Η Courtney Love «φλερτάρει» με reunion των Hole μαζί με τη Melissa Auf der Maur

Η Courtney Love άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από μια πιθανή επανένωση των Hole, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μπάντα μπορεί να επιστρέψει με τη συμμετοχή της μπασίστριας Melissa Auf der Maur.

Η κλασική σύνθεση του συγκροτήματος βρίσκεται σε παύση από το 2002, αν και οι Hole επέστρεψαν για ένα διάστημα μεταξύ 2009 και 2012 με διαφορετικά μέλη. Από τότε, η Love κατά καιρούς τροφοδοτούσε αλλά και διέψευδε τα σενάρια επανένωσης.

Τώρα, όμως, φαίνεται να έχει δώσει την πιο ισχυρή ένδειξη μέχρι σήμερα. Οι φήμες ξεκίνησαν όταν η Love δημοσίευσε στο Instagram ένα αινιγματικό video (Τρίτη 3 Μαρτίου), στο οποίο εμφανίζεται η Auf der Maur με ένα μακρύ φόρεμα και ένα εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι στο επίκεντρο του πλάνου. Στο clip, η μουσικός χορεύει σε αργή κίνηση ενώ στο background ακούγεται το "Malibu", η επιτυχία των Hole από το 1998.

Η Love συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Λοιπόν… να πούμε στα παιδιά για την περιοδεία;», ενώ η Auf der Maur σχολίασε: «Όλα ξεκινούν με αιώνια αγάπη…».

Οι δύο μουσικοί επέστρεψαν στο στούντιο μαζί το 2024 για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια, ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκαν και σε μια εμφάνιση στο cover της 070 Shake στο "Song To The Siren" του Tim Buckley.

Νωρίτερα μέσα στο 2024, η Love είχε ήδη αναζωπυρώσει τις ελπίδες για reunion όταν δήλωσε σε συναυλιακό κοινό στο Λονδίνο ότι θα επέστρεφε στους Hole «αργότερα».

Σε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση μαζί με τον Billie Joe Armstrong των Green Day, όπου ερμήνευσαν τραγούδια όπως τα "He’s A Whore" και "Surrender" των Cheap Trick και το "Even The Losers" του Tom Petty, είχε πει χαρακτηριστικά: «Αργότερα… θα επιστρέψω στους Hole».

Η Love και η Auf der Maur είχαν μοιραστεί τη σκηνή και το 2018 στο Hudson της Νέας Υόρκης, παίζοντας κλασικά τραγούδια των Hole όπως τα "Doll Parts", "Miss World" και "Softer, Softest".

Ήδη από το 2019, η Love είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανένωσης σε συνέντευξή της στον Guardian, λέγοντας: «Σίγουρα το συζητάμε. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να τιμάς το παρελθόν σου».