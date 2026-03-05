Ο Billy Corgan υποστηρίζει ότι η CIA «χαμήλωσε» το ροκ τη δεκαετία του '90

Ο Billy Corgan παρουσίασε μια νέα θεωρία συνωμοσίας σχετικά με την πορεία της ροκ μουσικής τη δεκαετία του ’90, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και η CIA μπορεί να είχε ρόλο στο «χαμήλωμα της έντασης» του είδους μέσα στη μαζική κουλτούρα.

Ο frontman των Smashing Pumpkins έκανε τη σχετική αναφορά σε επεισόδιο του δικού του podcast, The Magnificent Others, σε συζήτηση με τον πολιτισμικό σχολιαστή Conrad Flynn.

Ο Corgan υποστήριξε ότι το ροκ «υποβαθμίστηκε σκόπιμα μέσα στην κουλτούρα», προσθέτοντας: «Ξέρω ότι αυτό ακούγεται σαν τον “μάγο πίσω από την κουρτίνα”, σωστά; Κάποιος θα πει: “Και πώς ξέρεις ποιος ήταν ο μάγος;”. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είδα τη βαρύτητα να αλλάζει κατεύθυνση».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι γύρω στο 1997 ή το 1998, όσοι βρίσκονταν κοντά στο MTV είδαν μια ξαφνική μετατόπιση: «Αν ήσουν στο MTV ή κοντά στο MTV εκείνη την περίοδο, ξαφνικά αποφάσισαν ότι το ροκ ήταν εκτός, παρότι βρισκόταν ακόμη πολύ ψηλά. Και αντικαταστάθηκε από το ραπ. Τα standards και οι πρακτικές τους άλλαξαν αμέσως, και πράγματα που πριν δεν επιτρέπονταν άρχισαν ξαφνικά να επιτρέπονται».

Σε πιο υπερβολικό τόνο, πρόσθεσε: «Ξαφνικά έβλεπες ανθρώπους να κουνάνε όπλα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η CIA είχε εμπλοκή σε όλα αυτά. Δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά, αλλά αυτό που περιγράφω είδα να συμβαίνει».

Τα τελευταία χρόνια η σχέση ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα, την τέχνη και την πολιτική βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα να καλούνται συχνά να τοποθετηθούν πολιτικά σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων.

Ο Corgan συνέδεσε τη θεωρία του και με τη σημερινή θέση του ροκ στη μαζική κουλτούρα: «Η pop κυριαρχεί πλήρως. Το ροκ πιθανότατα είναι ακόμη το πιο ισχυρό είδος σε πωλήσεις εισιτηρίων στον δυτικό κόσμο, κι όμως σχεδόν δεν εκπροσωπείται καθόλου στην κουλτούρα», ανέφερε.

Κλείνοντας, σχολίασε: «Γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση; Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο περιόρισαν σκόπιμα την ικανότητα των ροκ σταρ να έχουν φωνή μέσα στην κουλτούρα».