Πέθανε ο Country Joe McDonald, η φωνή της αντιπολεμικής γενιάς του Woodstock

Ο Country Joe McDonald, ηγετική μορφή του ψυχεδελικού folk-rock συγκροτήματος Country Joe and the Fish, πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Kathy.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Country Joe McDonald, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, 7 Μαρτίου, σε ηλικία 84 ετών, στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, λόγω επιπλοκών από τη νόσο του Πάρκινσον», αναφέρεται σε ανακοίνωση. «Αυτή τη δύσκολη στιγμή, η οικογένεια McDonald ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αφήσουν εδώ τα συλλυπητήριά τους, αναμνήσεις ή φωτογραφίες».

Ο Joseph Allen McDonald γεννήθηκε το 1942 στην Ουάσινγκτον. Υπηρέτησε τρία χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό πριν εγγραφεί σε πανεπιστήμιο στο Λος Άντζελες. Μετά από έναν χρόνο εγκατέλειψε τις σπουδές του και μετακόμισε στο Μπέρκλεϊ, θέλοντας να ενταχθεί στην ανερχόμενη folk σκηνή. Εκεί ίδρυσε τους Country Joe and the Fish μαζί με τον κιθαρίστα Barry Melton, γνωστό ως “The Fish”.

Οι έντονα αντιπολεμικοί και αντισυστημικοί στίχοι του συγκροτήματος άγγιξαν μια ολόκληρη γενιά. Το τραγούδι "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag", που άνοιγε το EP του 1965 Rag Baby Talking Issue No. 1, έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια διαμαρτυρίας της αντικουλτούρας. Η εμβληματική του εμφάνιση στο Woodstock Festival 1969 έμεινε ιστορική, όταν ο McDonald προέτρεψε το κοινό να φωνάξει το περίφημο «F-U-C-K cheer» πριν ξεκινήσει το τραγούδι.

«Το αγαπώ», είχε πει ο McDonald στο Rolling Stone. «Ήταν κάτι που έκοβε κατευθείαν μέσα από όλη την πολιτική υποκρισία. Εξαιτίας αυτού απαγορεύτηκα από πολλά δημοτικά αμφιθέατρα στην Αμερική. Μου δημιούργησε πολλά προβλήματα. Φυσικά το τραγούδι δεν μπορούσε να παιχτεί στο ραδιόφωνο, το πιο διάσημο τραγούδι μου δεν μπορούσε να μεταδοθεί. Κάποιοι άνθρωποι μάλιστα έχασαν τη δουλειά τους επειδή το έπαιξαν στον αέρα. Αλλά ήταν μια σπουδαία στιγμή. Είμαι περήφανος που εκπροσώπησα εκείνη τη στιγμή τον πόλεμο του Βιετνάμ και τους βετεράνους του».

Οι Country Joe and the Fish κυκλοφόρησαν πέντε άλμπουμ πριν διαλυθούν το 1971, αν και το αρχικό σχήμα επανενώθηκε το 1977 για το άλμπουμ Reunion. Ο McDonald συνέχισε παράλληλα μια μακρά σόλο πορεία, κυκλοφορώντας περισσότερα από 30 στούντιο και live άλμπουμ. Το πιο πρόσφατο, 50, κυκλοφόρησε το 2017.

Επέστρεψε στο Woodstock το 1994 για την 25η επέτειο του φεστιβάλ και συμμετείχε το 2009 στην περιοδεία Heroes of Woodstock. Είχε επίσης προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο φεστιβάλ της 50ής επετείου το 2019, το οποίο τελικά ακυρώθηκε.

Η τελευταία του συναυλία πραγματοποιήθηκε την ίδια χρονιά στο Σαν Φρανσίσκο, στο Surrealistic Summer Solstice Jam στο Golden Gate Park - στον ίδιο χώρο όπου οι Country Joe and the Fish είχαν εμφανιστεί μαζί με τους Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company και Quicksilver Messenger Service στο ιστορικό Human Be-In, 52 χρόνια νωρίτερα.

Σε συνέντευξή του το 2007 στο NBC είχε πει: «Ο στόχος μου — η ειρήνη και η αγάπη σε ολόκληρο τον πλανήτη — ίσως να μην πραγματοποιηθεί όσο ζω. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον προωθήσω όσο υπάρχω. Και όταν φύγω, κάποιος άλλος θα συνεχίσει». Και πρόσθεσε: «Θα είναι γνωστό ότι έκανα κι εγώ το δικό μου μικρό κομμάτι για τη μουσική και τον πολιτισμό της γενιάς μου. Όχι μόνο πολιτικά — αν και έδωσα μια πολιτική, κοινωνική και ηθική διάσταση εκεί όπου πριν δεν υπήρχε».