Οι Venom επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, "Into Oblivion"

Οι θρυλικοί Venom ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Into Oblivion, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου μέσω της Noise Records και της BMG.

Το άλμπουμ αποτελεί τη 16η στούντιο κυκλοφορία της ιστορικής μπάντας και ηχογραφήθηκε από τη σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος, που περιλαμβάνει τον ιδρυτή Cronos στο μπάσο και στα φωνητικά, τον Rage στην κιθάρα και τον Dante στα τύμπανα.

Το Into Oblivion περιλαμβάνει 13 νέα κομμάτια, τα οποία σύμφωνα με το συγκρότημα κινούνται στο γνώριμο ύφος των Venom: βαριά, σκοτεινά και δυναμικά τραγούδια που συνδυάζουν τον κλασικό ήχο της μπάντας από τη δεκαετία του ’80 με μια πιο σύγχρονη και προοδευτική προσέγγιση, χωρίς να χάνεται η χαρακτηριστική ενέργεια και η επιθετικότητα που τους καθιέρωσε.

Η δημιουργία του άλμπουμ διήρκεσε αρκετά χρόνια. Ο προκάτοχός του, Storm the Gates, είχε κυκλοφορήσει το 2018, ενώ η ολοκλήρωση του νέου δίσκου καθυστέρησε λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως η πανδημία της COVID-19, τεχνικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, αλλά και, όπως ανέφερε η μπάντα, η επιθυμία να φτάσουν το αποτέλεσμα όσο πιο κοντά γίνεται στην τελειότητα.