Η Apple Music θα επισημαίνει τα τραγούδια που δημιουργούνται με AI

Η Apple Music σχεδιάζει να εισαγάγει νέες ετικέτες διαφάνειας στην πλατφόρμα streaming, οι οποίες θα επισημαίνουν πότε ένα μουσικό έργο έχει δημιουργηθεί ή επηρεαστεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Music Business Worldwide, η εταιρεία ενημέρωσε συνεργάτες της μουσικής βιομηχανίας μέσω ενημερωτικού δελτίου για ένα νέο σύστημα metadata που στοχεύει στη μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τη χρήση AI στη δημιουργία μουσικού περιεχομένου.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, διανομείς και δισκογραφικές θα μπορούν να προσθέτουν ειδικές ετικέτες που θα δηλώνουν αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία ενός έργου. Οι ετικέτες θα διαχωρίζουν τη χρήση AI στο artwork, στο ίδιο το ηχητικό κομμάτι, στη σύνθεση ή στους στίχους, αλλά και στο μουσικό βίντεο.

Η Apple διευκρινίζει ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να επισημαίνεται ως AI-generated όταν ένα «ουσιαστικό μέρος» του έργου έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η ευθύνη για τη σήμανση θα ανήκει στις εταιρείες διανομής ή στις δισκογραφικές, οι οποίες θα πρέπει να επιλέγουν χειροκίνητα αν θα δηλώσουν τη χρήση AI.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι νέες ετικέτες θα είναι υποχρεωτικές για την παράδοση νέου περιεχομένου στην πλατφόρμα στο μέλλον. Η εταιρεία τονίζει ότι, καθώς η μουσική βιομηχανία προσπαθεί ακόμη να διαμορφώσει σαφή πρότυπα γύρω από το AI, στόχος της είναι να διατηρηθεί «ένα δίκαιο και ισορροπημένο περιβάλλον για όλους τους δημιουργούς και παρόχους περιεχομένου».

Η Apple χαρακτηρίζει το νέο σύστημα «ένα πρώτο, συγκεκριμένο βήμα προς τη διαφάνεια» που χρειάζεται ο κλάδος για να καθορίσει κοινές πρακτικές και πολιτικές γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια θα είναι η συνέπεια για όσους δεν δηλώνουν τη χρήση AI στα έργα τους, ούτε πότε ακριβώς οι νέες ετικέτες θα τεθούν πλήρως σε εφαρμογή. Την ίδια στιγμή, άλλες πλατφόρμες κινούνται με διαφορετικούς τρόπους. Η Deezer έχει ήδη αναπτύξει ένα εσωτερικό σύστημα ανίχνευσης περιεχομένου που δημιουργείται με AI, αν και η ακρίβεια τέτοιων εργαλείων εξακολουθεί να αμφισβητείται.

Από την πλευρά του Spotify, πρόσφατα ανακοινώθηκαν νέοι κανόνες για την αποτροπή impersonation στις μουσικές κυκλοφορίες, χωρίς όμως να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως πώς θα αντιμετωπίζεται το περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.