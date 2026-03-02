O Bryan Adams επιστρέφει στην Αθήνα με το "Roll With The Punches Tour" τον Δεκέμβριο

Ο Bryan Adams επιστρέφει στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Roll With The Punches Tour, με συναυλία το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026 στο Telekom Center Athens (πρώην ΟΑΚΑ). Τρία χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή του στον ίδιο χώρο, ο Καναδός rock σταρ επανέρχεται με ένα best-of setlist που συνδυάζει νέο υλικό και κλασικές επιτυχίες.

Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες καριέρας και #1 επιτυχίες σε πάνω από 40 χώρες, ο Adams έχει τιμηθεί με Grammy, American Music Awards, υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες, καθώς και τον τίτλο Companion of the Order of Canada. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, Roll With The Punches (2024), αποτελεί την πρώτη του ολοκληρωμένη στούντιο δουλειά μετά το So Happy It Hurts (2021) και είναι υποψήφιο για JUNO 2026 στην κατηγορία Rock Album of the Year.

Από το 2024 ο Bryan Adams κυκλοφορεί τη μουσική του ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης μέσω της δικής του εταιρείας Bad Records, ενώ παράλληλα παρουσίασε δύο box sets με ζωντανές ηχογραφήσεις από το Royal Albert Hall. Στη συναυλία της Αθήνας, τα νέα τραγούδια θα συνυπάρξουν με διαχρονικά hits όπως "Summer of ’69", "Heaven", "Run to You" και "(Everything I Do) I Do It For You".

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά στις 6 Μαρτίου.