Ο Bruce Springsteen τιμά τον Shane MacGowan με μια διασκευή στο "A Rainy Night in Soho"

Η είδηση ανακοινώθηκε στις 10 Μαρτίου μέσα από τα επίσημα social media του MacGowan, σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε και από τον ίδιο τον Springsteen. «Ο πολύ καλός μας φίλος Bruce ηχογράφησε μια πανέμορφη εκδοχή του “A Rainy Night in Soho”», αναφερόταν στο μήνυμα, το οποίο αποκάλυπτε ότι το τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη και είναι ήδη διαθέσιμο για pre-save.

Η διασκευή αυτή έρχεται ως συνέχεια ενός ζωντανού φόρου τιμής που είχε αποδώσει ο Springsteen στο ίδιο κομμάτι τον Μάιο του 2024, όταν το ερμήνευσε στη συναυλία του στο Nowlan Park στο Kilkenny της Ιρλανδίας. Η εμφάνιση εκείνη πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τον θάνατο του MacGowan, ο οποίος πέθανε από πνευμονία τον Νοέμβριο του 2023.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της καλλιτεχνικής τους πορείας, ο Springsteen και ο MacGowan ανέπτυξαν μια στενή φιλία. Το καλοκαίρι του 2023, ο Springsteen είχε επισκεφθεί τον frontman των Pogues στο σπίτι του στην Ιρλανδία, όταν βρισκόταν στο Δουβλίνο για συναυλία.

Τότε, η σύντροφος του MacGowan, Victoria Mary Clarke, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία των δύο μουσικών γράφοντας πως είναι «υπέροχο να βλέπεις έναν καλλιτέχνη τόσο επιτυχημένο να παραμένει τόσο γενναιόδωρος στον θαυμασμό του για άλλους μουσικούς και δημιουργούς».

Μετά τον θάνατο του MacGowan, ο Springsteen τον αποχαιρέτησε δημόσια, αποκαλώντας τον «έναν από τους αγαπημένους του τραγουδοποιούς όλων των εποχών», σημειώνοντας ότι ακόμη και όταν ήταν βαριά άρρωστος παρέμενε «πνευματικά παρών, με την καρδιά και το πνεύμα του ακέραια».

Η νέα διασκευή του "A Rainy Night in Soho" μετατρέπει πλέον αυτόν τον φόρο τιμής σε ηχογραφημένο έργο, με το τραγούδι να αναμένεται να κυκλοφορήσει ως το επόμενο single του Springsteen μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πρόσφατα, ο "Boss" είχε δώσει στη δημοσιότητα και το τραγούδι διαμαρτυρίας "Streets of Minneapolis", που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο ως αντίδραση στους θανάτους των Renee Good και Alex Pretti από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα.

Παράλληλα, ο Springsteen ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα νέο σκέλος της περιοδείας του Land of Hope and Dreams στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εναρκτήρια συναυλία στη Μινεάπολη στα τέλη του μήνα, πριν συνεχίσει σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Ουάσινγκτον.