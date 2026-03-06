Πάνω από 200 καλλιτέχνες δωρίζουν βινύλια για τη δράση "Records for Palestine"

Περισσότεροι από 200 καλλιτέχνες και πάνω από 30 ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες συμμετέχουν σε μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση με τίτλο Records for Palestine, δωρίζοντας σπάνια βινύλια για μια σειρά από crowdfunding raffles με στόχο την ενίσχυση της Medical Aid for Palestinians (MAP).

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται οι Fontaines D.C. και οι Geese, ενώ συνολικά προσφέρονται 47 βινύλια ως έπαθλα για τους συμμετέχοντες. Στα πιο αξιοσημείωτα δώρα περιλαμβάνεται ολόκληρη η βινυλιακή δισκογραφία των Fontaines D.C., καθώς και επιλεγμένες κυκλοφορίες της Heavenly Recordings, όπως το άλμπουμ Paper Mâché Dream Balloon των King Gizzard & the Lizard Wizard και το Fine Art των Kneecap.

Η συνεισφορά της Partisan Records περιλαμβάνει επίσης τις κυκλοφορίες Getting Killed των Geese και We Were Just Here των Just Mustard.

Τα βινύλια αυτά αποτελούν μέρος της raffle κατηγορίας “Indie and Alternative”, ενώ μια δεύτερη κατηγορία με τίτλο “Jazz, Soul and Global Groove” περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως οι Ezra Collective, Femi Kuti και Emma-Jean Thackray. Οι raffles θα παραμείνουν ανοιχτές για δύο μήνες, με το κόστος συμμετοχής να ανέρχεται σε 5 λίρες ανά συμμετοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα Records for Palestine σημείωσε ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν ήδη συμμετάσχει σε δράσεις ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης για την Παλαιστίνη, τόσο στο διαδίκτυο όσο και μέσω συναυλιών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Records For Palestine προσφέρει έναν ακόμη τρόπο για καλλιτέχνες, δισκογραφικές, επιμελητές και μουσικόφιλους να εκφράσουν την υποστήριξή τους, συγκεντρώνοντας χρήματα και ταυτόχρονα δίνοντας στους δημιουργούς μια δημόσια πλατφόρμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό».

Πολλοί από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών οι Fontaines D.C. και οι Kneecap, συμμετέχουν παράλληλα και σε άλλες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Παλαιστίνη, όπως η καμπάνια No Music For Genocide, στο πλαίσιο της οποίας έχουν μπλοκάρει τη διάθεση της μουσικής τους για streaming στο Ισραήλ.