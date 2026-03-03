Ο Ty Segall επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική βραδιά στο Floyd

Ο Ty Segall επιστρέφει στην Αθήνα, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Floyd Live Music Venue. Ένας από τους πιο πολυγραφότατους και ανήσυχους καλλιτέχνες των τελευταίων δύο δεκαετιών, ο Καλιφορνέζος δημιουργός και αδιαφιλονίκητος εκφραστής της σύγχρονης garage-rock αναβίωσης, υπόσχεται – μαζί με τη μπάντα του – μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη παραμόρφωση, ενέργεια και ακαταμάχητα feel-good τραγούδια.

Η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 5/3 στις 12:00, προς 29€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Με σήμα-κατατεθέν τις καταιγιστικές live εμφανίσεις του, ο 38χρονος συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής έχει χτίσει μια δισκογραφία που μοιάζει ανεξάντλητη: δεκάδες κυκλοφορίες, είτε σόλο είτε ως ηγέτης σχημάτων όπως οι Fuzz και οι GØGGS, αποτυπώνουν μια δημιουργικότητα που δύσκολα συναντά κανείς σήμερα. Κάθε νέος δίσκος του αποτελεί και μια στροφή - άλλοτε προς την ωμή garage, άλλοτε προς την ψυχεδέλεια, το glam, το folk ή ακόμη και το prog και το metal. Ο Segall κοιτά πάντα μπροστά· κι αν επιστρέφει στις ρίζες, το κάνει για να συνομιλήσει δημιουργικά με τους μουσικούς του ήρωες.

Ανάμεσα στις επιρροές που ο ίδιος έχει αναφέρει βρίσκονται οι Hawkwind, David Bowie, Marc Bolan, Black Sabbath, The Stooges, The Beatles, The Byrds και Black Flag - ένα μωσαϊκό ήχων που εξηγεί τη διαρκή του μεταμόρφωση. Παρά το hype που συχνά συνοδεύει το όνομά του, ο ίδιος δεν το κυνήγησε ποτέ και προτίμησε να ακολουθεί σταθερά τον δικό του δρόμο.

Δίσκοι όπως τα Melted (2010), Slaughterhouse (2012), Manipulator (2014) και Emotional Mugger (2016), ανάμεσα σε πολλούς ακόμη, αποτυπώνουν έναν καλλιτέχνη που δύσκολα «παράγει» πλέον η μουσική βιομηχανία: απρόβλεπτο, παραγωγικό και αφοσιωμένο αποκλειστικά στο όραμά του.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος του, Possession (2025), προσθέτει νέα χρώματα στην ήδη πλούσια παλέτα του. Εξερευνώντας διαφορετικές αφηγηματικές φόρμες, συνεργάζεται στιχουργικά με τον σκηνοθέτη και μακροχρόνιο συνεργάτη του, Matt Yoka, παρουσιάζοντας ιστορίες με έντονο αμερικανικό χαρακτήρα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Floyd Live Music Venue θα μετατραπεί στο ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά ωμής έντασης και ελευθερίας - ακριβώς όπως αρμόζει σε έναν καλλιτέχνη που δεν έμαθε ποτέ να μένει στάσιμος.

