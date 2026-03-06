Πληροφορίες

Οι Temple Of Void κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ "The Crawl"

Το doom death σχήμα από το Μίσιγκαν Temple Of Void επιστρέφει με το πέμπτο άλμπουμ του, "The Crawl", που κυκλοφορεί από τη Relapse Records.

Temple Of Void
Το πέμπτο άλμπουμ των Temple Of Void με τίτλο The Crawl κυκλοφόρησε και επίσημα μέσω της Relapse Records, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το doom death συγκρότημα από το Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τον κιθαρίστα Alex Awn, το συγκρότημα δεν ένιωσε αυτή τη φορά την ανάγκη να προσδιορίσει αυστηρά τη μουσική του μέσα στα όρια του death/doom. Αντίθετα, η μπάντα επέλεξε να επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός άλμπουμ βαρύ και άμεσου, αφήνοντας τις στιλιστικές ταμπέλες σε δεύτερο πλάνο.

Παρότι η πρωτόγονη ένταση του προηγούμενου δίσκου Summoning the Slayer (2022) παραμένει αισθητή, το The Crawl παρουσιάζει μια ευρύτερη δυναμική και ενσωματώνει ακόμη πιο ξεκάθαρα επιρροές πέρα από το metal, με στοιχεία από grunge και post-punk.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο GodCity Studio του Kurt Ballou στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, δίνοντας στον δίσκο έναν ωμό και οργανικό ήχο. Το mastering ανέλαβε ο Brad Boatright στο Audiosiege στο Πόρτλαντ.

Σε στιχουργικό επίπεδο, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Mike Erdody συνεχίζει τις ψυχολογικές και υπαρξιακές θεματικές που είχαν ήδη εμφανιστεί στον προηγούμενο δίσκο της μπάντας. Το The Crawl λειτουργεί ως μια αλληγορία γύρω από τη ζωή, τις επιλογές και τις συνέπειές τους, εξερευνώντας τις πιο σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης.

 

