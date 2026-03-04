Πληροφορίες

Aldous Harding: Νέο άλμπουμ "Train on the Island" τον Μάιο

Η Aldous Harding επιστρέφει στις 8 Μαΐου με το Train on the Island (4AD) και παρουσιάζει το single "One Stop" με ένα αλλόκοτο νέο βίντεο.

Aldous Harding
Avopolis Team

Η Aldous Harding ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ Train on the Island, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου μέσω της 4AD. Πρόκειται για τη συνέχεια του ιδιαίτερα επιτυχημένου Warm Chris (2022) και σηματοδοτεί μια ακόμη συνεργασία της Νεοζηλανδής τραγουδοποιού με τον μακροχρόνιο συνεργάτη και παραγωγό της John Parish.

Μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ, η Harding παρουσίασε και το πρώτο single "One Stop", συνοδευόμενο από ένα σουρεαλιστικό βίντεο σε σκηνοθεσία της Michelle Henning. Στο clip, η Harding εμφανίζεται να εκτελεί μια αφηρημένη, σχεδόν τελετουργική χορογραφία μέσα σε μια τεράστια μεταλλική δεξαμενή, ενισχύοντας την αλλόκοτη, θεατρική αισθητική που χαρακτηρίζει τη δουλειά της.

Το Train on the Island περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικούς μουσικούς συνεργάτες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο pedal steel κιθαρίστας Joe Harvey-Whyte, η αρπίστρια Mali Llewelyn, ο synth καλλιτέχνης Thomas Poli και ο ντράμερ των Polar Bear, Sebastian Rochford. Στο άλμπουμ συμμετέχει επίσης ο H. Hawkline (κατά κόσμον Huw Evans), ο οποίος συμβάλλει σε μπάσο, φωνητικά, κιθάρα και όργανο.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, η Aldous Harding ετοιμάζεται για περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, με πρόσθετες ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα σε Λονδίνο και Καλιφόρνια.

 

 

