Rosalía & Björk μαζί στη σκηνή των BRIT Awards 2026 με το "Berghain"

Η Rosalía ανέβηκε στη σκηνή των BRIT Awards 2026 στο Μάντσεστερ μαζί με την Björk, σε μια απρόσμενη κοινή εμφάνιση που αποτέλεσε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Co-op Live Arena στις 28 Φεβρουαρίου, πρώτη φορά εκτός Λονδίνου στην ιστορία του θεσμού, και κορυφώθηκε με την ερμηνεία του "Berghain", της συνεργασίας των δύο καλλιτεχνών από το άλμπουμ Lux (2025) της Rosalía. Το κομμάτι, στο οποίο συμμετέχει και ο Yves Tumor, αντλεί τον τίτλο του από το θρυλικό techno club του Βερολίνου και συνδυάζει γερμανικούς, ισπανικούς και αγγλικούς στίχους με έντονες κλασικές επιρροές.

Αργότερα μέσα στη βραδιά, η Rosalía τιμήθηκε με το βραβείο Best International Artist, αφιερώνοντας την ομιλία της στους καλλιτέχνες που τραγουδούν στις δικές τους γλώσσες και υπερασπίζονται τη διαφορετικότητα στη μουσική.

Η σκηνική παρουσίαση του "Berghain" ξεκίνησε με οπερατική ατμόσφαιρα και κατέληξε σε εκρηκτική κορύφωση, με την Björk να εμφανίζεται ως αιφνιδιαστική προσθήκη στη μέση της performance.