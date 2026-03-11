Γυναίκα κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας μετά από πυροβολισμούς στο σπίτι της Rihanna

Μια 35χρονη γυναίκα από το Ορλάντο της Φλόριντα κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από την κατοικία της Rihanna στο Λος Άντζελες.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Ivanna Lisette Ortiz, φέρεται να πυροβόλησε με ημιαυτόματο τουφέκι προς το σπίτι της τραγουδίστριας περίπου στις 1:15 το μεσημέρι της 8ης Μαρτίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η Ortiz έφτασε με όχημα στην κατοικία και άνοιξε πυρ πολλές φορές πριν διαφύγει.

Παρά το περιστατικό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Rihanna και ο σύντροφός της, ο ράπερ A$AP Rocky, βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης.

Η αστυνομία εντόπισε αργότερα ένα λευκό Tesla που φέρεται να ανήκει στην Ortiz σε απόσταση περίπου οκτώ μιλίων από την κατοικία, στο εμπορικό κέντρο Sherman Oaks Galleria, όπου και συνελήφθη.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες Jonathan de Vera, κατά τον έλεγχο του οχήματος οι αρχές εντόπισαν ένα επιθετικό τουφέκι και επτά κάλυκες.

Η Ortiz αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δέκα κακουργηματικές κατηγορίες επίθεσης με ημιαυτόματο όπλο και τρεις κατηγορίες για πυροβολισμούς προς κατοικημένη οικία. Η εγγύηση για την αποφυλάκισή της ορίστηκε στα 1,875 εκατομμύρια δολάρια (!!!), ενώ σε περίπτωση καταδίκης ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο. Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες Nathan J. Hochman δήλωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά βίας «δεν θα γίνουν ανεκτά στην κοινότητά μας», τονίζοντας ότι οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Η Rihanna δεν έχει σχολιάσει δημόσια το συμβάν. Η τραγουδίστρια γιόρτασε πρόσφατα τη δεκαετή επέτειο του άλμπουμ Anti, το οποίο παραμένει η τελευταία της δισκογραφική κυκλοφορία μέχρι σήμερα.