Οι Kwoon επιστρέφουν στην Αθήνα

Οι Kwoon, τo μαγευτικό rock/post-rock project με επικεφαλής τον οραματιστή Sandy Lavallart, επιστρέφουν στην παγκόσμια σκηνή με ανανεωμένη ενέργεια και δημιουργικότητα. Συνδυάζοντας αιθέρια ηχοτοπία με εκπληκτικά visuals, οι Kwoon αναμιγνύουν με απαράμιλλο τρόπο τη μουσική και την καλλιτεχνία, σαγηνεύοντας το κοινό παγκοσμίως.

Έχοντας μόλις γυρίσει από μια σειρά εξαιρετικών σόλο περιπετειών - στέλνοντας την κιθάρα του στη στρατόσφαιρα σε ύψος 31.000 μέτρων, παίζοντας μόνος του σε μια ιλιγγιώδη κορυφή με θέα το Mont Blanc στα 3.900 μέτρα, καθώς και στη μέση του ωκεανού στον στοιχειωμένο φάρο του Tévennec, ακόμη και πάνω σε ενεργά ηφαίστεια - ο Sandy Lavallart παρουσιάζει το “Odyssey”, το βαθιά προσωπικό του ταξιδιωτικό ημερολόγιο σε μουσική μορφή.

Αυτό το πολυαναμενόμενο rock/post-rock άλμπουμ είναι μια ποιητική εξερεύνηση σκοτεινών και υποβλητικών τοπίων, εμπνευσμένων από θρυλικά συγκροτήματα όπως οι Pink Floyd, Archive, Arcade Fire, Mogwai και Radiohead.

“Έστειλε την κιθάρα του στο διάστημα” (BFM)

“Ο κιθαρίστας που ταξιδεύει τη μουσική του στις τέσσερις γωνιές του κόσμου” (France Info)

“Ο Sandy Lavallart στέλνει την κιθάρα του στη στρατόσφαιρα” (Le Parisien)

“Έδωσε μια παράσταση 3.900 μέτρα πάνω από το έδαφος” (Le Dauphiné Libéré)

“Μουσική σε ασυνήθιστα μέρη, κινηματογραφημένη με drone” (Ouest-France)

Οι Kwoon έρχονται με full band στην Αθήνα για πρώτη φορά ως headliners, επιστρέφοντας μετά από 14 χρόνια και την εκπληκτική τότε εμφάνισή τους στο πλευρό των θρυλικών Mogwai, ενώ είχε προηγηθεί, μια διετία πριν, η παρουσία τους δίπλα στους ιστορικούς Piano Magic.

INFO: KWOON Live in Athens • For the first time in 14 years

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

An Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)

Doors open: 20.30

Τιμές εισιτηρίων:

€22 (early birds)

€25 (προπώληση)

€28 (ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων:

• More.com

• Metal Era (Εμμ. Μπενάκη 22, Εξάρχεια)

• Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)