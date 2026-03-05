Πληροφορίες

Οι Basement επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 8 χρόνια

Οι Basement ανακοινώνουν το "WIRED", το πρώτο τους άλμπουμ μετά από οκτώ χρόνια, παρουσιάζοντας παράλληλα δύο νέα τραγούδια και ημερομηνίες περιοδείας.

Basement
Φωτ.: Adam Powell
Avopolis Team

Οι Βρετανοί alt-rockers Basement επιστρέφουν από τη δισκογραφική σιωπή ανακοινώνοντας το πρώτο τους νέο άλμπουμ εδώ και οκτώ χρόνια. Ο δίσκος, με τίτλο WIRED, θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου μέσω της Run For Cover Records, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερη επανένωση της μπάντας με την αρχική της δισκογραφική.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 12 κομμάτια και, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, υπόσχεται μια επιστροφή στο «ακατέργαστο πάθος και την δημιουργική διαίσθηση που χαρακτήριζαν πάντα το καλύτερο υλικό τους».

Το WIRED γεννήθηκε σε μια περίοδο απογοήτευσης των μελών από τη μουσική βιομηχανία. Όπως εξηγεί ο τραγουδιστής Andre Fisher: «Μας είχε μείνει μια πολύ περίεργη και πικρή γεύση όταν υπογράψαμε με μεγάλη δισκογραφική και ξαφνικά τόσοι άνθρωποι άρχισαν να ελέγχουν τα πάντα».

Όταν το συγκρότημα επανενώθηκε για να γράψει ξανά μουσική, άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται το υλικό του νέου άλμπουμ.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του δίσκου, οι Basement κυκλοφόρησαν και δύο πρώτες γεύσεις από το WIRED: το ομώνυμο single και το "Broken By Design". Το "WIRED" κινείται σε γνώριμα, δυναμικά μονοπάτια με έντονα κιθαριστικά hooks και επείγουσα ενέργεια, ενώ το "Broken By Design" ακολουθεί μια πιο σκοτεινή και ήπια κατεύθυνση.

Μιλώντας για το ομώνυμο κομμάτι, ο Fisher σημειώνει: «Το "WIRED" μιλά για εκείνη την αίσθηση ότι πολλές φορές είμαστε προγραμματισμένοι να αισθανόμαστε και να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένους τρόπους, πέρα από τον έλεγχό μας. Όσο κι αν προσπαθείς να το κρύψεις, αργά ή γρήγορα θα βγει προς τα έξω».

Αναφερόμενος στο "Broken By Design", εξηγεί ότι το τραγούδι αφορά «την εμπειρία του να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό σε κάτι και τελικά να συνειδητοποιείς ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Όταν όμως φτάνεις στην άλλη πλευρά, κοιτάς πίσω και αποφασίζεις να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία να εξελιχθείς».

Ο ίδιος προσθέτει ότι τα μέλη της μπάντας έχουν δουλέψει πολύ τα τελευταία χρόνια στο πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, τόσο ως φίλοι όσο και ως συνεργάτες.

 

 

