Στο νοσοκομείο ο Jello Biafra μετά από εγκεφαλικό

Ο Jello Biafra, ιστορικός frontman των Dead Kennedys και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της punk σκηνής, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το Σάββατο 7 Μαρτίου, εξαιτίας υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο 67χρονος μουσικός μέσω ανάρτησης στο Instagram της δισκογραφικής του, Alternative Tentacles. Περιγράφοντας τη στιγμή που συνέβη το εγκεφαλικό, έγραψε ότι σηκώθηκε από το κρεβάτι για να πάει στην τουαλέτα, αλλά το αριστερό του πόδι κατέρρευσε ξαφνικά και έπεσε στο πάτωμα, χωρίς να μπορεί να στηριχθεί ούτε στο αριστερό του χέρι.

«Προσπάθησα να σηκωθώ ξανά, αλλά δεν μπορούσα. Τότε συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Ωχ, παθαίνω εγκεφαλικό!”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Biafra σημείωσε ότι έχει ακόμη «πολλά καλά πράγματα μέσα του», αλλά για την ώρα θα χρειαστεί αρκετή αποκατάσταση και αποθεραπεία.

Σύμφωνα με τη δισκογραφική του, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και η ομάδα της Alternative Tentacles θα ενημερώνει το κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη «μόλις υπάρξουν νεότερα».

Αν και η μακρά και επιδραστική πορεία του ξεκινά με τους Dead Kennedys, τους οποίους συνίδρυσε το 1978 και στους οποίους υπήρξε βασικός τραγουδιστής μέχρι τη διάλυσή τους το 1986, η δραστηριότητα του Jello Biafra εκτείνεται πολύ πέρα από το θρυλικό punk συγκρότημα του Σαν Φρανσίσκο. Μετά τους Dead Kennedys συμμετείχε στο electropunk σχήμα The Witch Trials, δημιούργησε το project Lard μαζί με μέλη των Ministry, ενώ συνεργάστηκε και με συγκροτήματα όπως οι D.O.A. και οι Nomeansno. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά ήταν το άλμπουμ Tea Party Revenge Porn (2020) με το σχήμα Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine.

Όταν οι Dead Kennedys επανενώθηκαν το 2001, ο Biafra αρνήθηκε να επιστρέψει στο συγκρότημα, τόσο τότε όσο και στις μεταγενέστερες εμφανίσεις τους. Οι σχέσεις του με τα πρώην μέλη είχαν ήδη επιβαρυνθεί από μια δικαστική διαμάχη το 1998, όταν το συγκρότημα τον κατηγόρησε ότι είχε παρακρατήσει δικαιώματα. Η υπόθεση κατέληξε σε απόφαση που τον υποχρέωσε να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά και αποζημιώσεις, ενώ παράλληλα έχασε τα δικαιώματα στο μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου των Dead Kennedys. Αυτό επέτρεψε στα υπόλοιπα μέλη να επανεκδώσουν παλαιότερους δίσκους τους, μεταξύ των οποίων και το κλασικό ντεμπούτο Fresh Fruit for Rotting Vegetables, που επανακυκλοφόρησε το 2022. Την ίδια χρονιά πέθανε και ο μακροχρόνιος ντράμερ του συγκροτήματος, D.H. Peligro.