Οι A Place To Bury Strangers επιστρέφουν με το "Acid Rain"

Οι A Place To Bury Strangers παρουσιάζουν το "Acid Rain", το δεύτερο single από τη συλλογή σπάνιων ηχογραφήσεων "Rare and Deadly", που θα κυκλοφορήσει στις 3 Απριλίου μέσω της Dedstrange.

A Place To Bury Strangers
Οι noise-rock πρωτοπόροι της Νέας Υόρκης A Place To Bury Strangers επιστρέφουν με το νέο single "Acid Rain", το δεύτερο δείγμα από την επερχόμενη συλλογή σπάνιου υλικού Rare and Deadly, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Απριλίου μέσω της Dedstrange.

Το κομμάτι γεννήθηκε μέσα στο πολιτικό κλίμα έντασης της πρώτης προεδρίας του Donald Trump και λειτουργεί σαν μια εκρηκτική σύγκρουση οργής, θλίψης και απορίας. Ο Oliver Ackerman ενσωματώνει στον βιομηχανικό παλμό του τραγουδιού field recordings από συνθήματα των διαδηλώσεων για τον George Floyd στο Μανχάταν και το Μπρούκλιν, δημιουργώντας ένα σκοτεινό ηχητικό ντοκουμέντο μιας εποχής βαθιάς κοινωνικής ρωγμής. Όπως ο ίδιος περιγράφει, το τραγούδι καταγράφει τη λειτουργία μιας «ρατσιστικής μηχανής εξουσίας» και την τρομακτική κανονικοποίηση της βίας.

Μιλώντας για το κομμάτι, ο Ackerman σημειώνει: «Το "Acid Rain" είναι οργή, πένθος και δυσπιστία να συγκρούονται ταυτόχρονα, ο ήχος του να βλέπεις την ιστορία να επαναλαμβάνεται, ενώ ξέρεις ακριβώς πόσο λάθος είναι».

Το single συνοδεύεται από ένα έντονο, σχεδόν αντάρτικο video, γυρισμένο guerrilla-style στο μετρό της Νέας Υόρκης στις αρχές του 2026. Χωρίς σενάριο ή χορογραφία, το συγκρότημα μετέτρεψε έναν κινούμενο συρμό σε αυτοσχέδια σκηνή, εξαπολύοντας ένα τείχος feedback καθώς το τρένο περνούσε τη γέφυρα του Williamsburg προς το Lower East Side.

Το αμοντάριστο αυτό υλικό λειτουργεί ως ιδανική προεπισκόπηση του Rare and Deadly, μιας συλλογής που προκρίνει την ανήσυχη πειραματικότητα και την «τυχαία» ομορφιά έναντι της στούντιο τελειότητας, υπενθυμίζοντας ότι οι A Place To Bury Strangers ευδοκιμούν ακριβώς στο επικίνδυνο όριο ανάμεσα στον έλεγχο και την πλήρη ηχητική κατάρρευση.

 

 

