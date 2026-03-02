Πληροφορίες

H Fever Ray παρουσιάζει δύο νέα τραγούδια για το "The Bride!" της Maggie Gyllenhaal

Η Fever Ray κυκλοφόρησε τα "The Lake" και "Wrong Flower" από το "The Bride!" με το EP να είναι διαθέσιμο άμεσα και με το πλήρες soundtrack να ακολουθεί στις 6 Μαρτίου.

Fever Ray
Avopolis Team

Η Fever Ray μοιράστηκε δύο νέα τραγούδια που συνέθεσε για το The Bride!, τη σύγχρονη εκδοχή του μύθου της Bride of Frankenstein σε σκηνοθεσία της Maggie Gyllenhaal. Τα κομμάτια "The Lake" και "Wrong Flower" κυκλοφόρησαν σε κινηματογραφικές και non-cinematic εκδοχές, ωw ένα EP με τέσσερα κομμάτια, ενώ το πλήρες soundtrack της ταινίας αναμένεται στις 6 Μαρτίου.

Η Karin Dreijer, που υπέγραψε το τελευταίο άλμπουμ των Fever Ray, Radical Romantics (2023), εμφανίζεται επίσης στην ταινία σε σκηνή underground club performance. Σε σχετική δήλωση, ανέφερε ότι ένιωσε «αμέσως γοητευμένη» από το σενάριο, περιγράφοντας τη γλώσσα του The Bride! ως «ποιητική, παιχνιδιάρικη και μαγική, ακριβώς το μέρος όπου μου αρέσει να υπάρχω».

Το EP είναι ήδη διαθέσιμο, ενώ η ταινία και το πλήρες soundtrack θα ακολουθήσουν στις αρχές Μαρτίου.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Neil Sedaka

Πέθανε ο Neil Sedaka, o εμβληματικός pop τραγουδοποιός των 60s και 70s

Ο Neil Sedaka, δημιουργός δεκάδων ποπ επιτυχιών όπως "Oh! Carol" και "Breaking Up Is Hard to Do",...
Jump Source

To ντεμπούτο άλμπουμ "Fold" των Jump Source έρχεται τον Απρίλιο

To ανερχόμενο ηλεκτρονικό δίδυμο ανακοίνωσε το ντεμπούτο του προαναγγέλλοντας παγκόσμια live και...
Rosalía

Rosalía & Björk μαζί στη σκηνή των BRIT Awards 2026 με το "Berghain"

Η Björk εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στο πλευρό της Rosalía στα BRITs 2026 για το "Berghain", πριν η...

Featured

CBGB Revisited

CBGB Revisited

Ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στις μέρες του νεοϋορκέζικου punk και του θρυλικού club με αφορμή την...
Baby Keem

Baby Keem – Ca$ino

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σιωπής, ο Baby Keem επιστρέφει με το "Ca$ino", ένα προσωπικό αλλά...
sister – blood

sister – blood

Στο "blood", οι sister μετατρέπουν την κιθαριστική ένταση σε ένα ζωντανό ηχητικό πεδίο, όπου η...

Best of Network