Οι Godflesh αποσύρονται από τις συναυλίες μετά από σοβαρή επέμβαση του Justin Broadrick

Ο άνθρωπος που έκανε τις κιθάρες να ακούγονται σαν εργοστάσια σε αποσύνθεση, ο Justin Broadrick, περνά μια περίοδο ανάρρωσης που οδηγεί σε μια μεγάλη απόφαση: οι Godflesh δεν θα ξαναδώσουν συναυλίες.

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, ο Broadrick υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης κήλης που επηρέαζε ολοένα και περισσότερο τις ζωντανές εμφανίσεις του. Το πρόβλημα είχε ήδη αρχίσει να φαίνεται τους τελευταίους μήνες, με τις συναυλίες του συγκροτήματος να περιορίζονται αισθητά.

Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο Broadrick ανακτά σταδιακά την κινητικότητά του, ωστόσο η πάθηση είχε προκαλέσει χρόνιους σωματικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, έντονες σωματικές δραστηριότητες, όπως και το χαρακτηριστικό του screamed vocal ύφος, ενδέχεται πλέον να είναι επικίνδυνες για την υγεία του.

Ως αποτέλεσμα, οι Godflesh αποσύρονται από τη ζωντανή δραστηριότητα. Η περσινή εμφάνιση "In Dub" στο Λονδίνο αποδεικνύεται εκ των υστέρων η τελευταία συναυλία της μπάντας. Η απόφαση αυτή, όπως σημειώνεται, αποτελούσε ήδη αντικείμενο σκέψης εδώ και καιρό, όμως η πρόσφατη επέμβαση επιτάχυνε οριστικά την εξέλιξη.

Παρά το τέλος των live εμφανίσεων, το δημιουργικό κεφάλαιο των Godflesh δεν έχει ακόμη κλείσει. Η μίξη του προτελευταίου τους άλμπουμ, Decay, βρίσκεται σχεδόν στο τελικό στάδιο και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο μέσω της Relapse Records. Παράλληλα, ένα ακόμη άλμπουμ, ήδη γραμμένο εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, προορίζεται να αποτελέσει την τελευταία κυκλοφορία της μπάντας και πιθανότατα θα ηχογραφηθεί προς το τέλος της χρονιάς.

Μετά από αυτό, το συγκρότημα θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από αρχειακές εκδόσεις: live ηχογραφήσεις, dub εκδοχές και σπάνιο υλικό που δεν έχει δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Την ίδια στιγμή, το παράλληλο project του Broadrick, οι Jesu, παραμένει ενεργό. Το νέο άλμπουμ τους με τίτλο Still Life βρίσκεται στο στάδιο των demos, με την ηχογράφηση και τη μίξη να προγραμματίζονται για την άνοιξη και την κυκλοφορία να τοποθετείται προς τα τέλη του 2026. Σε αντίθεση με τους Godflesh, οι Jesu θα συνεχίσουν να εμφανίζονται ζωντανά, καθώς οι συναυλίες τους απαιτούν μικρότερη σωματική καταπόνηση.

Παράλληλα, ο Broadrick ετοιμάζει και ένα νέο σόλο εγχείρημα, όπου η κιθάρα θα συναντά τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τη φωνή, αλλά, όπως διευκρινίζει ο ίδιος, χωρίς τα χαρακτηριστικά ουρλιαχτά που σημάδεψαν το παρελθόν του.

Ένα τέλος για τη σκηνή των Godflesh, λοιπόν, αλλά όχι και για τη δημιουργική ανησυχία ενός καλλιτέχνη που εδώ και δεκαετίες μετατρέπει τον θόρυβο σε αρχιτεκτονική συναισθημάτων.