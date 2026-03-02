H Fever Ray παρουσιάζει δύο νέα τραγούδια για το "The Bride!" της Maggie Gyllenhaal

Η Fever Ray μοιράστηκε δύο νέα τραγούδια που συνέθεσε για το The Bride!, τη σύγχρονη εκδοχή του μύθου της Bride of Frankenstein σε σκηνοθεσία της Maggie Gyllenhaal. Τα κομμάτια "The Lake" και "Wrong Flower" κυκλοφόρησαν σε κινηματογραφικές και non-cinematic εκδοχές, ωw ένα EP με τέσσερα κομμάτια, ενώ το πλήρες soundtrack της ταινίας αναμένεται στις 6 Μαρτίου.

Η Karin Dreijer, που υπέγραψε το τελευταίο άλμπουμ των Fever Ray, Radical Romantics (2023), εμφανίζεται επίσης στην ταινία σε σκηνή underground club performance. Σε σχετική δήλωση, ανέφερε ότι ένιωσε «αμέσως γοητευμένη» από το σενάριο, περιγράφοντας τη γλώσσα του The Bride! ως «ποιητική, παιχνιδιάρικη και μαγική, ακριβώς το μέρος όπου μου αρέσει να υπάρχω».

Το EP είναι ήδη διαθέσιμο, ενώ η ταινία και το πλήρες soundtrack θα ακολουθήσουν στις αρχές Μαρτίου.