Οι Teen Suicide παρουσιάζουν το νέο single "Spiders"

Οι Teen Suicide κυκλοφόρησαν το νέο single Spiders, το οποίο αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους Nude Descending Staircase Headless, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Απριλίου μέσω της Run For Cover Records.

Το άλμπουμ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το συγκρότημα, καθώς πρόκειται για την πρώτη τους ολοκληρωμένη στούντιο ηχογράφηση. Την παραγωγή υπογράφει ο Mike Sapone, γνωστός από τη δουλειά του με καλλιτέχνες όπως οι Taking Back Sunday και οι Oso Oso.

Σε αντίθεση με τον lo-fi χαρακτήρα που χαρακτήριζε μεγάλο μέρος της προηγούμενης δουλειάς τους, το νέο άλμπουμ παρουσιάζει έναν πιο καθαρό και δυναμικό ήχο υψηλής πιστότητας, χωρίς όμως να χάνει την ωμή ενέργεια που αποτελεί σήμα κατατεθέν της μπάντας.

Μετά το πρώτο single Idiot, το οποίο έδειχνε μια πιο βαριά κατεύθυνση, το "Spiders" πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, εναλλάσσοντας φωτεινά, ατμοσφαιρικά κουπλέ με τεράστια, γεμάτα fuzz ρεφρέν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Kitty Ray αναλαμβάνει τα βασικά φωνητικά σε ολόκληρο τραγούδι των Teen Suicide. Όπως εξηγεί η ίδια, το κομμάτι γράφτηκε ως μια σχεδόν «δηλητηριώδης» αντίδραση σε μια ηλιόλουστη μέρα στη Φλόριντα και σε μια στιγμή έντονης προσωπικής έντασης.

Η Ray είχε αρχικά διστάσει για τις φωνητικές απαιτήσεις του τραγουδιού όταν το συγκρότημα το παρουσίασε ζωντανά το 2024, όμως κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης με τον Sam Ray βρήκε μια πιο δυνατή, σχεδόν ουρλιαχτή ερμηνεία που ταιριάζει με τα εκρηκτικά riffs του κομματιού.

Ως η πρώτη σύνθεση των Teen Suicide γραμμένη εξαρχής για πλήρη μπάντα με κανονικό ντράμερ, το «Spiders» λειτουργεί και ως δήλωση για τη νέα, πιο «hi-fi» περίοδο του συγκροτήματος.