Οι BTS αποκαλύπτουν το tracklist του νέου άλμπουμ "ARIRANG"

Οι BTS αποκάλυψαν το tracklist και τους συντελεστές παραγωγής του νέου τους άλμπουμ ARIRANG, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου.

Το άλμπουμ σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το Be (2020) και την πρώτη νέα δουλειά τους μετά την ανθολογία Proof του 2022.

Στα credits της παραγωγής εμφανίζονται μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως οι Diplo, Kevin Parker, JPEGMAFIA, Mike WiLL Made-It, Ryan Tedder, Flume και El Guincho.

Σε επίπεδο συμμετοχής των μελών, ο RM εμφανίζεται στα credits όλων σχεδόν των κομματιών (εκτός από το interlude), ενώ οι Suga και J-Hope έχουν συμβάλει στη συντριπτική πλειονότητα των τραγουδιών. Ο Jungkook συμμετείχε στη δημιουργία τεσσάρων κομματιών, ενώ οι Jimin και V συνεισφέρουν σε συγκεκριμένα tracks όπως τα "They Don’t Know ’Bout Us" και "Into The Sun".

Ο Diplo είχε ήδη επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα τη συμμετοχή του στο άλμπουμ, δηλώνοντας στο TMZ ότι το αποτέλεσμα «θα σοκάρει τον κόσμο» και χαρακτηρίζοντάς το «το πιο τρελό άλμπουμ που έχει γίνει ποτέ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της μπάντας, το ARIRANG αντλεί έμπνευση από το ομώνυμο παραδοσιακό κορεατικό τραγούδι, εξερευνώντας συναισθήματα νοσταλγίας, προσδοκίας και τις διακυμάνσεις της ανθρώπινης ζωής.