Ο Look Mum No Computer αποκαλύπτει το "Eins, Zwei, Drei" για τη Eurovision 2026

Ο Look Mum No Computer, το μουσικό και τεχνολογικό project του δημιουργού και YouTuber Sam Battle, κυκλοφόρησε το τραγούδι "Eins, Zwei, Drei", με το οποίο θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη φετινή Eurovision Song Contest 2026.

Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στη Vienna στις 16 Μαΐου, μετά τη νίκη του τραγουδιστή JJ το 2025 με το τραγούδι "Wasted Love".

Το "Eins, Zwei, Drei" είναι ένα κομμάτι με έντονες αναφορές στο synth-pop των ’80s, που θυμίζει αισθητικά το κλασικό "Funkytown" των Lipps Inc.. Πάνω σε μια παλλόμενη synth μπασογραμμή, ο Battle τραγουδά για τη μονοτονία της καθημερινής εργασίας και την ανάγκη διαφυγής από τη ρουτίνα. Στους στίχους περιγράφει την απογοήτευσή του από τη ζωή του γραφείου, λέγοντας ότι «το cubicle του γραφείου με παγίδεψε ξανά», ενώ παρομοιάζει τον εαυτό του με «ποντίκι σε κλουβί». Το τραγούδι κορυφώνεται σε ένα δραματικό pre-chorus, πριν εκραγεί σε ένα ηλεκτρονικό ρεφρέν όπου ο καλλιτέχνης μετρά «eins, zwei, drei» στα γερμανικά.

Το κομμάτι περιγράφεται ως μια ιστορία διαφυγής από τη «συνθλιπτική πλήξη του nine-to-five» προς έναν κόσμο φαντασίας και ατελείωτων δυνατοτήτων, ενώ περιλαμβάνει και υπόγειες επιρροές από britpop και synthwave των ’80s.

Ο Battle ενσωματώνει στο τραγούδι και αρκετές χαρακτηριστικές βρετανικές αναφορές, όπως το παραδοσιακό σχολικό γλυκό roly-poly με κρέμα, ενώ το συνοδευτικό βίντεο υιοθετεί έναν χιουμοριστικό τόνο, γεμάτο εικόνες από baked beans, μπισκότα rich tea και ένα πλήρες αγγλικό πρωινό. Σε αρκετές σκηνές, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται μέσα σε ένα τεράστιο σύμπαν από synthesizers και ηλεκτρονικά μηχανήματα.

Το "Eins, Zwei, Drei" γράφτηκε μαζί με τον Lasse Midtsian Nymann (NYLAN), ο οποίος είχε συνυπογράψει και την παραγωγή του "The Code", του τραγουδιού που χάρισε στη Switzerland τη νίκη στη Eurovision Song Contest 2024.