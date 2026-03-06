Μη χάσεις το εξαιρετικό graphic novel «Περσέπολις» την Κυριακή 8/3 με την Καθημερινή

Υπάρχουν ιστορίες που διαβάζονται απλώς και ιστορίες που τις νιώθεις στο στομάχι. Ιστορίες που δεν είναι μόνο μυθοπλασία, αλλά κομμάτια μιας αλήθειας που πονάει, βάζει τη γλώσσα, χαμογελάει και επαναστατεί ταυτόχρονα. Το Περσέπολις, το αριστουργηματικό graphic novel της Marjane Satrapi, ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία. Και αυτή την Κυριακή, 8 Μαρτίου, ανήμερα της Ημέρας της Γυναίκας, έχεις την ευκαιρία να το αποκτήσεις με την «Καθημερινή».

Γιατί όμως το Περσέπολις θεωρείται πλέον ένα μοντέρνο κλασικό έργο που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει στη βιβλιοθήκη της;

Όταν η ενηλικίωση συναντά την Ιστορία

Φαντάσου να είσαι ένα δεκάχρονο κορίτσι που λατρεύει την ποπ μουσική και τα σνίκερς, αλλά ξαφνικά ο κόσμος γύρω σου καταρρέει. Η Marjane Satrapi, μεγαλωμένη στο Ιράν κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, δεν χρειάστηκε να φανταστεί τίποτα. Το έζησε.

Το Περσέπολις είναι η δική της αυτοβιογραφία. Μέσα από τα μάτια της μικρής Marji, βλέπουμε τη μετάβαση από μια προοδευτική και μοντέρνα ζωή, στην αυστηρότητα και τον φονταμενταλισμό του νέου καθεστώτος. Η εμβληματική εικόνα στις πρώτες σελίδες του βιβλίου τα λέει όλα: η ηρωίδα εμφανίζεται διχασμένη. Από τη μία πλευρά, γρανάζια και χάρακες συμβολίζουν την επιστήμη και την ελευθερία, με τα μαλλιά της ελεύθερα. Από την άλλη, το μαύρο χρώμα του τσαντόρ και τα ισλαμικά μοτίβα την καταπίνουν.

«Δεν ήξερα τι να πιστέψω για τη μαντήλα», λέει η μικρή ηρωίδα. Μια φράση που κρύβει μέσα της όλη τη σύγχυση ενός παιδιού που προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του ανάμεσα σε δύο κόσμους που συγκρούονται βίαια.

Γιατί μας αφορά σήμερα;

Μπορεί το Ιράν να φαίνεται μακριά, αλλά τα θέματα που αγγίζει το Περσέπολις είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Σε μια εποχή που το doomscrolling στο κινητό μας βομβαρδίζει με απρόσωπες ειδήσεις πολέμου, το έργο της Satrapi έρχεται να δώσει πρόσωπο και ψυχή στην Ιστορία.

Δεν είναι απλά ένα βιβλίο για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ ή την καταπίεση. Είναι ένα βιβλίο για:

Τη γυναικεία χειραφέτηση κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Την αναζήτηση ταυτότητας όταν αισθάνεσαι «ξένη» ακόμη και στην πατρίδα σου.

Τη δύναμη του χιούμορ ως όπλο επιβίωσης απέναντι στον φόβο.

Η Satrapi κατάφερε κάτι μοναδικό: άλλαξε τον τρόπο που η Δύση βλέπει το Ιράν. Αντί για στερεότυπα, μας έδειξε ανθρώπους με όνειρα, φόβους και χιούμορ, ανθρώπους που μοιάζουν τρομακτικά με εμάς.

Μια παγκόσμια επιτυχία που επιστρέφει

Το Περσέπολις δεν είναι τυχαία ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες, έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και η κινηματογραφική του μεταφορά το 2007 (μια ταινία animation που πρέπει οπωσδήποτε να δεις) έφτασε μέχρι τα Όσκαρ και κέρδισε βραβείο Σεζάρ.

Η έκδοση που προσφέρει η «Καθημερινή» αυτή την Κυριακή, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Οξύ, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσεις (ή να ξαναθυμηθείς) το έργο που καθιέρωσε τη Satrapi ως μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς της εποχής μας. Η γραφή της είναι άμεση, το σκίτσο της ασπρόμαυρο και έντονο, ακριβώς όπως και οι αναμνήσεις της.

Μην το χάσεις

Ειδικά την 8η Μαρτίου, την Ημέρα της Γυναίκας, το Περσέπολις λειτουργεί ως υπενθύμιση. Μας θυμίζει ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν είναι δεδομένα και ότι το να είσαι κορίτσι σε πολλά μέρη του κόσμου παραμένει μια πράξη επαναστατική.

Αυτή την Κυριακή, κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Πάρε την «Καθημερινή» και βυθίσου στον κόσμο της Marjane. Θα γελάσεις, θα συγκινηθείς και, το κυριότερο, θα καταλάβεις λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μας.

Ο Α’ τόμος του Περσέπολις κυκλοφορεί την Κυριακή 8 Μαρτίου με την «Καθημερινή».

Persepolis – Brainfood Εκδοτική - Εκδόσεις Οξύ