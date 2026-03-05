Οι Seefeel επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια

Οι Seefeel επιστρέφουν με το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ εδώ και 15 χρόνια. Ο νέος δίσκος, με τίτλο Sol.Hz, θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου από τη Warp, τη δισκογραφική που συνδέεται με τη μακρόχρονη πορεία του βρετανικού σχήματος.

Το άλμπουμ έρχεται ως συνέχεια των δύο mini-albums του 2024, Everything Squared και Squared Roots, και θα κυκλοφορήσει ενώ το συγκρότημα θα βρίσκεται ήδη σε περιοδεία στην ηπειρωτική Ευρώπη, η οποία ξεκινά τον Απρίλιο.

Το Sol.Hz διαδέχεται το ομώνυμο άλμπουμ του 2011, το οποίο είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή των Seefeel μετά από 14 χρόνια δισκογραφικής σιωπής. Τα τελευταία χρόνια, το υλικό της μπάντας από τη δεκαετία του ’90 επανεκδόθηκε σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων και το box set Rupt and Flex (1994–96) του 2021.

Τη συγκεκριμένη συλλογή συνόδευε το mixtape Rapture to Rupt, που επιμελήθηκε ο KMRU. Το ίδιο mixtape θα περιλαμβάνεται και ως bonus CD, αποκλειστικά μέσω του Bleep site, στη νέα κυκλοφορία Sol.Hz.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι Seefeel παρουσίασαν και το νέο single "Ever No Way", συνοδευόμενο από το αντίστοιχο video.