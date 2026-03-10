Πέθανε ο τραγουδιστής των Boston, Tommy DeCarlo

Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του στις 9 Μαρτίου μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media. Σε σχετική δήλωση ανέφεραν: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την απώλεια του πατέρα μας, Tommy DeCarlo, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026. Αφού διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο τον περασμένο Σεπτέμβριο, πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος». Στο ίδιο μήνυμα η οικογένεια ζήτησε από φίλους και θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πένθους.

Ο DeCarlo εντάχθηκε στους Boston το 2007, αντικαθιστώντας τον αρχικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, Brad Delp, ο οποίος είχε πεθάνει νωρίτερα την ίδια χρονιά. Με το συγκρότημα συμμετείχε στο άλμπουμ Love, Life and Hope του 2013, ενώ παράλληλα δημιούργησε το δικό του σχήμα, DeCarlo, το 2012. Με την μπάντα αυτή κυκλοφόρησε τα άλμπουμ Lightning Strikes Twice (2020) και Dancing in the Moonlight (2022).

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας του έγιναν γνωστά τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και κατά τη διάρκεια επείγουσας κρανιοτομίας οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο. Στη συνέχεια υπέστη και δεύτερη αιμορραγία στον εγκέφαλο, παραμένοντας νοσηλευόμενος τους τελευταίους πέντε μήνες της ζωής του.

Η κατάσταση της υγείας του οδήγησε στην ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του. Σε μήνυμα προς τους θαυμαστές του τότε είχε γράψει ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη, καθώς το να εμφανίζεται ζωντανά και να μοιράζεται τη μουσική του με το κοινό «ήταν μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής του», αλλά χρειαζόταν χρόνο για να αναρρώσει και να επιστρέψει δυνατός στη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του δημιουργήθηκε και μια καμπάνια GoFundMe για την κάλυψη των ιατρικών του εξόδων, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 56.000 δολάρια.