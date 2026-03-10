Οι CQ Wrestling, επιστρέφουν με το άλμπουμ "Resistance" και το νέο single "Pacifico"

Οι CQ Wrestling από το Brighton που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστοί ως Chappaqua Wrestling, επιστρέφουν επίσημα ανακοινώνοντας το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Resistance, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από το νέο τους single "Pacifico", ένα κομμάτι που σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή για τους δύο παιδικούς φίλους και βασικούς πυρήνες του σχήματος, τον Jake Mac και τον Charlie Woods.

Μετά την επιτυχία που γνώρισε το ντεμπούτο τους Plus Ultra από την κριτική, το συγκρότημα πέρασε μια δύσκολη περίοδο το 2024, την οποία οι ίδιοι περιγράφουν ως «χρονιά απόλυτου χάους». Σε αυτήν περιλαμβανόταν η ξαφνική απώλεια του πατέρα του Mac, αλλά και η απόφαση να αποχωρήσουν από τη συνεργασία τους με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία.

Η περίοδος αυτή πένθους και ενδοσκόπησης φαίνεται πως αναδιαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του σχήματος, οδηγώντας το σε μια πιο ανεξάρτητη πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το "Pacifico" λειτουργεί σαν μια συμβολική «γραμμή στην άμμο», δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργική ελευθερία αντί για τις προσδοκίες της μουσικής βιομηχανίας.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι για το νέο τραγούδι: «Ως μπάντα έχουμε περάσει κάθε πιθανό εμπόδιο: πένθος, τον Covid να ακυρώνει κυκλοφορίες και περιοδείες, το κουμπί της παύσης να πατιέται ξαφνικά, σχεδόν όλα όσα θα μπορούσαν να οδηγήσουν μια μπάντα στη διάλυση. Αλλά δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Το "Pacifico" συνοψίζει το ταξίδι που έχουμε κάνει και τι σημαίνει για εμάς η μουσική και η φιλία ως δική μας πράξη αντίστασης. Είναι το τραγούδι μας για να βρούμε έναν δρόμο προς την αλλαγή».

Αυτή την περίοδο οι CQ Wrestling πραγματοποιούν μια δυναμική διεθνή επιστροφή, με εμφανίσεις στο SXSW στο Όστιν του Τέξας, πριν επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια headline περιοδεία. Οι συναυλίες τους για τον Μάιο και τον Ιούνιο (με στάσεις μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, το Μπρίστολ και το Εδιμβούργο) έχουν ήδη τεθεί σε προπώληση.

Ηχογραφημένο στη σκιά προσωπικών απωλειών, το Resistance περιγράφεται από το ίδιο το συγκρότημα ως ένας δίσκος σφυρηλατημένος μέσα από την αντοχή, μια ηχητική πράξη αντίστασης απέναντι στα εμπόδια που λίγο έλειψε να οδηγήσουν τη μπάντα στην κατάρρευση. Με ανανεωμένη ενέργεια και πλήρη ανεξαρτησία, οι CQ Wrestling δείχνουν έτοιμοι να επαναδιεκδικήσουν τη θέση τους στη σύγχρονη βρετανική σκηνή.