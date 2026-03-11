MWC Barcelona 2026: Η Ελλάδα δυναμικά στο διεθνές ραντεβού Καινοτομίας και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Με κεντρικό μήνυμα «Innovative Minds: Global Impact», η Ελλάδα είχε το δικό της περίπτερο στο MWC Barcelona 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 – 5 Μαρτίου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via στη Βαρκελώνη. Για 13η συνεχή χρονιά η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στο συγκεκριμένο θεσμό, με την ελληνική αποστολή να συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).

Στη φετινή αποστολή συμμετείχαν 48 εταιρείες και οργανισμοί — ρεκόρ συμμετοχών για την Ελλάδα στο MWC. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν περισσότερες από 635 επαγγελματικές συναντήσεις με εταιρείες από όλο τον κόσμο, ενώ αρκετές από αυτές κατέληξαν σε συμφωνίες με άμεσες επιχειρηματικές προοπτικές — ανάμεσά τους οι Acromove, Brainfood και MSTAT. Ταυτόχρονα, εταιρείες όπως οι Acromove, Argo Semiconductors, Fuelics και MSTAT παρουσίασαν νέα προϊόντα και λύσεις που τράβηξαν το ενδιαφέρον διεθνών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας την ωριμότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος στη διεθνή αρένα. Παράλληλα, η ελληνική αποστολή, μέσω δράσεων δικτύωσης με άλλες εθνικές αποστολές, ανέπτυξε σημαντικές επαφές, εκτός άλλων, με εταιρείες και οργανισμούς της Καταλονίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας — διευρύνοντας το δίκτυο συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το MWC Barcelona είναι το κορυφαίο ετήσιο ραντεβού της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής — το βήμα όπου οι αποφάσεις της επόμενης χρονιάς παίρνουν σάρκα και οστά. Η παρουσία της Ελλάδας σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι απλώς συμβολική: είναι μια ευκαιρία διεθνούς προβολής, δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που αξιοποιείται πλήρως.

Στο πλαίσιο του MWC 2026, πραγματοποιήθηκε και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του egg Accelerator της Eurobank και του ευρωπαϊκού Cluster TURISTEC, ενισχύοντας τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων Ελλάδας και Ισπανίας. Η συμφωνία διαμορφώνει θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας και προβλέπει τη διευκόλυνση soft landing για startups, την ανάπτυξη κοινών πιλοτικών έργων και δράσεων καινοτομίας, τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και τη δημιουργία διαύλων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και επενδυτικών ευκαιριών, ενισχύοντας τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και τη διασυνοριακή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η φετινή παρουσία της Ελλάδας στο MWC Barcelona επιβεβαίωσε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας. Οι ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν ώριμες λύσεις και εφαρμογές με σαφές διεθνές ενδιαφέρον, δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασιών και ανάπτυξης. Το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης με τρόπο που να απαντά σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και όχι απλώς να ακολουθούμε μια τεχνολογική τάση. Η εμπειρία από τη φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στις τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.»

Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος: «Το MWC Barcelona αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών. Η δυναμική συμμετοχή της Ελλάδας στη διοργάνωση αναδεικνύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του κλάδου της τεχνολογίας. Με γνώμονα τη στρατηγική ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων η Enterprise Greece συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τη συμμετοχή της χώρας στις πλέον κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Έχοντας λάβει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και την ισχυρή ανταπόκριση των συμμετεχουσών εταιρειών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στο ευρύ κοινό ότι ξεκινούν ήδη οι προετοιμασίες για τη συμμετοχή στο MWC Barcelona 2027.»

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης, δήλωσε: «Η φετινή ελληνική αποστολή ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Startups, scale-ups και καθιερωμένες εταιρείες σε τεχνητή νοημοσύνη, fintech, κυβερνοασφάλεια και 5G παρουσίασαν λύσεις που ανταγωνίζονται τις καλύτερες στον κόσμο — αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το "Innovative Minds: Global Impact" δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά πραγματικότητα. Στόχος μας δεν ήταν απλώς η παρουσία στη διεθνή σκηνή, αλλά να φύγουμε από αυτή με συνεργασίες, επενδυτικές επαφές και νέες αγορές — και αυτό ακριβώς πετύχαμε. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να καταστεί σημαντικός κόμβος στο παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας, και το MWC 2026 ήταν ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.»

Την ελληνική αποστολή υποστήριξαν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ο επιχειρηματικός επιταχυντής EGG της Eurobank, η Samsung Electronics Hellas, η Περιφέρεια Αττικής, και το Ελληνικό-Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η ελληνική αποστολή είχε, επίσης, τη στήριξη ενός ευρέος φάσματος φορέων και οργανισμών του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, όπως είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETIA), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ο κόμβος ψηφιακής ανάπτυξης ahedd, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GRdigiGOV-innoHUB, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», το Enterprise Europe Network, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ, το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, η Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης και το AI Catalyst.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, «η συμμετοχή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο MWC Barcelona 2026, επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή μας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το ΕΒΕΑ στηρίζει έμπρακτα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργώντας γέφυρες με τα διεθνή οικοσυστήματα τεχνολογίας και επενδύσεων. Με στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού ψηφιακού παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα».

Στη φετινή αποστολή συμμετείχαν οι εταιρείες: Acromove, AfterSalesPro, Argo Semiconductors, Automavis, Beyond, Brainfood, Cloud Signals, Cyclopt, Excelon, Fuelics, GM395, Heuristic Data, Humanbound, Infobee, Intergo, LOCAL AI, Marketing For Tech, Mentionlytics, Metabolio, Mind The Hack, Modulus, MOPTIL, MSTAT, Nestia AI, NOVA ICT, Ozzie Robotics, Phasmatic, Pragma IoT, Quantum Neural Technologies (QNT), REACH, SAMMY, SLOA, Smartdock, SMARTREP, Start PC, Supervoice, Telecom, UniStart Hubs, Wocap, WellBerry, Αρχειοθήκη, ΗΔΥΚΑ.

Χορηγοί επικοινωνίας της ελληνικής αποστολής είναι το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το CNN Greece, η Smart Press, το Startupper, το AD&PR Lab του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ethos Media, το ICT Plus (Teamworks), το Moved.gr, η Content Intelligence Agency και η Verticom.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://mwc26.sekee.gr/.