Οι Night Swimming ανακοινώνουν το νέο EP "Melting, Sometimes Bleeding"

Το dream-pop συγκρότημα Night Swimming από το Bath επιστρέφει με την ανακοίνωση του δεύτερου EP τους, Melting, Sometimes Bleeding, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου μέσω της Venn Records. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου τους το 2024, το νέο αυτό υλικό δείχνει την μπάντα να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην αισθητική του σύγχρονου dream-pop.

Την παραγωγή του EP ανέλαβε ο Peter Miles, ενώ το mastering υπογράφει ο Simon Scott των Slowdive, ενισχύοντας τη σύνδεση της μπάντας με τη «βασιλική γραμμή» του είδους. Με αφορμή την ανακοίνωση, οι Night Swimming παρουσίασαν και το νέο single "Poison Berry", ένα υπνωτικό κομμάτι που απομακρύνεται από τη γνώριμη, λαμπερή υφή του ήχου τους προς μια πιο ξηρή και συναισθηματικά απογυμνωμένη εξερεύνηση των αδιεξόδων στις σχέσεις.

Όπως εξηγεί η τραγουδίστρια και στιχουργός της μπάντας, Meg Jones: «Το "Poison Berry" περιγράφει την κατάσταση όπου αντιλαμβάνεσαι έντονα τα συναισθήματα του συντρόφου σου, παρόλο που εκείνος μοιάζει απόμακρος — και τη μοναξιά ή ακόμη και την πικρία που γεννιέται όταν αυτό το συναίσθημα δεν επιστρέφεται».

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό one-take video σε σκηνοθεσία του Jay Bartlett, το οποίο αποτυπώνει την ακινησία και τη σταδιακή φθορά μιας σχέσης που βρίσκεται σε παρακμή.

Έχοντας ήδη περιοδεύσει δίπλα σε ονόματα όπως η Miki Berenyi και οι bdrmm, οι Night Swimming αρχίζουν να καθιερώνονται ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες του νέου κύματος dream-pop στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με μια επικείμενη headline περιοδεία στον ορίζοντα, το συγκρότημα δείχνει πως μπορεί να κινηθεί με την ίδια άνεση τόσο μέσα στην ονειρική αχλή του είδους όσο και στις πιο πικρές, ρεαλιστικές πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων.

 

