιοδείες για επτά μήνες, ενώ ο Davis υπέστη αρχικά χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, στη συνέχεια περαιτέρω χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο πόδι και στη συνέχεια εμφύτευση πλαστικής άρθρωσης του ισχίου.

Είναι γνωστό ότι ο Miles και τα διάφορα συγκροτήματά του των δεκαετιών του 1950 και του 1960 πρωτοστάτησαν στην «ήσυχη ένταση» σε bop, post-bop και modal πλαίσια. Σ’ αυτό το σετ παρουσιάζεται διαφορετικά. Υπάρχει λίγη πειθαρχημένη jazz εδώ, στο καλούπι του Kind Of Blue. Αντίθετα, το παίξιμο των μουσικών σιγοκαίει μια ροπή προς την ελευθεριότητα του αυτοσχεδιασμού. Υπάρχει κάτι το πυρετώδες στο παίξιμό τους.

Ήταν το αποτέλεσμα, εν μέρει, μιας σιωπηλής ανταρσίας στο κουιντέτο. Αν το 1965 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Miles προσωπικά, ήταν επίσης μια χρονιά όπου το κουιντέτο άρχισε να αισθάνεται ότι βρισκόταν σε τέλμα. Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη, ο Hancock αναφέρθηκε σχετικά: «Ακόμα και μέσα στην πολύ δημιουργική και χαλαρή προσέγγισή μας στη μουσική, όλοι έκαναν πράγματα σύμφωνα με ορισμένες προσδοκίες... Έγινε τόσο εύκολο να το κάνεις που ήταν σχεδόν βαρετό». Είχαν καταλήξει σε αυτό το συλλογικό συμπέρασμα μετά την πρώτη παρτίδα συναυλιών του κουιντέτου μετά το διάλειμμα του εξαμήνου, όπου είχαν παίξει στην Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη, το Ντιτρόιτ και τη Φιλαδέλφεια.

Για τον Tony Williams, η αντίδραση ήταν αυτό που θα ονόμαζε «αντι-μουσική» - εργαζόμενοι σε ορθή γωνία με τους άλλους μουσικούς· δίνοντας μια αντίδραση 180 μοιρών για να ανεβάσουν τις προσδοκίες· σπρώχνοντας και τραβώντας συνεχώς ο ένας τον άλλον. Δεν το είπαν όμως στον Davis. Αργότερα, παραδέχτηκε στην αυτοβιογραφία του ότι το εγχειρίδιο του είχε «αρχίσει να φθείρει το συγκρότημα», αλλά στις ίδιες τις παραστάσεις δεν γνώριζε συνειδητά τη νέα προσέγγιση των άλλων μουσικών, μια προσέγγιση την οποία ο ακαδημαϊκός Garrett Michaelsen ορθώς χαρακτήρισε ως «αποκλίνουσα». μια προσέγγιση όπου οι μουσικές αλληλεπιδράσεις δεν ήταν εξασφαλισμένες ή αναμενόμενες, και όπου το κουιντέτο φαίνεται, επανειλημμένα, να αποσυνθέτει πτυχές της μουσικής.

Για παράδειγμα, είναι φανερό πόσο αποδομητικά παίζει ο Williams στα τύμπανα στο υπνωτικό 14λεπτο "Milestones" από το δεύτερο σετ στις 22 Δεκεμβρίου. Οι άλλοι μουσικοί συνεχίζουν να παίζουν, ατάραχοι, αλλά η δήλωση έχει γίνει. Υπάρχουν επίσης τρυφερές στιγμές που είναι μαγευτικές, όπως οι ερμηνείες του "My Funny Valentine". Αλλού, όπως οι συντριπτικές, ηλεκτρικές ερμηνείες του Davis όταν κάνει μια προεπισκόπηση του "Agitation" από το ESP , ή η ψυχική σύντηξη που παίζεται στο "On Green Dolphin Street".