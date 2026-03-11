Ο Alice Cooper ανακοίνωσε την αυτοβιογραφία του "Devil On My Shoulder"

Ο θρύλος του shock rock Alice Cooper ανακοίνωσε την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του με τίτλο Devil On My Shoulder. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου από την Ebury Spotlight στο Ηνωμένο Βασίλειο και από την Da Capo Press στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκδοση θα συνοδευτεί από μια σειρά παρουσιάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Cooper θα εμφανίζεται επί σκηνής σε μορφή συζήτησης, ακολουθούμενης από ερωτήσεις του κοινού. Η περιοδεία θα περιλαμβάνει οκτώ ημερομηνίες, ξεκινώντας στις 11 Οκτωβρίου από το New Theatre Cardiff και ολοκληρώνοντας στις 20 Οκτωβρίου στο Wolverhampton Civic Hall. Τα εισιτήρια, για όποιον φαν ενδιαφέρετα, θα τεθούν σε κυκλοφορία την Παρασκευή 13 Ιουνίου μέσω της AEG Presents.

Στο βιβλίο, ο Cooper επιστρέφει στις απαρχές της προσωπικής του ιστορίας, θυμίζοντας ότι γεννήθηκε ως Vincent Damon Furnier πριν υιοθετήσει το alter ego που τον έκανε παγκόσμιο σύμβολο του shock rock. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η δημόσια περσόνα του Alice Cooper κάποια στιγμή άρχισε να υπερκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα.

«Γεννήθηκα Vincent Damon Furnier, αλλά παρασυρμένος από τη φήμη του χαρακτήρα μου άλλαξα νόμιμα το όνομά μου σε Alice Cooper και κάπως έτσι έχασα από τα μάτια μου ποιος πραγματικά ήμουν», εξηγεί. «Το ήσυχο, τυπικό αμερικανικό παιδί που ήμουν κάποτε μετατράπηκε σε ένα τέρας και σε κίνδυνο για τον ίδιο του τον εαυτό».

Το Devil On My Shoulder περιλαμβάνει επίσης ιστορίες από τις συναντήσεις του Cooper με εμβληματικές προσωπικότητες της τέχνης, της πολιτικής και της ποπ κουλτούρας, όπως οι Salvador Dalí, Bob Hope, John Lennon, Groucho Marx, Vincent Price, Frank Sinatra, Errol Flynn, Bette Davis, Jimi Hendrix, Gerald Ford και Andy Warhol.

Η περιοδεία για το βιβλίο προστίθεται σε ένα ήδη γεμάτο πρόγραμμα για τον Cooper, ο οποίος συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας μαζί με τον Criss Angel, ενώ παράλληλα περιοδεύει με το σχήμα των Hollywood Vampires και πραγματοποιεί τις συναυλίες της περιοδείας Alice’s Attic.